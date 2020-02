Les quatre résultats possibles du Super Bowl Chiefs-49ers

Le Super Bowl LIV est à nos portes. À Miami, cela a été une semaine remplie de circulation paralysante, le type d’orage de fin de soirée qui ne se produit que dans le sud de la Floride, et de bavarder sur le match de football le plus fascinant de mémoire récente. La confrontation Niners-Chiefs est absolument chargée de combats individuels intrigants, de génies schématiques et de la puissance des étoiles. Travis Kelce a littéralement joué dans sa propre émission de téléréalité à un moment donné, et il pourrait être le cinquième joueur le plus célèbre de ce jeu. Pour mon dernier aperçu de ce qui devrait être un fantastique nerd du football, le Super Bowl, décomposons quatre versions possibles de la façon dont ce jeu pourrait se dérouler:

Version 1: Les Chiefs se heurtent à une scie circulaire 49ers, et ce jeu devient rapidement incontrôlable

Supprimons simplement celui-ci, car même si je pense que c’est possible, c’est le moins probable de ces résultats. Une victoire de Blowout des Chiefs semble particulièrement irréaliste, étant donné que la défense de San Francisco est conçue pour contenir des jeux explosifs, mais l’inverse de cela est concevable. Les affaires unilatérales nécessitent généralement des jeux défensifs qui changent de jeu, et la ruée vers les passes des 49ers est capable de les créer à tout moment. Si Nick Bosa peut faire des ravages à l’intérieur ou que les Niners peuvent obtenir quelques rushers gratuits sur certaines cascades, ils pourraient présenter des problèmes que Patrick Mahomes n’a pas eu à affronter beaucoup cette saison.

Si les Niners marquent rapidement à l’attaque et enchaînent avec, disons, un sac de strip-tease qui leur donne le ballon au fond du territoire des Chiefs, ils ne seront pas le type d’équipe qui relâche le gaz. San Francisco a joué son jeu de course dominant jusqu’à présent au cours de ces éliminatoires, mais l’équipe de Kyle Shanahan a en fait terminé deuxième dans la NFL avec un taux de réussite explosif cette saison. Seuls les Ravens et le MVP présumé de la ligue, Lamar Jackson, étaient meilleurs. Je m’attends à ce que Shanahan arrête tous les arrêts pour celui-ci: un concept de fuite arrière pour Deebo Samuel ici, un double mouvement de George Kittle là-bas, avec une sortie en arrière-champ par l’arrière-garde Kyle Juszczyk mélangé. Cela ne me choquerait pas si cela ressemblait le Super Bowl des Seahawks-Broncos qu’aucun de nous n’a vu venir, et un ou deux touchés bon marché des Chiefs en temps de poubelle ont nettoyé le score final.

La capacité de Mahomes à éviter la pression – et la puissance globale de cette attaque des Chiefs – fait de cette version du jeu une possibilité éloignée, mais je pense toujours qu’il y a une chance que celui-ci s’éloigne de Kansas City.

Score: 49ers 41, chefs 21

Version 2: Patrick Mahomes submerge une défense Niners mal équipée, et les Chiefs remportent un match qui ne se sent jamais proche

En repensant au match cette semaine, j’ai continué à revenir sur ce que cela signifie lorsque la meilleure équipe de football rencontre le meilleur joueur de football. De haut en bas, la liste des Niners est objectivement meilleure que celle de Kansas City. Une des faiblesses de San Francisco est peut-être que le large groupe de récepteurs est un peu mince, mais George Kittle et une tonne de colis lourds font plus que compenser. Les Niners sont profonds, sains et dangereux. Mais ils n’ont pas Patrick Mahomes.

Mahomes et Andy Reid ont été insolubles pendant les séries éliminatoires. Les chiffres ont été absolument ridicules: 8,8 yards par tentative, huit passes de touché et un taux d’achèvement de 65,7%. Mahomes a été le quart-arrière le plus efficace du football contre les défenses de zone cette saison.Par conséquent, pour essayer de le ralentir, les Texans ont joué presque exclusivement la couverture des hommes lors de la ronde de division de l’AFC. Les Chiefs ont procédé à leur découpage méthodique et ont effectué une course de 51-7 pendant les 41 dernières minutes du match. Il n’y a tout simplement pas de bonne réponse en ce moment pour le meilleur passeur de football.

Les Niners jouent une défense de zone lourde qui comprend une couverture plus profonde de 3 que toute autre équipe de la NFC. Les Chargers ont eu un succès (relatif) contre Mahomes avec une approche similaire, mais je ne pense pas qu’il aura des problèmes dimanche. Le jeu de passes de Kansas City se déroule en ce moment, et avec deux semaines pour se préparer, Reid et son équipe auront beaucoup de réponses si les Niners veulent s’asseoir et limiter les gros jeux tout le match. Les ensembles de récepteurs 3×1 des Chiefs avec Travis Kelce isolé à l’arrière sont parfaitement conçus pour exploiter la couverture de la zone, et le jeu RPO de Kansas City devrait bien faire contre ces regards doux et un schéma Niners extrêmement agressif.

Reid et son système ont constamment mis Mahomes en position de réussir, mais la partie terrifiante est qu’il n’a souvent pas besoin d’aide. Même si les Niners proposent un plan de match inspiré et donnent des maux de tête à Mahomes dimanche, cela pourrait ne pas faire de différence. Regarder Mahomes jouer le quart-arrière en ce moment, c’est comme voir un mec pendre à l’envers au-dessus d’un réservoir de requins pendant qu’il fait les yeux bandés d’un Rubik’s Cube. Il résout des problèmes qu’il ne devrait pas être en mesure de résoudre. Peu importe qu’il soit sous pression, qu’une défense varie ses couvertures ou que personne ne soit ouvert. Les chefs jouent quand même. Les Niners sont peut-être l’alignement le plus complet de ce jeu, mais Mahomes est le meilleur joueur restant dans les séries éliminatoires (et peut-être le monde). C’est peut-être suffisant pour Kansas City.

Résultat: Chiefs 31, Niners 20

Version 3: Les deux équipes négocient tous les foins, mais la défense des Niners fait juste assez de jeux

Bien que je pense que les deux délais ci-dessus sont théoriquement possibles, j’ai le sentiment que celui-ci va rester proche. Les deux délits sont tout simplement trop talentueux et bien entraînés pour rester longtemps en retrait. Le jeu au sol de San Francisco devrait être en mesure de déplacer constamment le ballon contre un front de Kansas City qui a parfois eu du mal à arrêter la course cette saison, et le reste de cette attaque est idéalement adapté pour exploiter d’autres points faibles de la défense des Chiefs. Le secondaire de Kansas City s’est considérablement amélioré cette saison, mais les secondeurs de l’équipe ont de sérieux problèmes à jouer dans l’espace. Tout le mouvement, la mauvaise direction et l’action de jeu dans l’attaque de Shanahan sont conçus pour manipuler le milieu du terrain, et j’ai pu voir San Francisco incendier des gars comme Anthony Hitchens et Damien Wilson dimanche avec des lancers entre les hachages.

La défense des Niners a une chance de se battre contre Mahomes, mais comme je l’ai mentionné ci-dessus, je ne suis tout simplement pas sûr qu’il existe une option intéressante contre Kansas City en ce moment. San Francisco et le coordinateur défensif Robert Saleh peuvent se battre contre les gauchers et jouer plus de couverture masculine qu’ils ne le feraient habituellement, mais ce genre de modification est toujours un risque considérable. Je m’attends à ce que les Niners mélangent leurs couvertures en début de match un peu plus que ce que nous avons vu contre d’autres équipes et réservent la plupart de leurs rides à des looks exotiques le long de la ligne défensive. Ce groupe ne dominera peut-être pas tout le match – en particulier compte tenu du fait que la ligne des Chiefs comprend le meilleur tacle droit bloquant les passes de la ligue à Mitchell Schwartz et le solide tacle gauche Eric Fisher – mais les Niners ont de multiples avantages de match à l’intérieur. Bosa est très à l’aise de se cogner à l’intérieur de certains paquets, et Arik Armstead et DeForest Buckner sont des incompatibilités pour les gardes Stefen Wisniewski et Laurent Duvernay-Tardif. San Francisco devrait faire un travail de qualité en patrouillant dans les profondeurs du terrain avec Richard Sherman et Jimmie Ward, et je pouvais voir Mahomes tenir le ballon juste assez longtemps pour qu’un sac clé donne à San Francisco l’avantage.

Score: 49ers 34, chefs 31

Version 4: une fusillade historique se résume à Patrick Mahomes obtenir le dernier ballon

Le secondaire de San Francisco a été l’une des unités les plus améliorées du football cette saison. L’ajout du coordonnateur du jeu de passe de première année, Joe Woods, et une chance de blessure améliorée ont complètement transformé ce groupe. Ward a sans doute la meilleure saison de sa carrière après un passage (presque) à plein temps en sécurité libre, Sherman ne fait plus face aux effets persistants de sa blessure à Achille, le coin de la machine à sous K’Waun Williams s’est épanoui sous Woods, et fort sécurité Jaquiski Tartt joue plus vite que jamais. Cela dit, il n’y a toujours personne dans ce groupe en qui j’ai confiance pour gérer Travis Kelce pendant un match entier. La façon dont Kansas City utilise Kelce lui permet de trouver de façon cohérente les vides dans les zones et d’exploiter les correspondances individuelles de certains alignements. La structure défensive des Niners est conçue pour contenir la vitesse sur le terrain, mais cet accent pourrait conduire à un jeu de monstres pour le plus important receveur de passes de Kansas City. Même si l’offensive de San Francisco peut suivre, on a toujours l’impression que Mahomes va avoir la sienne dimanche.

Les Chiefs n’ont peut-être pas autant de talent en défense que les Niners, mais Frank Clark et Chris Jones sont tous deux plus que capables de jouer des jeux qui changent la donne. Jones, en particulier, pourrait se mesurer à l’intérieur de la ligne offensive des 49ers. Je m’attends également à ce que les Chiefs déplacent Jones sur leur front pour lui donner plus d’occasions d’étouffer le jeu de course du périmètre des Niners. Il est de loin la pièce la plus importante des sept premiers des Chiefs, et Kansas City n’a pas peur de faire preuve de créativité avec ses joueurs exceptionnels. Il en va de même pour Tyrann Mathieu, qui a joué pratiquement toutes les positions à l’arrière pendant les séries éliminatoires. Le Honey Badger est réapparu comme l’un des joueurs défensifs les plus percutants du football sur le tronçon, et le meilleur pari du coordinateur Steve Spagnuolo pourrait être de l’aligner au milieu du terrain pour enlever les coups de jeu et les jeux de détournement que Shanahan aime. meilleur. La défense de Kansas City n’a pas besoin d’être excellente dimanche – un ou deux gros matchs peuvent suffire si Mahomes peut rester au chaud. Et s’il a le ballon dans les dernières minutes avec une chance de gagner, un touché spectaculaire ressemblerait à un point culminant pour le prochain quart-arrière de tous les temps de la ligue.

Résultat: Chiefs 34, 49ers 27