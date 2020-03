Les propriétaires de sports et les athlètes paient les employés de l’aréna

Face à tant, donc, tellement de choses horribles qui se passent dans le monde en ce moment avec le coronavirus, au moins il y a de bonnes choses qui se font (comme Shea Serrano payer les factures des gens).

Certains propriétaires d’équipes sportives professionnelles ont annoncé qu’ils paieraient les travailleurs de l’aréna comme si les matchs se déroulaient, malgré le fait que la NBA et la LNH ont suspendu leurs saisons. Au moins un athlète a également participé à la loi, ce qui est énorme pour ceux qui font face à une énorme perte de revenus.

Voici une liste partielle des personnes qui se sont engagées à aider financièrement (j’ai peut-être manqué quelques noms, alors n’hésitez pas à me contacter!):

Mark Cuban

Le propriétaire des Dallas Mavericks a immédiatement commencé à discuter de la mise en place d’un programme pour aider les employés dès que la NBA a annoncé la suspension de la ligue.

Tony Ressler

Le propriétaire des Atlanta Hawks avait ceci à dire au Atlanta Journal-Constitution:

“Nous avons un ensemble de priorités assez clair dans ce genre de période remarquable que nous traversons”, a déclaré Ressler. «Protéger nos fans, protéger nos employés et protéger la réputation de notre ligue, tout cela est important, mais qu’il n’y ait pas de confusion, cela signifie prendre soin de tous nos employés, à temps plein, à temps partiel. “

Joe Tsai

Le propriétaire des Brooklyn Nets était d’accord avec le gardien Spencer Dinwiddie et a tweeté cela jeudi:

Kevin Love et Dan Gilbert

L’attaquant des Cavaliers de Cleveland a fait un don de 100 000 $, et les Cavs ont envoyé une déclaration selon laquelle l’organisation «élaborait également un plan de rémunération pour continuer à payer notre personnel événementiel et notre main-d’œuvre horaire qui est affectée par les changements apportés à notre calendrier régulier des événements».

Jody Allen

Il y avait ce rapport vendredi:

Josh Harris et David Blitzer

Les propriétaires des Devils du New Jersey interviennent:

Henry et Susan Samueli

Les propriétaires des Anaheim Ducks paieront du personnel à temps plein et à temps partiel:

Ted Leonsis

Le propriétaire des Washington Wizards and Capitals paiera les travailleurs jusqu’à la fin du mois.

Marian Ilitch

Ilitch Holdings – la société qui possède les Red Wings and Tigers de Detroit et exploite la Little Caesars Arena, où jouent les Pistons et les Red Wings – a créé un fonds de 1 million de dollars «pour couvrir un mois de salaire pour notre personnel à temps partiel pour les jeux, concerts et des événements qu’ils auraient autrement opérés ». Cela comprend le personnel de l’entraînement printanier des Tigers et d’autres sites de Détroit.

Giannis Antetokounmpo

La superstar des Milwaukee Bucks aide également, selon The Athletic’s Shams Charania:

Zion Williamson

La recrue des Pelicans s’engage à couvrir les salaires de tous les employés de Pelicans au cours des 30 prochains jours.

