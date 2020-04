Les prix du repêchage NFL 2020

Les choses semblaient et se sentaient un peu différentes cette année, mais les trois jours les plus amusants du calendrier intersaison de la NFL sont dans les livres: après 255 choix, une multitude de métiers et beaucoup de soirées Zoom, le projet de la NFL 2020 est un emballage. Pour faire le bilan de tout ce qui s’est passé et pour donner un sens au week-end qui a été, j’ai trouvé quelques récompenses pour souligner les plus grands développements de ce projet.

Le prix Comment soutenir votre quart de vieillissement: Colts et Buccaneers

Comme les Saints, les Colts et les Bucs se sont tous deux concentrés sur les meneurs de jeu à impact précoce qui devraient aider leurs vétérans respectifs à signaler en 2020. Après avoir envoyé le 13e choix aux 49ers pour s’attaquer à la défensive DeForest Buckner en mars, vous pourriez appeler cela leur de choix de premier tour de facto ― Indy a doublé par rapport aux contributeurs de la première journée et a attrapé le receveur de l’USC Michael Pittman (34e au total) et le porteur de ballon du Wisconsin Jonathan Taylor (41e). Les deux devraient être une aubaine pour Philip Rivers tout de suite. Pittman est un gros receveur extérieur solide qui devrait donner au quart-arrière vétéran une option fiable à la fois sur le terrain et dans la zone rouge. Et Taylor va absolument manger en jouant derrière la ligne dominante d’Indianapolis. Après avoir couru pour 6174 verges dans sa carrière de blaireaux (le plus grand nombre de joueurs en trois ans dans l’histoire du football universitaire) et avoir marqué 50 touchés, le dos explosif ne devrait avoir aucun problème à frapper le sol en cours d’exécution cette année.

Les Buccaneers ont également revu leur attaque autour de Tom Brady. Quelques jours après avoir envoyé un quart-rond en Nouvelle-Angleterre pour Rob Gronkowski, un ailier rapproché récemment non retraité, Tampa Bay s’est retourné et a utilisé son premier choix pour attraper un tacle droit qui peut protéger son nouveau quart-arrière. Après avoir échangé une place avec les Niners, les Buccaneers ont pris mon tacle le mieux classé dans cette classe avec le 13e choix au total, Tristan Wirfs. Wirfs est une montagne d’un homme avec un athlétisme d’élite et devrait non seulement fournir une belle protection à Brady, mais aussi aider à ouvrir des pistes pour le choix de troisième ronde de l’équipe, le porteur de ballon Ke’Shawn Vaughn. Juste pour faire bonne mesure, les Buccaneers ont également attrapé un de mes dormeurs préférés à la position de récepteur, Tyler Johnson du Minnesota, avec leur choix de cinquième ronde. C’est une grande valeur; ils ont attrapé mon 72e joueur classé au 161e rang. Tompa Bay semble verrouillé et chargé pour une véritable course aux séries éliminatoires en 2020.

Le prix Comment aliéner votre quart-arrière: Packers de Green Bay

Imaginez comment Aaron Rodgers s’est senti lors du repêchage des Packers en regardant les Bucs and Colts entourer leurs quart-arrière vétérans de talent gagnant maintenant. Green Bay a procédé différemment, échangeant au premier tour un quart-arrière de développement à long terme dans Jordan Love avant d’utiliser ses deux prochains choix sur des joueurs qui joueront probablement des rôles de réserve en 2020. Au deuxième tour, les Packers ignoré leur besoin évident au récepteur et attrapé le porteur de ballon AJ Dillon, apparemment pour associer le meurtrier à deux coups avec le coureur de superstar Aaron Jones pour former un comité (ce qui pourrait être un net négatif). Au troisième tour, Green Bay a ajouté l’ailier rapproché Josiah Deguara, un finaliste projeté qui devrait rivaliser avec Marcedes Lewis, Jace Sternberger, Robert Tonyan et peut-être même le défenseur Elijah Wellman pour les photos cette saison.

Ces choix peuvent finir par porter leurs fruits sur la route, mais ce n’était pas exactement le type de projet qui met les Packers sur la bosse pour une course au Trophée Lombardi en 2020.

Le souvenir quand Nick Foles a remporté un Super Bowl? Prix: Philadelphia Eagles

Moins d’un an après avoir remis au quart Carson Wentz une prolongation de 128 millions de dollars sur quatre ans qui maintient le joueur de 27 ans à Philly pendant la saison 2024, les Eagles se sont retournés et ont coulé un choix de deuxième ronde dans leur sauvegarde — non, “ deuxième quart-arrière, »- saisissant Jalen Hurts avec le 53e choix au total. C’était, sans aucun doute, le choix le plus déroutant des deux premiers jours.

Je suis un grand fan de Hurts (il est arrivé au 59e rang sur mon grand tableau) et je pense qu’il a les traits pour devenir un démarreur dans la NFL, mais les Eagles, qui se décrivent comme des «développeurs de quart-arrière», avaient autres besoins à traiter. Maintenant, le front office de Philly a raison de souligner que l’équipe a remporté le Super Bowl LII grâce à une performance incroyable du quart-arrière de secours Nick Foles, mais avec des gars comme Cam Newton et Jameis Winston, tous deux agents libres et Andy Dalton, bientôt être sur le marché libre, cela ressemblait à une mauvaise répartition massive des actifs.

Le prix On the Rebound: 49ers, Vikings et Rams

La rupture peut être difficile à faire, mais une poignée de franchises ont pris des décisions difficiles en échangeant des joueurs vedettes très productifs au cours des derniers mois. La plupart de ces escouades ont agi rapidement pour répondre à leurs nouveaux besoins (les Lions ont saisi leur remplaçant Darius Slay à Jeff Okudah tandis que les Jags ont obtenu leur remplaçant AJ Bouye au CJ Henderson), mais un trio d’entre eux est allé plus loin dans ce projet et a utilisé les choix exacts qu’ils ont reçus dans ces métiers pour trouver le remplaçant immédiat du joueur décédé.

Après avoir envoyé DeForest Buckner, l’attaquant défensif All Pro aux Colts en mars en échange du 13e choix d’Indianapolis, San Francisco a fait demi-tour et a choisi un clone de Buckner à Javon Kinlaw, en Caroline du Sud. Kinlaw apporte plusieurs des mêmes traits qui ont fait de Buckner une star – la longueur, la puissance et l’athlétisme explosif – et donne aux 49ers une chance de recréer le front défensif dominant sur lequel ils s’appuyaient si fort en 2019.

Un peu plus tard dans le premier tour, les Vikings ont utilisé le choix qu’ils avaient obtenu des Bills en retour du receveur de passes du Pro Bowl Stefon Diggs pour sélectionner le receveur du LSU Justin Jefferson. Comme Diggs, Jefferson est un coureur de haut niveau qui excelle dans la circulation et peut se mettre derrière une défense. L’ancienne star des Tigers a capté 111 passes et marqué 18 touchés en 2019, et même s’il a peut-être besoin de temps pour s’acclimater à la NFL et gagner de la chimie avec le quart-arrière Kirk Cousins, son avantage est à travers le toit.

Enfin, après avoir échangé le receveur Brandin Cooks aux Texans le 9 avril, les Rams ont utilisé le choix de deuxième ronde qu’ils avaient obtenu dans cette affaire pour sélectionner le receveur de Floride Van Jefferson. Jefferson, le fils de l’ancien receveur de la NFL et de l’entraîneur actuel des receveurs des Jets, Shawn Jefferson, amène le parcours de haut niveau à L.A.et donne au quart-arrière Jared Goff une autre arme en bas du champ.

The Arms Race Award: L’AFC Ouest

Cette division semble prête à produire des feux d’artifice. Dans une volonté évidente de construire des unités offensives avec de meilleures chances de jouer au coup contre coup avec les Chiefs, les Raiders et les Chargers ont tous deux affaibli les joueurs en position offensive au cours des trois jours.

Oakland a commencé à s’amuser jeudi soir en attrapant le speedster de l’Alabama Henry Ruggs (14e sur ma Big Board), mais ils n’y étaient pas parvenus. Le directeur général Mike Mayock et l’entraîneur-chef Jon Gruden ont sélectionné l’un de mes joueurs préférés dans ce repêchage, l’hybride arrière / receveur Lynn Bowden (68e) avec le 80e choix au total, puis a pris le receveur de Caroline du Sud Bryan Edwards (58e) avec le tout prochain choix. Avec ce trio rejoignant un groupe de compétences qui comprend déjà l’ailier rapproché Darren Waller et le porteur de ballon Josh Jacobs (ainsi que Tyrell Williams, Nelson Agholor et Hunter Renfrow), le travail de Derek Carr est devenu un peu plus facile. Oakland a également ajouté le gardien de Clemson, John Simpson (92e).

Pour ne pas être en reste, les Broncos ont tout mis en œuvre pour ajouter des armes autour du quart-arrière de deuxième année Drew Lock. L’équipe a sélectionné le receveur large de l’Alabama, Jerry Jeudy, avec son choix de première ronde (il se classe septième sur mon Big Board) et le speedster de Penn State K.J. Hamer (63e) avec leur deuxième rondeur. Et comme si ce n’était pas une infusion de vitesse assez forte pour l’offensive, le GM John Elway a emmené l’ancien coéquipier de Lock au Missouri, l’ailier serré Albert Okwuegbunam ― un meneur de jeu menaçant les coutures qui a couru un 4,49 dans le tableau de bord de 40 verges à la moissonneuse-batteuse . Ce groupe se joindra à une unité déjà intrigante qui comprend le receveur Courtland Sutton, l’ailier rapproché Noah Fant et les demi-coureurs Melvin Gordon et Philip Lindsay. J’ai hâte de voir ce que fera cette équipe en 2020.

Bien sûr, les chefs ne sont pas restés inactifs et ont laissé tous leurs rivaux rattraper leur retard. En entrant dans le repêchage avec ce qui était déjà l’infraction la plus explosive de la NFL sous Patrick Mahomes, Kansas City a décidé de monter la mise, prenant le premier contre-courant du repêchage dans Clyde Edwards-Helaire du LSU au no. 32 dans l’ensemble. Le petit coureur est aussi insaisissable que possible et rend une attaque déjà empilée encore plus dangereuse.

Je n’oublie pas les Chargers; la sélection par l’équipe du quart-arrière Justin Herbert pourrait rapporter des dividendes sur la route, mais le repêchage de L.A.n’est pas venu avec le même jour un umph que les autres équipes de la division.

Prix ​​Understanding Positional Value: Miami Dolphins

Les Dolphins ont clairement fait savoir ce week-end qu’ils étaient une équipe avec un plan spécifique pour se constituer une solide équipe de calibre éliminatoire – et qu’ils fonctionnaient avec un calendrier pluriannuel en place. Miami a fait le plein de joueurs fondateurs aux postes premium de la ligue, saisissant leur futur quart-arrière de franchise à Tua Tagovailoa, une paire de plaqués offensifs à Austin Jackson et Robert Hunt (ce dernier apporte la polyvalence de garde / tacle), et un cornerback à Noah Igbinoghene avec leurs cinq premiers choix. Ils ont évité la tentation de saisir un porteur de ballon moins précieux tôt (ils ont échangé un demi-rond à San Francisco pour Matt Breida plus tard) ou deux défenseurs de la farce avec ces premiers choix (ils ont attendu pour attraper un intérieur énorme) joueurs de ligne défensive à Raekwon Davis à la fin de la seconde).

En d’autres termes, la stratégie et le processus de Miami pour maximiser leur capital de projet haut de gamme semblent sains et contrastent fortement avec les récentes virées shopping des Raiders (qui ont pris le dos et la sécurité de la boîte avec une paire de premiers rondes). l’an dernier) et les Giants (qui ont pris un demi offensif avec le deuxième choix en 2018 et ont ensuite utilisé un premier tour l’an dernier sur le joueur de ligne défensive intérieure). Les Dolphins devront peut-être attendre un an pour que les dividendes sur cette classe commencent à porter leurs fruits – Tua peut avoir besoin d’une saison de redshirt et Jackson peut avoir besoin d’un peu de temps pour se développer dans la NFL – mais cette équipe semble avoir jeté les bases d’une liste compétitive avec leurs choix avisés au début du projet.

Le prix I Can’t Believe I Love Its Draft: Jets and Giants

J’ai mentionné les Giants ci-dessus comme des opérateurs moins qu’optimaux du projet, mais je ressens le besoin de souligner que j’ai vraiment aimé ce qu’ils ont fait cette année. New York a ajouté un premier jour au tacle à Andrew Thomas de Géorgie avec le quatrième choix au total, puis a obtenu une grande valeur en prenant la sécurité de l’Alabama Xavier McKinney avec le 36e choix et le plaqueur du Connecticut Matt Peart au troisième tour. Le directeur général Dave Gettleman a bien complété son parcours avec de jolis ajouts au Jour 3, notamment le demi de coin de l’UCLA Darnay Holmes au quatrième tour et le garde de l’Oregon Shane Lemieux au cinquième.

Je pensais que le nouveau directeur général des Jets, Joe Douglas, avait également réussi un coup de circuit lors de son premier repêchage avec l’équipe. New York a ajouté le tacle le plus haut de la classe au no. 11 à Mekhi Becton de Louisville et a volé à la fin de la seconde en attrapant le receveur de Baylor Denzel Mims. Ajoutez la sécurité de Cal Ashtyn Davis, le rusher de pointe de Floride Jabari Zuniga et le porteur de ballon La’Michael Perine, ainsi que l’un de mes vols de fin de ronde préférés dans le cornerback Bryce Hall, et les fans des Jets doivent se sentir assez optimistes quant à l’ère Douglas.

The Bargain Shoppers Award: Cowboys

Si je devais choisir une équipe qui avait le meilleur repêchage global, j’irais probablement avec les Cowboys. Jerry Jones and Co.a ramassé de la valeur avec à peu près chacun de leurs choix: Ils ont attrapé mon joueur classé sixième, le récepteur CeeDee Lamb, au no. 17; mon 33e joueur classé, le demi de coin Trevon Diggs, au no. 51, et mon 49e joueur classé, le plaqueur défensif Neville Gallimore, au no. 82.

J’ai aimé leurs choix de troisième et quatrième rounds dans le demi de coin Reggie Robinson et le centre Tyler Biadasz, et juste pour mettre la cerise sur le gâteau, Dallas a obtenu un autre de mes 100 meilleurs joueurs au cinquième tour, saisissant l’aile défensive de l’Utah Bradlee Anae ― qui s’est enregistré au no. 75 sur ma liste ― avec le 179e choix du projet. Pas minable.

Comment la NFL a laissé cela se produire? Prix: Ravens et 49ers

Les riches se sont enrichis ce week-end et deux de mes projets préférés sont venus de deux des meilleures équipes de la ligue. Les 49ers ont mis en place une série de mouvements avisés malgré le début du week-end avec seulement deux sélections dans les 150 meilleurs choix. Ils ont commencé les choses avec le choix Kinlaw susmentionné au no. 13, puis échangé dans le premier pour saisir l’un de mes récepteurs préférés dans cette classe, Brandon Aiyuk de l’Arizona State au no. 25. Kinlaw est une bête, et Aiyuk donne à l’appelant Kyle Shanahan un autre créateur de verges électriques après la capture qui devrait donner des maux de tête aux défenses adverses pendant des années.

N’ayant pas de choix de deuxième, troisième ou quatrième tour grâce à une rafale de transactions précédentes, San Francisco est retourné sur le marché du commerce, envoyant un cinquième round cette année et un troisième round en 2021 aux Redskins pour s’attaquer à Trent Williams . Avec Joe Staley annonçant sa retraite samedi en raison de problèmes de santé, Williams est aussi bon remplaçant que l’équipe pourrait l’espérer – et avec l’expérience de l’offensive de Shanahan de leur temps passé à Washington, l’ancien Redskin devrait prendre le départ avec son nouvelle équipe. Les Niners ont également remis le porteur de ballon Matt Breida aux Dolphins et le receveur Marquise Goodwin aux Eagles, dégageant un certain espace pour la prolongation imminente de Williams. Dans l’ensemble, même si le repêchage de San Francisco était loin d’être tape-à-l’œil, ils ont fait une série de mouvements avisés qui devraient donner à l’équipe une chance de rebondir après la défaite du Super Bowl de l’année dernière.

Enfin, parlons des Ravens, qui ont ajouté ce qui aurait pu être le groupe de choix le plus excitant de n’importe quelle équipe dans ce projet. Baltimore a répondu à certains besoins en défense, en saisissant mon secondeur de premier rang dans Patrick Queen avec leur choix de premier tour, ainsi qu’une paire de contributeurs au premier jour dans l’attaquant défensif Justin Maduibiuke (n ° 80 sur mon grand tableau) et le secondeur Malik Harrison ( n ° 88) au troisième tour. Ils ont également cherché à soupçonner une infraction déjà explosive, saisissant le porteur de ballon J.K. Dobbins au deuxième tour, le receveur Devin Duverney au troisième, les gardes Tire Phillips et Ben Bredesen aux troisième et quatrième respectivement, puis le receveur James Proche au sixième. C’est la vitesse, la vitesse, la vitesse aux positions de compétence et beaucoup de circonférence sur la ligne offensive.

Corbeaux de Baltimore QB: Lamar Jackson (4.34 *)

RB: JK Dobbins (4.44 **)

RB: Justice Hill (4.40)

WR1: Marquise Brown (4.33 ***)

WR2: Miles Boykin (4,42)

SWR: Devin Duvernay (4.39) * par Bobby Petrino

** il a couru cela au lycée, par ESPN300

*** par @MattHayesCFB – Scott Barrett (@ScottBarrettDFB) 25 avril 2020

Amusez-vous avec ça, les défenses.

Une version antérieure de cette pièce contenait un élément indiquant faussement que les saints avaient achevé leurs activités préliminaires lors de la ronde 3 vendredi. L’équipe est revenue au septième tour samedi pour choisir le quart-arrière du Mississippi State Tommy Stevens.