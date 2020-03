Les propriétaires de lanceurs de baseball fantaisie devraient cibler dans les projets de 2020

Nous sommes en plein milieu de l’entraînement du printemps, et bien qu’il y ait beaucoup plus de matchs à jouer en Arizona et en Floride, c’est officiellement la saison de préparation au baseball fantastique.

Commençons par quelques traverses que vous pouvez obtenir à prix réduit dans votre brouillon, en particulier parmi les lanceurs (nous vous avons déjà donné quelques noms de frappeurs de traverses).

Il semble que le lancement de qualité soit devenu une prime dans la fantaisie. Entre les limites des manches sur les jeunes armes, l’utilisation accrue des arènes et certaines équipes utilisant des “ouvreurs” pour lancer, vous verrez de grands noms dans les deux premiers tours de draft … et ce n’est peut-être pas la pire stratégie.

Cela dit, il y a encore des valeurs à avoir dans la dernière partie de votre projet. En voici quelques-uns (tous les ADP gracieuseté de FantasyPros)

1. SP Adrian Houser, Brasseurs de Milwaukee

ADP: 265

La statistique clé que vous devriez rechercher tard est les retraits au bâton, et Houser a eu 116 en 111 manches l’an dernier tout en mettant en place un respectable ERA de 3,72.

2. SP Josh James, Astros de Houston

ADP: 317

Tu te souviens de ce que je viens de dire? Dude a respiré 100 frappeurs en seulement 61,1 manches l’an dernier. L’espoir est que l’ERA et le WHIP chuteront, et à ce prix, ce n’est pas trop risqué.

3. SP Brendan McKay, Tampa Bay Rays

ADP: 305

L’un des meilleurs espoirs du baseball n’était pas génial à ses débuts l’an dernier. Mais cela signifie simplement que vous devriez le rédiger tard dans l’espoir qu’il commencera à être à la hauteur du battage médiatique.

4. SP Mitch Keller, Pirates de Pittsburgh

ADP: 266

Un autre ancien grand espoir qui a connu des débuts très difficiles (7.13 ERA en 2019).

5. SP Mike Fiers, Oakland A

ADP: 273

Lorsque vous manquez d’options de retrait élevé, que diriez-vous d’un gars qui a totalisé une ERA inférieure à 4,00 au cours de chacune de ses deux dernières saisons? Cela semble utile!

6. SP Aaron Civale, Indiens de Cleveland

Mike Clevinger étant sur le point de commencer l’année, il y a de la place dans la rotation pour le lanceur qui a fini avec une moyenne de points mérités de 2,34 et 1,04 de fouet en 10 matchs la saison dernière.

7. SP Dylan Cease, White Sox de Chicago

ADP: 379

Ignorez les chiffres de la première année. L’équipe autour de lui pourrait être meilleure et les home runs qu’il a abandonnés pourraient baisser.

8. RP Giovanny Gallegos, cardinaux de St. Louis

ADP: 195

Vous remarquerez que je n’ai pas beaucoup de releveurs répertoriés ici, mais parce que j’ai tendance à prendre ceux que personne ne veut tard. Et les Gallegos lanceurs durs pourraient même ne pas commencer comme étant plus proches des Cartes. Mais vous pourriez vous retrouver avec l’un des meilleurs finisseurs du baseball s’il répète ce qu’il a fait l’année dernière (93 Ks, 2,31 ERA, 0,81 WHIP) et obtient le rôle à la pause des étoiles.

9. SP Dylan Bundy, Los Angeles Angels

ADP: 237

Est-il de la kryptonite fantastique à cause de toutes ces années à Baltimore? Compréhensible. Mais il prend un nouveau départ à Los Angeles, et cela pourrait valoir beaucoup, surtout lorsque vous le prenez en retard.

.