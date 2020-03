Les propriétaires d’équipes milliardaires devraient prendre soin des travailleurs de l’aréna pendant la fermeture des sports

Tout comme ces temps effrayants ont révélé la nature défectueuse et inégale de notre société, ils ont également mis en lumière la nature humaine. Nous avons dû prendre une décision entre l’égoïsme et la compassion, cette dernière étant un mode d’existence nécessaire pour survivre à une telle catastrophe mondiale.

Parmi ceux qui sont testés, il y a les milliardaires qui possèdent les équipes sportives que nous apprécions. En cette période d’incertitude financière et médicale, ces propriétaires sont contraints de prendre des décisions sur la façon de traiter les personnes qui travaillent pour leurs équipes et les stades de leur équipe, en particulier ceux qui se trouvent maintenant dans une situation financière délicate avec des travaux suspendus. Les propriétaires continuent-ils de payer les travailleurs et de maintenir leurs avantages sociaux, ou les milliardaires prennent-ils différentes mesures pour réduire les coûts?

Il y a eu quelques propriétaires et même des joueurs qui ont profité de l’occasion pour aider les travailleurs qui avaient tant donné à leurs équipes. Certains ne l’ont fait qu’après que les joueurs se soient montrés les premiers. Les Philadelphia 76ers, par exemple, ont publiquement joué avec l’idée de réduire les salaires de leurs employés et ont fait marche arrière après les réactions du public et ont été honteux par Joel Embiid. D’autres propriétaires de la NBA qui auraient été sur la clôture au sujet de leurs propres décisions ont examiné la situation des Sixers.

Certains propriétaires, comme Jeremy Jacobs, propriétaire des Bruins de Boston et président de Delaware North, qui possède et exploite TD Garden à Boston, ont plutôt décidé de mettre immédiatement 68 de leur personnel à temps plein en congé temporaire. Après le 1er avril, 82 employés à temps plein verront leur salaire baisser indéfiniment.

Ce que les Sixers et les propriétaires qui les ont suivis dans la bonne direction ont clairement indiqué, c’est que ces équipes et les propriétaires peuvent couvrir ces employés. Ils ont l’argent pour le faire. Après tout, ce sont des milliardaires. La question n’est pas de savoir s’il est possible d’aider les travailleurs à bas salaires mais de savoir si les propriétaires le feront en temps de crise. Cela pose moins un problème de ce qu’ils peuvent faire légalement, s’il est dans leur droit de réduire les salaires et de mettre les personnes en congé, et plus de savoir s’ils vont montrer à leurs employés qu’ils se soucient d’eux. De nombreux propriétaires de divers sports ont échoué à ce test.

Les propriétaires, les milliardaires, décidant de ne pas s’occuper de leurs employés n’ont rien d’étonnant. En dehors du contexte du sport, de nombreux riches ont décidé d’abandonner leurs travailleurs, certains fuyant vers leurs bunkers privés jusqu’à la fin de cette pandémie. Mais le sport a toujours été positionné comme quelque chose de mieux que le reste du monde. C’était censé être une bulle où les équipes représentaient une famille, où les gens pouvaient se réunir et être connectés par ce point central, et savoir que leur soutien et leur travail faisaient partie d’une plus grande communauté. Si la société ne réussissait pas à donner aux gens cet épanouissement de faire partie de quelque chose de plus grand, les équipes étaient censées le faire. Et ces travailleurs, autant que les fans et les joueurs, étaient censés faire partie de cette famille.

Ce que beaucoup d’entre nous, en particulier les employés de ces équipes, apprennent, c’est l’idée de famille pour des propriétaires comme Jacobs est simplement une ruse utilisée pendant les périodes de stabilité pour maximiser leur profit. La relation ne va que dans un sens. Il est facile de valoriser l’idée d’une équipe quand les temps sont bons et que l’argent coule, mais il semble que la deuxième fois qu’une crise frappe et que ce sont les travailleurs qui ont besoin d’aide, cette idée de famille disparaît. L’émotion, la familiarité font place à la légalité et à l’économie de la réduction des coûts.

Une fois cette crise terminée, les leçons apprises à cette époque nous resteront à jamais. Tant de choses ont été clarifiées alors que ce virus submerge et démêle les pays et les institutions qui nous entourent. Nous avons vu qui parmi nous sont les héros et qui sont les parasites. Nous avons vu qui, étant donné la possibilité d’aider leurs employés à survivre et à se rendre potentiellement de l’autre côté, a décidé d’étendre cette aide ne vaut tout simplement pas le petit coup financier. Espérons qu’ils ne pourront plus jamais convaincre le monde qu’ils sont plus que ce qu’ils se sont montrés.