Les premiers paris sur le Super Bowl et Jeter au Hall of Fame

Mike Stocker / Sun Sentinel / Tribune News Service via .

Cousin Sal et le dégénéré Trifecta parlent des chances pour MVP et accessoires, y compris l’hymne et la mi-temps

Le cousin Sal est rejoint par le dégénéré Trifecta pour donner leur avis sur la ligne du Super Bowl (07h00), les cotes pour MVP (15h00) et les accessoires, y compris l’hymne et le spectacle de la mi-temps (21h15), avant de débattre de Harry’s la plupart des théories asinines (37:30).

Souscrire: Podcasts Apple / Art19 / Stitcher / RSS