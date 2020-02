Les questions les plus importantes du basket-ball universitaire à l’approche de March Madness

Avez-vous été tellement absorbé par le football au cours des cinq derniers mois que vous êtes terriblement en retard sur ce qui se passe dans le monde du basket-ball universitaire? Souhaitez-vous changer cela pour que vous sonniez comme si vous saviez de quoi vous parlez une fois que March Madness se déroulera dans un mois?

Encore une fois, nous, ici au basket-ball du SB Nation College, vous avez, le fan de football irréductible qui est enfin prêt à commencer à prêter attention aux cerceaux du collège maintenant que le Super Bowl est terminé, couvert.

Écoutons vos questions.

Alors dis-moi qui est bon

Plonger directement. Très bien.

Celui-ci est en fait un peu plus compliqué que par le passé.

Depuis les premières semaines de novembre, le récit déterminant du basket-ball universitaire pour 2019-2020 semble tourner autour de la parité et de l’idée qu’il n’y a pas de grandes équipes cette saison. Voici quelques-uns des dizaines de faits et de chiffres assez ridicules pour étayer cela.

– Au total, sept équipes différentes se sont placées au sommet du top 25 des sondages Associated Press cette saison, à égalité pour la plupart dans l’histoire du scrutin, qui remonte à 1949.

– Avec plus d’un mois à jouer en saison régulière, les cinq meilleures équipes ont perdu 15 fois face à des adversaires non classés. Cela ne s’est produit que six fois au cours de la saison dernière.

– Les équipes du top 10 ont perdu 28 fois face à des adversaires non classés en 2019-20. C’est arrivé 27 fois toute la saison dernière.

– Si vous cherchez un synopsis parfait de cette saison, ne cherchez pas plus loin que samedi dernier. Neuf des 25 meilleures équipes ont subi des pertes, et trois de ces pertes sont survenues à des équipes classées jouant à domicile contre des adversaires non classés. Trois équipes classées de Big East ont perdu à domicile le même jour, la première fois dans l’histoire de la conférence qui s’est produite.

D’accord, mais qui va gagner le tournoi?

Eh bien, c’est une question à laquelle il est impossible de répondre chaque année, mais à cause de tout ce dont nous venons de parler, il semble particulièrement impossible de répondre en ce moment.

Pourquoi ne me dites-vous pas qui est le numéro 1 en ce moment et nous partirons de là? Quelle puissance traditionnelle est en tête des sondages?

L’équipe n ° 1 du sondage AP en ce moment est en fait les Baylor Bears.

Tu me chies.

Nan.

Eh bien, sont-ils bons?

Clairement.

A quel point est ce bien?

Baylor est n ° 1 d’une saison pour la deuxième fois de son histoire grâce à un départ sensationnel de 19-1 qui comprend des victoires à domicile ou neutres sur Villanova, Butler et Arizona, et des victoires sur route contre Kansas, Texas Tech et Floride. Leur seule défaite est survenue la première semaine de la saison à Washington dans un match que les Bears ont contrôlé jusqu’à un effondrement dans les dernières minutes. De plus, ce match s’est joué en Alaska.

Pourquoi?

Je ne sais pas, mec. Je pense que Trajan Langdon a eu 50 ans ou quelque chose comme ça.

Tout ce qui compte, c’est que Baylor est très bon et qu’il est absolument capable de disputer son premier Final Four depuis 1950. Le meneur Jared Butler est le nom à lancer si vous voulez donner l’impression que vous regardez les Bears depuis novembre. C’est leur moteur.

Donc, si Baylor est 19-1 et classé n ° 1, je suppose qu’il ne reste plus d’équipes invaincues, n’est-ce pas?

Incorrect.

Les puissants Aztèques de l’État de San Diego commenceront à jouer après le Super Bowl avec une marque sans faille de 23-0. Ils ont remporté d’impressionnantes victoires hors conférence contre Creighton (par 31), l’Iowa (par 10) et BYU (sur la route), et ont remporté leurs 12 premiers matchs de la Conférence Mountain West avec une moyenne d’un peu moins de 12 points par concours.

SDSU sera un solide favori dans chacun de ses six derniers matchs de saison régulière. Si les Aztèques gagnent tout cela et remportent ensuite le tournoi de Mountain West, ils ne deviendront que la deuxième équipe depuis 1991 – rejoignant l’état de Wichita 2013-14 et le Kentucky 2014-15 – à entrer dans le tournoi NCAA avec un record sans tache.

Steve Fisher, mec. J’ai toujours pensé qu’il avait obtenu un contrat brut au Michigan. Guy peut carrément entrainer.

Fisher a pris sa retraite en 2017. Son entraîneur-chef associé de longue date, Brian Dutcher – avec lui pendant une décennie au Michigan et 18 saisons dans l’État de San Diego – est maintenant l’entraîneur-chef des Aztèques.

Peu importe. Nous avons donc Baylor et nous avons l’État de San Diego dans le top cinq. Qui d’autre est là?

C’est en fait la première fois depuis le scrutin de pré-saison 2002-03 que les quatre meilleures équipes du top 25 actuel de l’AP – Baylor, Gonzaga, Kansas et San Diego State – sont toutes des écoles situées à l’ouest du Mississippi.

Cela ne fait-il pas un milliard d’années qu’une équipe de la côte ouest a tout gagné?

Oui. Aucune équipe à l’ouest des montagnes Rocheuses n’a coupé les filets depuis que l’Arizona l’a fait en 1997. Évidemment, Baylor et Kansas ne cadrent pas dans cette discussion, mais Gonzaga, l’État de San Diego, l’Arizona et l’Oregon sont toutes des équipes qui ont des coups légitimes pour mettre fin à la futilité de la côte ouest.

Soit dit en passant, Louisville complète le top cinq actuel.

Oui, j’avais oublié la question. Dites-moi quelques autres équipes étranges qui sont bonnes dans cette saison étrange.

Et Dayton? Les Flyers n’ont perdu que contre le Kansas et le Colorado, et ces deux pertes se sont produites en prolongation. Ils ont l’une des meilleures infractions de tout le pays, l’un des meilleurs candidats au titre de Joueur national de l’année dans le talentueux Obi Toppin, et une chance légitime de remporter le premier championnat national de l’école.

Les Flyers font partie d’une poignée d’équipes qui n’ont jamais remporté le titre national auparavant et qui semblent avoir un tir sérieux en 2020. Si l’une de ces équipes remporte le tournoi, ce sera la première fois que le basket-ball collégial verra en arrière- deux premiers champions consécutifs depuis 2002-03.

Alors, combien Zion domine-t-elle cette année?

Euh, eh bien en fait il –

Je ne fais que jouer avec toi, mec. Je sais qu’il est dans la NBA.

Ha, ha. OK bien. Pendant une seconde, j’ai cru que j’étais …

A joué sa première année à Duke, a obtenu ce titre national, puis a rebondi.

Vous savez quoi? Sûr.

Qui est le Zion de cette saison?

Aucun joueur individuel cette saison n’a ou ne sera capable de générer un niveau proche du niveau de buzz que Zion Williamson a pu atteindre il y a un an. En fait, cela pourrait être la saison la plus étrange de tous les temps en termes de relation entre le basket-ball universitaire et les meilleurs choix prévus lors du prochain repêchage de la NBA.

LaMelo Ball, un choix parmi les cinq premiers selon presque tous ceux qui font ce genre de chose, n’a jamais mis les pieds sur un campus universitaire. La loterie projetée n’a pas non plus choisi R.J. Hampton, qui a repoussé le Kansas en faveur de rejoindre Ball en jouant professionnellement en Nouvelle-Zélande.

James Wiseman, un autre choix parmi les cinq premiers, a joué trois matchs avec Memphis avant que la NCAA ne le déclare inéligible en raison de toute une affaire dans laquelle nous n’avons pas le temps de nous engager. Finalement, la NCAA a suspendu Wiseman pendant 12 matchs, et au milieu de purger cette suspension, Wiseman a décidé que rien de cela n’en valait la peine et il commencerait à se préparer pour le repêchage de la NBA.

L’étoile de première année de Caroline du Nord, Cole Anthony, un autre choix potentiel dans le top 10, a raté plus de la moitié de cette saison avec une blessure au genou. Il vient de rentrer au tribunal la semaine dernière.

Le prospect NBA le mieux noté qui est actuellement un membre sain et actif de la scène du basket-ball universitaire est le choix n ° 1 potentiel Anthony Edwards. Le seul problème est qu’il joue pour une équipe de Géorgie qui a une fiche de 12-9 au total, a perdu six de ses huit derniers matchs et semble avoir peu d’espoir de participer au tournoi de la NCAA.

La pertinence de l’équipe est également un problème pour les choix de loterie potentiels comme Tyrese Haliburton (État de l’Iowa), Jaden McDaniels (Washington) et Isaiah Stewart (Washington), qui jouent avec des équipes qui sont fermement du mauvais côté de la bulle du tournoi en ce moment.

La bonne nouvelle pour la star du sport, c’est qu’il a Toppin. La mauvaise nouvelle est qu’il joue dans les 10 de l’Atlantique et ne sera de retour sous les lumières les plus brillantes du sport qu’en mars.

Hé, montrez-moi des batteurs.

Avec plaisir.

Payton Pritchard de l’Oregon est un autre candidat national POY, et il a pris l’habitude de frapper des coups ridicules dans les dernières secondes des matchs serrés cette saison.

Si vous cherchez un vrai buzzer-batteur, que diriez-vous de Markell Johnson de NC State de la demi-cour pour battre UNC-Greensboro?

Isaiah Stevens pour l’État du Colorado pour battre le Nevada était sympa.

Et enfin, D’Shawn Schwartz, du Colorado, à la corne des heures supplémentaires pour offrir à Dayton sa deuxième et dernière défaite.

Il y en a déjà eu beaucoup d’autres cette saison, mais cela devrait suffire à vous aiguiser avant mars.

Et les dunks méchants? Tout ça?

Sûr.

Toppin est probablement ce qui se rapproche le plus cette saison de Williamson. Il fait un show depuis la première nuit.

Nahziah Carter, de Washington, peut absolument voler.

Greg Williams de St. John’s, montrant à son coéquipier Mustapha Heron comment cela a été fait, était agréable.

Tout comme avec les buzzer-beaters, il y en a des tonnes de plus.

Donc même sans Zion, est-il sûr de supposer que Duke est toujours assez génial?

Malgré une défaite à domicile absurde au début de Stephen F. Austin, ils sont définitivement bons. Les Blue Devils sont 18-3 et l’équipe n ° 2 dans le pays selon Ken Pomeroy.

L’entraîneur K a également récemment eu une fusion hilarante dirigée contre les Cameron Crazies qui mérite quelques minutes de votre attention.

Le Kansas aussi?

Elles sont. Les Jayhawks ont remporté le Maui Invitational en novembre et n’ont que trois défaites à l’approche de la dernière ligne droite de la saison régulière. Il y a quelques semaines, ils ont été impliqués dans un méchant combat avec l’État du Kansas, qui a entraîné de lourdes suspensions. Ces deux équipes joueront à nouveau le 29 février.

Et je suppose que la Caroline du Nord martèle aussi des imbéciles?

Ummm. Pas exactement.

Les Tar Heels ne sont que 10-11 au total et un misérable 3-7 en jeu ACC. L’étudiant de première année Cole Anthony manquant beaucoup de temps avec une blessure au genou n’a certainement pas aidé les choses, mais l’UNC n’était pas vraiment en plein essor avant de tomber. Lors de son premier match avec Anthony de retour et disponible, la Caroline du Nord a perdu à domicile face au Boston College samedi. Plus tôt dans la saison, ils ont perdu à domicile contre Clemson pour la toute première fois. Les Tigers avaient une fiche de 0-59 à Chapel Hill avant le match.

À moins qu’Anthony et sa compagnie ne fassent quelque chose de ridicule lors du tournoi ACC, Carolina ne va pas entendre son nom appelé dimanche de la sélection pour la première fois en 10 ans.

Quelle conférence est la meilleure?

En termes de qualité globale, c’est probablement le Big Ten. Northwestern et Nebraska sont tous deux très mauvais, mais les 12 autres équipes de la ligue ont toutes des chances très légitimes de participer au tournoi NCAA.

Si vous parlez de haut en bas, le Big East a bien un cas. Chaque équipe de la conférence compte au moins deux matchs de plus de 0,500, et au moins quatre équipes de la ligue figurent dans le top 25 pratiquement chaque semaine cette saison.

Alors ça veut dire que Rutgers est bon?

Cela fait. Les Scarlet Knights ont récemment décroché le top 25 des AP pour la première fois depuis 1979 et se préparent à organiser leur premier tournoi NCAA depuis 1991. Cette sécheresse est la plus longue de tous les programmes de conférence de puissance.

Et DePaul !?

Pas tellement. Les Blue Demons ont eu une course fantastique hors conférence, battant le Minnesota, l’Iowa et le Texas Tech sur le chemin d’un départ 12-1. Depuis, ils sont passés 1-8 dans Big East et semblent encore une fois manquer la Big Dance pour la 16e année consécutive.

J’avais tellement d’espoir cette année.

Nous l’avons tous fait.

Donnez-moi votre Final Four.

Je n’aime pas vraiment faire ça avant d’avoir le support réel.

Pourquoi?

C’est un exercice totalement inutile de choisir un Final Four alors qu’une grande partie de ceux qui composent le Final Four est basée sur le tirage du tournoi. Si vous choisissez quatre équipes en ce moment, deux ou trois d’entre elles pourraient se retrouver dans la même région le dimanche de sélection.

Eh bien, je resterais loin de la Virginie. J’oublie toujours ce qui se passe quelques mois après mars, mais la seule chose dont je me souviens TOUJOURS, c’est que Virginia s’étouffe.

Tout cela semble avoir été une énorme perte de temps, mais oui, vous n’allez probablement pas vous tromper si vous n’avez pas Virginia dans votre Final Four en mars.

C’est tout ce que j’avais besoin d’entendre. Très appréciée.

À tout moment.