Les propos de Courtois sur Messi sont absurdes

“Pour moi Messi C’est un joueur comme les autres. Si j’ai des cauchemars avec lui? Non nous étudions leurs mouvements comme vous pouvez étudier un joueur de Celtic of Vigo ou de Lift. Il n’y a aucune différence à cet égard. “

C’était clair Thibaut Courtois lorsqu’on lui demande s’il est inquiet Les numéros de Messi dans leurs duels individuels. L’impression qu’il me donne est que ce que le Belge veut, c’est enlever la question du fer et relâcher la pression d’en haut, mais si nous sommes objectifs, il semble imprudence d’étudier Messi au même niveau que les autres joueurs rivaux.

Leo jouera demain son Numéro 41 classique depuis ses 19 ans le premier, et leur nombre est scandale: il a marqué 26 buts pour le Real Madrid et est le meilleur tireur de l’histoire de ces matchs. Dépasse en 8 buts les 18 de Cristiano Ronaldo, qui est le deuxième de ce classement.

Si nous allons au niveau individuel, Courtois est un peu mieux, mais pas beaucoup. Parmi les duels qui les deux ont joué entre Barcelone et l’Atlético, Chelsea et le Real Madrid, l’Argentine a mis 9 buts en 15 matchs, à 0,6 points par match. Les deux derniers étaient il y a exactement deux ans dans la phase à élimination directe Ligue des champions entre Chelsea et les Catalans.

La vérité est que pC’est une témérité d’étudier Messi au même niveau que les autres rivaux. Pour beaucoup de gens, il est le meilleur joueur de l’histoire, et bien sûr, il est le meilleur joueur depuis des années niveau individuel dans ce sport. Des records de buts et de matchs qui s’accumulent année après année et année aussi Ils semblent une preuve solide de cela. Comme si cela ne suffisait pas, ses 6 boules d’or, le dernier il y a à peine 3 mois, ne semble pas un mauvais argument pour soutenir cette thèse.

Je ne vois pas les mots de Courtois comme provocation, mais en tout cas ils ne semblent pas liés à la réalité. Le Real Madrid, comme toute autre équipe, doit travailler plus sur des joueurs comme Messi quand il leur fait face. Plus dans le cas de l’Argentine, car au niveau individuel, il est plus difficile de l’arrêter. Demain sur le green du Bernabéu les résultats seront visibles.

