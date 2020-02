Les quatre premiers mois d’Apple TV + ont été un cauchemar

Un service de streaming est comme une compagnie aérienne: il faut d’énormes coûts initiaux juste pour en démarrer un, et ce n’est pas parce qu’il est opérationnel qu’il fonctionne toujours sans problème. Prenez Apple TV +, le pivot du géant de la technologie vers le contenu original, qui a été lancé en novembre avec un sac à main étrange d’émissions allant des délicieusement ridicules (Dickinson) aux moins délicieusement ridicules (voir) aux tentatives de prestige conventionnel plus médiums (The Morning Show, For All Mankind).

Au cours des mois qui ont suivi, Apple a subi une séquence vertigineuse de hauts et de bas. Les hauts faits incluent Little America, une charmante anthologie sur les vrais immigrants, et Visible: Out on Television, de nouvelles docuseries émouvantes sur l’histoire de la représentation LGBTQ à la télévision. Les inconvénients incluent, bien, tout ce qui est indiqué ci-dessous. Apple TV + a toujours été une entreprise difficile, amenant un fabricant d’ordinateurs dans une industrie en dehors de ses compétences de base et débordant d’autres offres bien financées à l’attention des téléspectateurs. Son histoire à ce jour a confirmé cette difficulté, culminant avec la suspension récemment annoncée du projet tentaculaire de page à écran Shantaram. Ceci est un guide des bosses d’Apple sur la route, qui a commencé bien avant que TV + ne se rende dans nos salons.

The Morning Show

La sortie phare d’Apple a fait exactement ce que sa société mère avait l’intention de faire: attirer l’attention, parfois sous la forme de trophées comme le prix SAG de Jennifer Aniston. Mais ce n’est pas parce que The Morning Show est revenu sur l’investissement astronomique d’Apple qu’il y avait un chemin facile pour y arriver. Le drame, basé en partie sur Top of the Morning de Brian Stelter, a été annoncé en novembre 2017, assez près des talons de Big Little Lies de la costar Reese Witherspoon pour absorber une partie du battage médiatique persistant. Il y avait juste une petite mise en garde: Apple avait fait tapis sans même autant de script. Les stars de cinéma peuvent être de plus en plus importantes dans le paysage créatif de la télévision, mais étaient-elles suffisantes pour renverser la hiérarchie d’un média historiquement centré sur l’écrivain?

Deux ans et un transfert de showrunner en milieu de production plus tard (de l’ex-politicien Jay Carson à Kerry Ehrin), de nombreux hoquets de The Morning Show ont pu être trouvés dans le produit final. Le pilote explique pourquoi un changement de cap était nécessaire: le personnage de Steve Carell, Mitch Kessler, était clairement basé sur Matt Lauer, et juste un mois après que The Morning Show a été commandé en série, Lauer était passé d’une ancre amusante et vaine à une beaucoup plus sombre. sorte de méchant. Le Morning Show fait ce qu’il peut pour naviguer dans ces virages en épingle à cheveux, mais son ton est toujours confus et inégal, pour ne rien dire de son étiquette de prix Game of Thrones, même s’il n’y a pas de zombie de glace en vue. Même les réussites d’Apple sont marquées par le chaos en coulisses.

Le banquier

Malgré son nom, Apple TV + n’est pas seulement censé être un réseau de télévision. À l’instar de ses concurrents Netflix et Amazon, Apple veut s’impliquer dans l’industrie du film original et son circuit de récompenses, qui représente un raccourci facile vers la publicité et les relations avec les talents. Apple pourrait emprunter plusieurs voies pour sa première saison aux Oscars, notamment une collaboration avec A24 qui débutera avec un projet de Sofia Coppola avec Bill Murray. Mais son premier effort a fini par sombrer avant de pouvoir se lancer correctement.

Le banquier a des appâts de récompense écrits partout: une histoire vraie et largement édifiante sur les préjugés raciaux déjantés dirigée par George Nolfi de The Adjustment Bureau, il met en vedette Samuel L.Jackson et Anthony Mackie comme deux hommes noirs qui utilisent un collaborateur blanc (Nicholas Hoult) comme front de leur opération. Mais avant même que The Banker ne puisse sortir en salles et se qualifier ainsi pour une série de récompenses, la catastrophe a frappé. L’automne dernier, Cynthia Garrett – la fille de l’homme qui a inspiré le personnage de Mackie – a soulevé des allégations d’abus sexuels contre son demi-frère Bernard Garrett Jr., qui est crédité en tant que producteur sur le film. Apple a répondu en retirant la projection de The Banker au Festival AFI fin novembre, quelques semaines seulement après son lancement. La libération a ensuite été entièrement reportée, enterrant effectivement The Banker jusqu’à un début beaucoup plus petit ce printemps.

On pourrait soutenir que la controverse représente un échec de la diligence raisonnable, ou alternativement, qu’Apple aurait dû aller de l’avant et absorber le bruit pour maintenir l’élan. Ce qui n’est pas sujet à débat est de savoir comment la déflation du banquier a coloré ce qu’Apple avait clairement l’intention d’être une annonce d’intention. Comme l’a montré Netflix, même une machine bien huilée peut trouver des récompenses majeures insaisissables, mais Apple n’a même pas encore mis le pied dans la porte.

Serviteur

L’une des premières sorties d’Apple après son attaque initiale, le Serviteur produit par M. Night Shyamalan s’appuie sur le trope séculaire de l’horreur des enfants, se glissant hors des parents actuels et potentiels à l’Omen, Pet Sematary et Children of the Corn. Mais il s’avère que les influences de Shyamalan ont pu être beaucoup plus spécifiques qu’un simple jeu sur le sous-genre. Dans une plainte déposée le mois dernier, la réalisatrice Francesca Gregorini allègue que Shyamalan et le créateur de Servant Tony Basgallop ont emprunté généreusement à son long métrage de 2013, The Truth About Emanuel, qui retrace également une mystérieuse jeune femme embauchée pour s’occuper d’un bébé.

Le costume appelle Servant une “copie en gros” de l’œuvre de Gregorini, s’appropriant “non seulement l’intrigue d’Emanuel – mais aussi son utilisation du langage cinématographique”. Indie de Sundance avec Jessica Biel et Alfred Molina, Emanuel contient des détails spécifiques qui se reproduisent également dans Servant, que Gregorini a expliqué à The Atlantic: le personnage de nounou manipulant un jeune homme pour voler une bouteille de vin; un cheval à bascule antique dans la maison du couple. Shyamalan et Basgallop disent qu’ils n’ont pas vu Emanuel, et Apple a refusé de commenter la presse jusqu’à présent; Serviteur, quant à lui, reste renouvelé pour une deuxième saison. Pourtant, l’optique de l’allégation – cinéaste indépendant contre géant technologique; Une conteuse motivée personnellement par rapport à un producteur masculin établi – est profondément peu flatteuse, jouant dans les luttes et les soupçons en cours qui font d’Apple un overdog antipathique.

Shantaram

Le dernier hoquet d’Apple pourrait être le plus dramatique. Un roman à succès épique couvrant le monde entier peut ressembler à une recette pour le prochain jeu des trônes toujours insaisissable, mais une adaptation troublée de Shantaram de Gregory David Roberts ressemble beaucoup plus à la première saison longtemps retardée de Westworld. Après avoir tourné deux de ses 10 épisodes prévus, le véhicule de Charlie Hunnam a suspendu sa production à la fin de l’année dernière suite au manquement du showrunner Eric Warren Singer à terminer d’autres scripts. Singer a depuis quitté le projet, la recherche d’un remplaçant repoussant encore la reprise du tournage.

En soi, les difficultés de Shantaram ne sont ni surprenantes ni exceptionnelles; les adaptations sont difficiles et les transitions entre les rythmes du film (les précédents crédits de Singer incluent American Hustle et le prochain Top Gun: Maverick) vers ceux de la télévision sont encore plus difficiles. Mais dans le contexte de ses prédécesseurs à TV +, Shantaram commence à ressembler davantage à une feuille de route toujours inégale pour une plate-forme qui a encore beaucoup à prouver. Un projet troublé fait partie du cours dans une industrie qui incarne l’idée «plus d’art que de science». Quatre projets troublés indiquent qu’Apple n’a pas encore maîtrisé les contours d’une entreprise qui a pris forme depuis plus d’un siècle, et s’est plutôt retrouvée dans une courbe d’apprentissage abrupte.

Abonnements

Bien sûr, Apple pourrait facilement annuler tout ce qui précède si TV + était un succès commercial indéniable. Il n’y a actuellement aucun chiffre concret pour illustrer le nombre d’abonnés qu’Apple a attirés avec un prix relativement bas de 4,99 $ par mois, avec une année gratuite offerte en guise d’avantage à ceux qui achètent de nouveaux appareils Apple; Le PDG Tim Cook s’est contenté de saluer le «démarrage rapide» du service lors d’un appel de résultats, une évaluation subjective d’une entreprise qui, à terme, nécessitera des mesures objectives.

En attendant, les observateurs extérieurs sont obligés de s’appuyer sur les évaluations tierces obliques que Netflix a transformées en objectif standard pour comprendre les tendances à Hollywood. La firme Ampere Analysis propose une estimation optimiste de plus de 33 millions d’abonnés TV + à ce jour, un chiffre qui placerait Apple devant Disney + et derrière Netflix et Amazon Prime uniquement; Parrot Analytics classe de nombreuses séries Apple parmi les plus performantes en matière de streaming, notant Servant, See et For All Mankind derrière uniquement des émissions IP telles que The Witcher et The Mandalorian. Pourtant, aucune de ces conclusions ne représente une rubrique aussi normalisée que le système Nielsen, et un autre rapport a révélé que seulement 10% des clients matériels éligibles à la promotion gratuite d’Apple avaient accepté l’entreprise.

Bien sûr, 10% d’une base de clients aussi importante qu’Apple, c’est encore beaucoup de monde; collectivement, l’image donnée par ces rapports est moins sombre que simplement incertaine. Pour l’instant, l’incertitude peut jouer en faveur d’Apple. Combiné avec ses (nombreuses) autres faiblesses accumulées en si peu de temps, cependant, cette ambiguïté commence à se sentir moins comme un avantage et plus comme s’ils cachent quelque chose.

