Les quatre heures de cauchemar des Lakers dans l’avion en apprenant la mort du joueur

Un journaliste d’ESPN a révélé l’impact et la réaction de la nouvelle de la mort de Kobe Bryant dans The Lakers. Le mythique «24» était une légende de l’équipe de Los Angeles et de l’équipe découvert lors d’un vol Quatre heures

Le journaliste Dave McMenamin a dévoilé ccomment étaient ces quatre heures de vol qu’ils avaient sous le choc à l’ensemble du personnel de The Lakers. Le set angelino a décollé dans la matinée de l’aéroport de Philadelphie après que LeBron James a dépassé le record du troisième meilleur buteur de Kobe Bryant lui-même.

Personne ne pouvait imaginer qu’au cours du voyage, ils allaient connaître les nouvelles de la Mort de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère. Alison Bogli, directeur des relations avec la presse de Los Lakers, est celui qui a vu les premières informations sur la mort de l’escorte mythique. Elle était responsable de Transmettez ce qui est arrivé à l’entraîneur de l’équipe.

Frank Vogel n’y croyait pas, Je pensais que c’était une fausse nouvelle, mais un message de Jeannie Buss, propriétaire du club, a confirmé les pires présages. L’entraîneur des Lakers Il a assumé la responsabilité de transmettre la terrible nouvelle à son personnel.

Certains, comme Anthony Davis ou Dwight Howard, qui n’a pas dormi pendant le vol, ils avaient déjà lu les premières rumeurs. Ils se sont effondrés en larmes. En fait Howard, dit le journaliste, s’est enfermé dans la salle de bain de l’avion pour pleurer et se défouler après avoir appris la mort de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère.

Anthony Davis a réveillé LeBron James pour signaler le décès du joueur qui, il y a quelques heures, avait “volé” un record en NBA. «Arrête de jouer, arrête de jouer avec moi»l’ancien Cleveland a dit à La Ceja.

Les joueurs des Lakers ont été brisés dans l’avion et n’a trouvé aucun confort. Encore moins quand Bogli a informé tout le monde que Gianna, la fille de 13 ans de Kobe Bryant, voyageait également dans l’hélicoptère écrasé et perdu ma vie Compte tenu de cela, LeBron James a agi en tant que leader et a rassemblé tous ses coéquipiers pour faire une prière pour les neuf morts dans l’accident.