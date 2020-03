Les propriétaires de frappeurs de baseball fantaisie devraient cibler dans les projets de 2020

Nous sommes en plein milieu de l’entraînement du printemps, et bien qu’il y ait beaucoup plus de matchs à jouer en Arizona et en Floride, c’est officiellement la saison de préparation au baseball fantastique.

Commençons par quelques traverses que vous pouvez obtenir à prix réduit dans votre brouillon, en particulier chez les frappeurs (nous ferons bientôt des lanceurs, je vous le promets!).

Nous entrons dans cette année après que les records de home runs atteints par les Major Leaguers ont été effacés, donc trouver de l’énergie bon marché sera un objectif, tout comme la vitesse à mesure que les bases volées deviendront tellement plus difficiles à dénicher.

Voici quelques joueurs qui peuvent vous donner certaines de ces catégories ou les deux (tous les ADP via FantasyPros)

1. 3B / LF J.D. Davis, New York Mets

ADP: 187

Il a éclaté l’année dernière au rythme de .307 et 22 circuits. Il est possible qu’il soit encore meilleur que ça maintenant qu’il a ce qui devrait être un plus grand rôle.

2. 2B Kolten Wong, cardinaux de St. Louis

ADP: 237

Peut-être que vous l’avez manqué la saison dernière, mais il a volé 24 buts et touché 0,285. On dirait que tout le monde parie qu’il ne recommencera pas, mais dans ce type d’ADP, c’est un pari à prendre.

3. DE Trent Grisham, San Diego Padres

ADP: 325

C’est un nom qui est souvent lancé, et pour cause. Il a montré des flashs en un temps limité avec les Brewers et avait des roues chez les mineurs. Peut-être est-il motivé à mettre l’erreur de l’an dernier contre les ressortissants de Washington derrière lui et à trouver une place dans ce qui pourrait être un champ extérieur encombré après son transfert à San Diego.

4. 3B / RF, Brian Anderson, Miami Marlins

ADP: 238

Les autres propriétaires peuvent courir pour les collines en ce qui concerne les joueurs des Marlins, et oui, il peut ne pas obtenir une tonne de RBI alors que les Marlins continuent de reconstruire. Mais il pourrait être l’une des sources les moins chères de 20 circuits à domicile que vous trouverez le jour du repêchage avec une chance d’en avoir plus.

5. 2B / 3B / SS / LF / CF Scott Kingery, Philadelphie Phillies

ADP: 184

J’adore les perspectives post-battage et j’aime aussi les gars qui font un peu de tout. Il a frappé 19 circuits et volé 15 sacs l’an dernier alors qu’il touchait 0,258. Peut-être que sa moyenne monte, peut-être qu’il y a plus de puissance en réserve… et en plus de cela, il se qualifie à tant de postes. Tellement à aimer.

6. 1B / DH Miguel Cabrera, Detroit Tigers

ADP: 317

Oui, lui! Regardez, les roues sont tombées du temps où le futur Hall of Famer était un premier tour automatique de fantaisie. Mais un gars qui peut encore frapper pour une moyenne relativement bonne et conduire de temps en temps avec un ADP aussi bas pourrait être un bon choix de dernier tour.

7. 1B / LF / CF / RF Mark Canha, Oakland A

ADP: 248

Près de 30 dingers la saison dernière à cet ADP? Tu as mon attention.

8. C Carson Kelly, Diamondbacks de l’Arizona

ADP: 223

Je serai le propriétaire qui attend et attend les attrapeurs. Et celui-ci – 18 circuits l’an dernier – est un bon choix.

9. 3B Gio Urshela, Yankees de New York

ADP: 217

Il aurait pu être un éclair dans la casserole, mais à la fin du repêchage, je lancerai les dés sur une éventuelle répétition de 2019 (.315, 21 HR, 74 RBI).

.