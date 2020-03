Les premières déclarations de Leandro Desábato, nouvel entraîneur étudiant

Estudiantes de la Plata présente son nouveau directeur technique.

Avec Agustín Alayes et Sebastián Verón, le “Pincha” a officialisé son nouvel entraîneur, Leandro Desábato. Ainsi, le nouvel entraîneur du club a fait ses premières déclarations devant la presse dans sa nouvelle “scène” avec les Etudiants.

Mais avant que Chavo ne fasse ses premières manifestations, le secrétaire technique a fait remarquer: “Nous donnons la formalité au cycle et ce n’est pas un stage, mais une incorporation définitive.”

De cette façon, DT lui a donné une nouvelle étape: «Je chercherai à être aussi simple que possible et à convaincre les garçons de ce que je veux sur le terrain. Je chercherai à m’adapter aux joueurs que j’ai. Si je considère qu’un joueur va faire du bien à l’équipe, je ne penserai pas à son âge. “

“J’étais aussi un joueur et j’ai eu des défaites difficiles. Aujourd’hui, il y a une grande fatigue mentale et c’est normal. L’important est de les récupérer qui ne se produira pas du jour au lendemain. Aujourd’hui, il y a une équipe compétitive qui ne traverse pas son meilleur moment”, a-t-il expliqué. sur le campus.

«Je suis frontal et j’ai toujours été comme ça. Ici, la chose la plus importante est les étudiants. Si je dois mettre un de mes amis à la banque et qu’il ne me comprend pas, cela signifie qu’il n’est pas mon ami “, a-t-il déclaré.

“Nous devons récupérer les joueurs, si nous obtenons une équipe qui infecte, nous aurons des résultats. Nous devons prendre des mesures courtes et sûres, pas aussi hautes”, a-t-il conclu.