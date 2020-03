Les Raiders doivent être de grands dépensiers pour bien démarrer l’ère de Las Vegas

Les Raiders ont brièvement flirté avec l’idée de contention la saison dernière, avant de perdre tous sauf un de leurs six matchs restants. Mais même un record de 7-9 est une nette amélioration par rapport à la marque 4-12 avec laquelle ils ont terminé en 2018.

Alors que beaucoup se concentreront sur le déménagement de la franchise d’Oakland à Las Vegas, il y a un potentiel pour une tonne de nouveaux visages sur la liste. L’équipe de Jon Gruden entre dans l’intersaison avec deux choix de première ronde et environ 60 millions de dollars d’espace de plafond salarial.

Les Raiders devraient approcher de la fin d’une reconstruction pluriannuelle de leur alignement, bien qu’il y ait encore des questions sur ce qu’il faut faire au quart-arrière. Derek Carr a été assez bon pour mettre en place des chiffres décents, mais n’a pas été le catalyseur de nombreuses victoires pour l’argent et le noir. Pour l’instant, il est l’homme sous le centre et le nom du jeu pour Las Vegas est simple: obtenez-lui autant d’aide que possible.

Ce qui nous amène à leurs plus grands besoins cette intersaison.

Las Vegas Raiders (7-9), séries éliminatoires manquées

Les Raiders sont plus proches que vous ne le pensez, à condition que vous pensiez qu’ils peuvent gagner avec Carr. Défensivement, il y a quelques trous notables qui doivent être corrigés pendant cette intersaison.

Avant l’agence gratuite:

Récepteur large: Trading Amari Cooper a laissé les Raiders sans récepteur supérieur clair et cela était extrêmement évident la saison dernière. Ils ont un frappeur à domicile à bout serré avec Darren Waller, mais Carr a besoin d’une arme fiable au récepteur, et idéalement, deux ou trois nouvelles. Heureusement, le projet est chargé à la position.

Secondeur: Les Raiders recherchent de l’aide chez le secondeur depuis des années. Ils espéraient que Vontaze Burfict apporterait une certaine stabilité à la position la saison dernière, mais il en a manqué l’essentiel en raison d’une suspension que les Raiders auraient probablement dû voir venir. Ils ont également libéré Tahir Whitehead avant la nouvelle année de championnat. Las Vegas pourrait renforcer le corps des secondeurs tant dans le libre arbitre que dans le repêchage.

Fin défensive: Les Raiders ne sont plus restés dans la ligue en sacs, mais ils ont fini dans le tiers inférieur et pouvaient encore utiliser du jus de passe-passe. Le meilleur endroit pour l’obtenir est un vétéran fiable, comme Robert Quinn, pour aider à la progression de Clelin Ferrell et Maxx Crosby.

Quoi Fierté argent et noir veut plus cette intersaison: Les Raiders ont été de grands dépensiers l’année dernière, comme le montre Trent Brown, le plaqueur le mieux payé de l’histoire de la NFL, et je m’attends à ce qu’ils dépensent beaucoup lorsqu’ils déménagent à Las Vegas. Les deux plus grands besoins des Raiders sont le secondeur et le récepteur large. Ils devront peut-être attendre le repêchage pour obtenir le meilleur récepteur. Mais s’ils peuvent obtenir des Rams à l’intérieur du secondeur Cory Littleton et quelques autres joueurs défensifs débutants (toutes les couches de l’unité doivent être améliorées), ce serait un bon début pour l’intersaison. – Bill Williamson

Après l’agence gratuite:

Malgré l’ajout étrange de Jason Witten pour 5 millions de dollars à un tableau de profondeur serré, les Raiders ont ajouté d’énormes pièces aux secondeurs Cory Littleton et Nick Kwiatkoski, et au quart-arrière Marcus Mariota. Les secondeurs devraient faire de l’unité une force pour la première fois depuis de nombreuses années. Voici ce qu’ils devraient rechercher pour le brouillon.

Récepteur large: Les Raiders ont signé Nelson Agholor pour un contrat d’un an. C’est une signature intéressante car Agholor était un choix de premier tour qui a encore une tonne de potentiel, mais ce n’est pas la cible fiable dont Carr (ou Mariota) a besoin. Ils ont besoin d’un gars n ° 1, de préférence avec leur premier choix de draft.

sécurité: Karl Joseph n’était pas en forme dans la défense des Raiders malgré son haut niveau de jeu. Cela signifie que les Raiders avaient besoin de quelqu’un pour commencer en face de Johnathan Abram et Jeff Heath n’est certainement pas la réponse. Il est précieux dans les équipes spéciales, mais il ne devrait pas commencer.

Cornerback: Bien que Trayvon Mullen soit un jeune joueur prometteur, il n’est pas encore prouvé qu’il est le gars n ° 1. L’ajout d’Eli Apple en agence libre est intrigant, mais les Raiders feraient bien de chercher plus d’aide dans le projet.

Nous reviendrons sur les Raiders une fois arrivés au repêchage de la NFL 2020.