Les premiers stades se préparent à devenir des hôpitaux d’urgence pour les coronavirus

Avec la Premier League Paralysés et sans date de retour pour le moment, malgré les nombreux scénarios qui se présentent ces jours-ci, les clubs anglais étudient également les voies du bien commun à leur portée. Selon le Daily Mail, des clubs comme le Manchester United, Chelsea et Manchester City sont en pourparlers avec lui Service national de santé (NHS) pour étudier comment ils peuvent apporter leur grain de sable de Royaume-Uni combattre la crise des coronavirus. L’un des points d’étude serait de transférer les installations de leurs stades pour en faire des hôpitaux d’urgence.

Selon le Stade Etihad est déjà utilisé par infirmières Anglais pour suivre des cours de formation afin d’améliorer leurs avantages pour les personnes infectées. Pour le moment, Old Trafford Il n’a pas encore pris de mesures, mais ils sont toujours en pourparlers avec le NHS de savoir comment ses installations et l’environnement du stade pourraient être utilisés. Le Theatre of Dreams, plus précisément son parking derrière le stade, pourrait être transformé en hôpital de campagne.

Les citoyens leaders ont tenu des réunions avec les fournisseurs de fournitures médicales pour toute interaction à cet égard. En fait, le Etihad a été jeté pour être utilisé comme hôpital d’urgence, car le Manchester Central, un centre d’exposition de la ville pour cela. Une autre étude en cours de réalisation autour du stade de la Manchester City ce serait comme crèche pour les enfants des toilettes, infirmières et médecins qui en ont besoin. Il est également prévu de permettre à une zone du stade stocker les aliments essentiels pour le personnel de santé de la région, afin qu’ils n’aient pas à acheter dans les supermarchés.

Dans le cas de Chelsea, À Londres, le club a déjà fait don d’un de ses hôtels, les hôtels Millennium et Copthorne, pour l’hébergement du personnel médical qui en a besoin. En ce moment, il est en négociation pour transférer d’autres installations dont ils disposent à l’ouest de la ville et laisse ouverte la possibilité de conditionnement Pont de Stamford. Au nord de la ville, le Armurerie Il a également permis aux infrastructures de la Emirates Stadium. Le Tottenham, un autre club londonien, a transformé les parkings souterrains situés sous son nouveau stade en un centre de test et de test des coronavirus.

Ce jeudi, le Royaume-Uni approchait rapidement du 3000 morts à la suite de la pandémie avec le record le plus élevé: 569 en une journée. En ce moment, le Premier League Il étudie comment reprendre la compétition mais les démarches effectuées par les clubs cédant leurs installations suggèrent qu’elle est en retrait. En fait, le dernier scénario envisagé serait la concurrence à l’extérieur du pays, en Chine.