Les problèmes de sécurité des balles de Jameis Winston vont au-delà des interceptions

La dernière passe de Jameis Winston en tant que Buccaneer de Tampa Bay était un choix de six. En prolongation lors de la semaine 17, une passe de Winston en première et -10 a été sautée par le secondeur des Falcons Deion Jones, qui l’a retourné pour un touché de départ. Le score a mis fin à la saison régulière de Tampa Bay et à la carrière de Bucarest de Winston de manière ignominieuse et appropriée. Le pick-six était le septième de Winston en 2019, battant le record d’une saison établi par Peyton Manning en 2001. C’était également la 30e interception de Winston de la saison, plus qu’il n’en a jeté en deux saisons à Florida State et plus que n’importe quel quart-arrière de la NFL. avait jeté en 31 ans. Après la fin du match, l’entraîneur-chef de Bucs, Bruce Arians, a été invité à dire si l’équipe souhaitait signer à nouveau Winston, qui avait été mis en libre-service.

“Il y a tellement de bien”, a déclaré Arians. «Et il y a tellement de choses terribles. Nous devons donc peser cela et voir ce qui se passe. “

Ce qui s’est passé, c’est que les Bucs ont signé Tom Brady, qui se serait présenté à l’équipe. Aller de Winston, qui a égalisé pour le troisième plus grand nombre d’interceptions en une saison depuis la fusion, à Brady, un MVP à trois reprises, est un coup du lapin de tous les temps. Brady a eu moins de choix de six au cours des 10 dernières années combinées (six) que Winston l’an dernier (sept). Enfer, Brady a lancé huit interceptions en 2019 tandis que Jameis a lancé neuf interceptions dans les deux jeux Buccaneers qui ont été annoncés par Rich Eisen. Brady a 16 ans de plus que Winston, mais il est l’option la plus stable, donc les Ariens et le directeur général Jason Licht ont décidé de laisser Winston quitter Tampa Bay. Sauf que non. Trois semaines en agence libre, l’ancien no. 1 choix n’est pas signé et est toujours chez lui en Floride pour faire des exercices tout en portant son casque Buccaneers. C’est comme s’il avait été largué, mais il portait le sweat-shirt que son ex lui avait donné.

L’ancien vainqueur du trophée Heisman, âgé de 26 ans, no. Un choix qui a mené la NFL dans les verges au passage la saison dernière est un agent libre, mais il n’y a pas de point d’atterrissage évident pour lui. Les Bengals, les dauphins et les chargeurs rédigeront probablement des quarts plus tard ce mois-ci. Les Bears ont échangé pour Nick Foles, les Panthers ont signé Teddy Bridgewater, les Jaguars semblent satisfaits de Gardner Minshew II, les Colts essayent Philip Rivers pour l’année et les Patriots roulent apparemment avec Jarrett Stidham. Dans le jeu des chaises musicales quart-arrière, à gauche sont Winston et Cam Newton, un autre ancien non gagnant de Heisman. 1 choix. Mais la situation de Newton est compliquée par ses antécédents médicaux troubles. Winston, quant à lui, a lancé pour 5 109 verges en 2019, mais il devra probablement signer comme remplaçant s’il veut un emploi en 2020. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Même Winston lui-même a déclaré lors de sa dernière conférence de presse à Bucs que ses problèmes étaient si évidents qu’ils n’avaient pas besoin d’être précisés.

“Nous savons ce que nous devons corriger”, a déclaré Winston après le match. «Je n’ai aucune raison d’être précis. [If] vous regardez mes chiffres, je balles. Je dois arrêter de donner le ballon à l’autre équipe. “

Winston mène la NFL dans les interceptions depuis 2015, mais cela ne raconte pas l’histoire complète de sa propension aux chiffres d’affaires. Au cours des cinq dernières années, il est à égalité avec Kirk Cousins ​​pour la tête des échappés (50) et mène tous les joueurs en échappés perdus (23). Chaque échappé est une petite catastrophe (il suffit de demander à l’entraîneur Boone) et les récupérations sont souvent aléatoires, nous allons donc nous concentrer sur tous les échappés, y compris ceux récupérés par l’infraction, pour étudier la fréquence à laquelle un quart-arrière a potentiellement retourné le ballon. En utilisant cette métrique simple des échappés et des interceptions, voyons où se classe chaque quart-arrière avec au moins 50 départs depuis 2015.

31-40 échappés + interceptions: Tyrod Taylor

41-50: Alex Smith

51-60: Aaron Rodgers

61-70: Tom Brady, Drew Brees, Case Keenum, Dak Prescott, Ryan Tannehill

71-80: Marcus Mariota, Jared Goff, Matt Stafford, Joe Flacco, Andy Dalton, Cam Newton

81-90: Ben Roethlisberger, Carson Wentz, Ryan Fitzpatrick, Russell Wilson

91-100: Derek Carr, Matt Ryan, Blake Bortles, Eli Manning

101-110: Kirk Cousins, Philip Rivers

111-120: Aucun

121-130: Aucun

131-140: Jameis Winston

Winston a un total de 138 choix et échappés combinés en seulement 72 matchs. Les seuls autres joueurs à avoir dépassé 100 sélections et échappés combinés depuis 2015 sont Rivers et Cousins, mais les deux ont joué une demi-saison de plus que Winston à cette époque. Pourtant, ces chiffres ne décrivent même pas toute l’histoire des chiffres d’affaires de Winston – nous devons traduire ses statistiques par jeu pour les mettre en contexte.

Des données échappées fiables sont disponibles depuis environ 25 ans; nous pouvons examiner chaque quart-arrière avec au moins 128 tentatives de passes pendant cette période (une moyenne de huit par match pour une saison de 16 matchs). Voici tous les QB avec au moins 1,8 interceptions et échappés par match depuis 1995.

QB avec au moins 1,8 choix et plus de ratés par match depuis 1995

56



Craig Whelihan



1997-1998



1998



NFL



19



2



17



0



0,105



267



557



47,94



3160



14



29



52,4



36



279



5.67



3,83



15



6



0



0



0



0



0,3



44



1,5



0,8



2.3











75



Daniel Jones



2019-2019



2019



NFL



13



3



dix



0



0,231



284



459



61,87



3027



24



12



87,7



38



295



6,59



6,46



18



11



0



3



-15



0



0,8



30



0,9



1.4



2.3











8



Matt Barkley



2013-2019



2019



NFL



14



4



dix



0



0,286



201



342



58,77



2502



dix



21



65,7



12



85



7.32



5.14



dix



4



0



3



-12



0



0,3



31



1,5



0,7



2.2











22



Ryan Leaf



1998-2001



2001



NFL



25



4



21



0



0,16



317



655



48,4



3666



14



36



50



65



377



5.6



3,55



16



sept



0



0



0



0



0,3



52



1.4



0,6



2.1











39



Kyle Allen



2018-2019



2019



NFL



15



6



9



0



0,4



323



520



62.12



3588



19



16



82



46



397



6,9



6.25



13



sept



0



3



-sept



0



0,7



29



1.1



0,9



1,9











5



JAMEIS WINSTON



2015-2019



2019



NFL



72



28



44



0



0,389



1563



2548



61,34



19737



121



88



86,9



169



1075



7.75



7.14



50



23



0



3



-70



0



0,9



138



1.2



0,7



1,9











34



John Beck



2007-2011



2011



NFL



9



0



9



0



0



140



239



58,58



1417



3



sept



67,6



26



153



5,93



4,86



dix



6



0



0



0



0



0,2



17



0,8



1.1



1,9











88



DeShone Kizer



2017-2018



2018



NFL



18



2



16



0



0,111



275



518



53,09



3081



11



24



58,9



42



264



5,95



4.29



dix



sept



0



2



-14



0



0,3



34



1,3



0,6



1,9











34



Jon Kitna



1997-2011



2011



NFL



141



56



85



0



0,397



2677



4442



60,27



29745



169



165



77,4



323



1987



6,7



5.79



92



45



0



0



-6



0



0,7



257



1.2



0,7



1,8











87



Chad Hutchinson



2002-2004



2004



NFL



15



4



11



0



0,267



220



413



53,27



2466



11



11



69,1



57



425



5,97



5.31



16



dix



0



0



0



0



0,4



27



0,7



1.1



1,8











78



John Skelton



2010-2012



2012



NFL



20



9



11



0



0,45



320



602



53,16



3707



15



25



63



47



325



6.16



4,79



11



4



0



2



-25



0



0,4



36



1,3



0,6



1,8











44



Andrew Walter



2006-2008



2008



NFL



15



2



13



0



0,133



174



333



52,25



1919



3



16



52,6



51



295



5.76



3,78



11



sept



0



1



-17



0



0,1



27



1.1



0,7



1,8











82



Nathan Peterman



2017-2018



2018



NFL



8



1



sept



0



0,125



68



130



52,31



548



3



12



32,5



8



39



4.22



0,52



2



0



0



2



-6



0



0,2



14



1,5



0,3



1,8

Winston met le ballon au sol ou entre les mains du défenseur 1,9 fois par match, le sixième taux le plus élevé parmi les 203 quarts qualifiés depuis 1995. Winston est plus lâche avec le ballon que DeShone Kizer, qui a commencé 15 matchs pour le Cleveland 0-16. Browns et Nathan Peterman, le joueur de la NFL le plus dépassé de notre vie. Il est à peine derrière l’ancien quart des Chargers Ryan Leaf. Winston est meilleur que les troisièmes cordeurs en carrière qui jonchent cette liste, alors regardons les quarts avec au moins 50 matchs joués qui avaient plus de 1,5 choix plus des échappés par match.

QB avec au moins 1,5 interceptions et plus de ratés par match (min. 50 matchs) depuis 1995

5



JAMEIS WINSTON



TAM



2015-2019



NFL



72



28



44



0



0,389



1563



2548



61,34



19737



121



88



86,9



169



1075



7.75



7.14



50



23



0



3



-70



0



0,9



138



1.2



0,7



1,9











34



Jon Kitna



TOT



1997-2011



NFL



141



56



85



0



0,397



2677



4442



60,27



29745



169



165



77,4



323



1987



6,7



5.79



92



45



0



0



-6



0



0,7



257



1.2



0,7



1,8











80



Daunte Culpepper



TOT



1999-2009



NFL



105



43



62



0



0,41



2016



3199



63.02



24153



149



106



87,8



298



1696



7,55



6,99



75



33



0



4



-3



0



0,8



181



1.0



0,7



1,7











3



Mark Sanchez



TOT



2009-2018



NFL



80



40



40



0



0,5



1314



2320



56,64



15357



86



89



73,2



168



1090



6,62



5.63



48



21



0



5



-77



0



0,6



137



1.1



0,6



1,7











60



Kurt Warner *



TOT



1998-2009



NFL



125



72



53



0



0,576



2666



4070



65,5



32344



208



128



93,7



260



1669



7,95



7,55



86



46



0



0



-dix



0



1.0



214



1.0



0,7



1,7











45



Josh Freeman



TOT



2009-2015



NFL



62



25



37



0



0,403



1179



2048



57,57



13873



81



68



77,6



112



690



6,77



6.07



35



13



0



1



-47



0



0,8



103



1.1



0,6



1,7











61



Rex Grossman



TOT



2003-2011



NFL



54



29



25



0



0,537



863



1562



55,25



10232



56



60



71,4



92



698



6,55



5,54



29



19



0



3



-9



0



0,6



89



1.1



0,5



1,6











40



Jay Cutler



TOT



2006-2017



NFL



153



74



79



0



0,484



3048



4920



61,95



35133



227



160



85,3



322



2035



7.14



6,6



92



38



0



8



-79



0



0,9



252



1.0



0,6



1,6











97



Aaron Brooks



TOT



2000-2006



NFL



93



40



53



0



0,43



1673



2963



56,46



20261



123



92



78,5



235



1454



6,84



6.27



55



20



0



0



0



0



0,8



147



1.0



0,6



1,6











37



Jake Plummer



TOT



1997-2006



NFL



143



72



71



0



0,503



2484



4350



57,1



29253



161



161



74,6



284



1735



6,72



5.8



64



31



0



0



0



0



0,7



225



1.1



0,4



1,6











29



Blake Bortles



TOT



2014-2019



NFL



78



27



51



0



0,346



1562



2634



59,3



17649



103



75



80,6



195



1158



6,7



6.2



46



19



0



0



-53



0



0,9



121



1.0



0,6



1,6

Winston a le plus d’interceptions et de maladresses par match de tous les quarts de départ de cette génération. Les joueurs les plus comparables à Winston sont Jon Kitna, Daunte Culpepper, Mark Sanchez, Kurt Warner et Josh Freeman, qui est une liste. Mais les chiffres de Winston sont un peu faussés par le fait qu’il était au cours des cinq premières années de sa carrière, qui sont probablement parmi ses plus enclins au chiffre d’affaires. Nous pouvons également expliquer à quel point Winston fait du bien dans le jeu de passes en tenant compte de son taux de touché élevé. Pour comparer les pommes aux pommes, nous pouvons examiner les quarts avec au moins 1,5 interceptions et échappés combinés par match et 1,5 touchés par match au cours des cinq premières années de leur carrière.

QB avec au moins 1,5 INTs plus Fumbles par partie et 1,5 TDs par partie au cours de leurs cinq premières saisons

Daniel Jones



2019-2019



13



3



dix



0



23,1%



284



459



61,87



3027



24



12



87,7



38



295



6,59



6,46



18



11



0



3



-15



0



0,8



30



0,9



1.4



2.3



1,8











Daunte Culpepper



1999-2003



58



29



29



0



50,0%



1160



1843



62,94



13881



90



63



88



151



807



7,53



6,97



51



24



0



0



0



0



0,8



114



1.1



0,9



2.0



1,6











Jameis Winston



2015-2019



72



28



44



0



38,9%



1563



2548



61,34



19737



121



88



86,9



169



1075



7.75



7.14



50



23



0



3



-70



0



0,9



138



1.2



0,7



1,9



1,7











Kurt Warner *



1998-2002



51



36



15



0



70,6%



1083



1623



66,73



14082



101



64



98,2



108



679



8.68



8.15



28



12



0



0



0



0



1.1



92



1,3



0,5



1,8



2.0











Jay Cutler



2006-2010



68



34



34



0



50,0%



1359



2207



61,58



15964



104



79



84,3



138



863



7.23



6,57



41



15



0



1



-19



0



0,9



120



1.2



0,6



1,8



1,5











Matthew Stafford



2009-2013



61



24



37



0



39,3%



1485



2497



59,47



17457



109



73



83,1



116



842



6,99



6,55



29



11



0



0



-48



0



1.1



102



1.2



0,5



1,7



1,8











Baker Mayfield



2018-2019



30



13



17



0



43,3%



627



1020



61,47



7552



49



35



85,9



65



458



7.4



6,82



13



5



0



4



-20



0



1.0



48



1.2



0,4



1,6



1,6











Peyton Manning



1998-2002



80



42



38



0



52,5%



1749



2817



62,09



20618



138



100



85,9



108



733



7.32



6,7



24



11



0



0



0



0



1.1



124



1,3



0,3



1,6



1,7











Andrew Luck



2012-2016



70



43



27



0



61,4%



1570



2651



59,22



19078



132



68



87,3



156



990



7.2



7.04



38



19



0



0



-44



0



1.2



106



1.0



0,5



1,5



1,9

Cette liste est bien meilleure maintenant. Si quelqu’un veut plaider en faveur de l’avenir de Winston dans la ligue, c’est ici. Mais tout cas pour lui signifie que ses taux de roulement doivent chuter de ses sommets historiques.

Il y a beaucoup de points positifs dans le jeu de Winston: la saison dernière, il s’est classé deuxième de la ligue avec 33 touchés et est devenu le huitième quart-arrière à éclipser les 5 000 verges en une saison. Il a connu le plus grand nombre de premiers essais et le plus grand nombre de passes complétées de plus de 20 verges et s’est classé deuxième dans les passes complétées de plus de 40 verges. Mais même les nombres positifs nécessitent un contexte. Winston a mené la ligue en repli, ce qui a aidé à compléter ses totaux de réussite. (Il avait 225 tentatives de passes de plus que Lamar Jackson mais a lancé trois touchés de moins.) De nombreux totaux de Winston, y compris ses yards et ses interceptions, étaient un sous-produit de ses tentatives de passes gonflées, donc ses chiffres par lancer sont une meilleure mesure de sa performance . Il a lancé pour 8,2 verges par tentative de passe, à égalité pour la cinquième marque la plus élevée de la ligue. C’est bien, mais cela ne donne toujours pas une image complète.

Par moyenne de yards nets par tentative de passe, une statistique qui tient compte des choix, des sacs et des touchés, Winston s’est classé 18e (6,2), juste derrière Brady. C’est à peu près la moyenne. Nous pouvons obtenir une meilleure mesure du jeu de Winston en examinant le Total QBR d’ESPN, qui tient compte de chaque jeu et tient compte du contexte (dans Total QBR, une interception au quatrième trimestre tout en tirant de 28 points n’est pas pondérée autant qu’un quatrième) quart d’interception en traînant de trois points). En 2019, Winston avait un QBR total de 53,7, à égalité avec Brady pour la 16e place. Les deux extrêmes de Winston combinés en font un démarreur moyen selon certaines mesures, mais dire que 2019 de Winston était moyen, c’est comme vous mettre la tête dans le four et les pieds dans le congélateur, et l’appeler température ambiante.

Quiconque regarde Winston sait qu’il est tout sauf moyen. Pourtant, aussi mauvais que soient certaines de ses interceptions, ses 30 choix n’étaient pas tous de sa faute. L’année dernière, Winston a lancé de nombreux choix qui se sont produits parce qu’un receveur a fait fausse route, qu’un ballon a été brouillé et intercepté, ou qu’un défenseur a fait un excellent jeu. Les Arians ont estimé sur CBS Sports Radio récemment qu’environ un tiers des 30 choix de Winston n’étaient pas de sa faute. Le receveur des Bucs, Chris Godwin, qui s’est classé troisième dans les verges de réception l’an dernier, a défendu Winston plus loin en disant que jusqu’à la moitié des choix de Winston n’était peut-être pas la faute de Winston.

Winston a également joué dans un système l’an dernier qui le rend enclin à la pioche. Il est un passeur agressif dans le champ qui a été entraîné par des Ariens, dont le système est basé sur une passe agressive dans le champ. La longueur de passe moyenne de Winston était de 10,4 yards en 2019, le deuxième plus haut de la ligue. Dan Morse de Football Outsiders a essayé de comparer la saison 2019 de Winston à d’autres en créant un outil qui mesurait les scores de similitude entre les saisons des quarts. Parmi les 10 saisons de quart-arrière les plus similaires à celles de Winston en 2019, deux étaient des quart-arrière ariens: Ben Roethlisberger en 2006, lorsque Arians était le coordonnateur de l’offensive à Pittsburgh, et Carson Palmer en 2013, lorsqu’il était entraîneur-chef en Arizona.

De plus, en toute justice, les blessures peuvent avoir joué un rôle dans la performance de Winston. Il a disputé les trois derniers matchs de la saison avec une fracture capillaire au pouce sur la main de lancement, et cette intersaison, il a été opéré pour réparer un ménisque déchiré. Il a également subi une autre chirurgie qui a fait la une des journaux et pourrait jouer un rôle dans sa carrière à l’avenir: en février, il a subi une chirurgie au LASIK pour améliorer sa vision.

Regardez n’importe quel match de la saison des Jameis et vous pourriez atterrir sur un lancer déconcertant, comme celui-ci dans la semaine 1, alors qu’il aurait pu lancer la balle dans la terre mais l’a fait…

… Ou celui de la semaine 6, quand il ne voit tout simplement pas le secondeur des Panthers Luke Kuechly au milieu du terrain et lance sa troisième de ses cinq interceptions dans ce match…

… Ou celui de la semaine 15, quand Jameis regarde son option et lance le ballon directement à un défenseur des Lions.

Certains de ces jeux sont si flagrants que la seule explication semble être que Winston n’a pas vu le défenseur. C’est pourquoi sa chirurgie au LASIK est un développement si choquant mais évident: aucun autre joueur n’a autant de jeux dans lesquels “il pourrait ne pas bien voir” est une possibilité sérieuse. Nous ne saurons jamais à quel point la chirurgie oculaire aurait changé s’il l’avait eu plus tôt, mais toute amélioration à partir de maintenant lui sera probablement attribuée.

Les Buccaneers ont décidé qu’ils en avaient assez de Winston et se tournent plutôt vers Brady. La différence est flagrante. Le taux d’interception de Brady en 2019 était de 1,3% contre 4,8% pour Winston. À ce rythme, Brady – qui a lancé 613 fois la saison dernière – aurait besoin de 2 308 lancers pour lancer 30 interceptions. (Au cours des quatre dernières saisons, Brady a lancé un total de 29 interceptions.) Mais les interceptions à elles seules ne révèlent pas un quart-arrière, et la force des bras de Brady a clairement diminué récemment. Quelle aurait été la différence entre Brady et Winston en 2019 si leur Total QBR avait été identique? Pro Football Focus note chaque jeu et produit un composite global, qui est plus un test oculaire que les chiffres basés sur les résultats de Total QBR. Selon PFF, Brady a été classé 10e meilleur quart-arrière qualifié la saison dernière, tandis que Winston s’est classé 22e meilleur. Sur les 13 quart-arrière que Winston a classés plus haut que, huit ne devraient pas être débutants en 2019 (Joe Flacco, Andy Dalton, Marcus Mariota, Mitchell Trubisky, Jacoby Brissett, Case Keenum, Mason Rudolph et Kyle Allen) et trois étaient des recrues (Daniel Jones, Dwayne Haskins et Kyler Murray). Sam Darnold et Josh Allen étaient les seuls débutants non-rookies avec une note PFF inférieure à celle de Winston l’an dernier.

Une nouvelle équipe peut également hésiter à tenter sa chance sur Winston en raison de son comportement hors champ. Un étudiant de la Florida State University a déclaré que Winston l’avait violée en décembre 2012. Winston a déclaré que la rencontre était consensuelle. Les procureurs de Tallahassee ont refusé de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et Winston et l’étudiant ont réglé une affaire civile en décembre 2016. Winston a également fait l’objet d’une enquête par la NFL après qu’une conductrice d’Uber a déclaré en 2016 qu’il avait attrapé son entrejambe. Winston a été suspendu trois matchs par la NFL après l’enquête. Aucune accusation criminelle n’a été déposée. Un procès intenté par le chauffeur a été réglé en novembre 2018.

Winston devra probablement accepter un travail de sauvegarde pour continuer à jouer. Marcus Mariota, qui a été emmené par les Titans au no. 2 directement après Winston dans le projet de 2015, a déjà signé avec Las Vegas pour sauvegarder Derek Carr. Winston pourrait être un projet pour un entraîneur qui pense qu’il peut réparer tout ce qui touche le quart-arrière, ce qui a peut-être été mieux décrit par un entraîneur qui a déclaré au Tampa Bay Times que Winston était un “gars à contraction lente à une position de contraction rapide”. Comme l’a déclaré Winston lors de sa dernière conférence de presse à Bucs, il sera l’un des meilleurs quarts de la ligue s’il cesse de retourner le ballon. Mais tout sur la façon dont Winston a quitté Tampa Bay fait écho à la façon dont il y est entré, jusqu’à cette conférence de presse.

Dans le premier match de Jameis dans la NFL, il a joué contre Mariota et les Titans. Lors de la première manche, Mariota a lancé une passe de touché de 52 verges qui a permis aux Titans de gagner 7-0. Avec la pression sur Winston pour qu’il réponde, il a également orchestré un touché – pour les Titans. Lors de sa première passe dans la NFL, Winston a lancé un choix de six qui a donné aux Titans une avance de 14-0 à seulement trois minutes du premier quart. Les Bucs ont perdu, 42-14. Après le match, on a demandé à Winston ce qu’il avait appris sur la NFL lors de son premier départ.

“Vous ne pouvez pas le donner à la défense”, a déclaré Jameis. «Ce premier trajet nous a juste tués. Mais vous savez, le fait est que nous allons rebondir. C’est un match. C’est quelque chose à apprendre. “