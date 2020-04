Les Rangers accusent la SPFL de jeu déloyal et appellent à la suspension du directeur général avec de “sérieuses inquiétudes” sur le traitement du vote

Les Rangers ont accusé le SPFL de corruption et ont demandé la suspension du directeur général de l’association, Neil Doncaster, à la suite du vote de l’instance dirigeante sur la fin de la saison.

Le Gers a déclaré qu’un dénonciateur leur avait fourni des allégations selon lesquelles le vote sur la manière de mettre fin au championnat écossais, à la Ligue 1 et à la Ligue 2 ne s’était pas déroulé équitablement.

Les Rangers ont demandé la suspension d’un chef de la SPFL

Un fan de Leeds dit qu’il préfère passer une autre saison dans le championnat que de monter à huis clos

Une déclaration du club Ibrox disait: «Nous avons reçu des preuves via un lanceur d’alerte qui soulèvent de sérieuses préoccupations concernant les processus de la SPFL concernant sa gestion du vote sur la résolution présentée aux clubs membres.

«Le président par intérim des Rangers, Douglas Park, a tenté de discuter de ces preuves avec le PDG du SPFL, Neil Doncaster, qui a initialement refusé de le faire. La SPFL a donné suite à cet appel par e-mail, ce qui, selon nous, était une tentative à peine déguisée de faire taire les préoccupations légitimes.

«Les Rangers ne seront pas intimidés dans le silence. Nous pensons qu’il est dans l’intérêt de tous les clubs et supporters écossais que les preuves, qui sont alarmantes, soient traitées le plus rapidement possible.

«La débâcle du vote et les preuves que nous possédons soulèvent de sérieuses questions concernant la gouvernance d’entreprise de la SPFL.»

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

Les Rangers demandent une enquête interne.

Park a ajouté: «Le manque de leadership et de responsabilité de la SPFL en tant qu’organisation membre m’a choqué.

«S’il y a jamais eu un temps d’ouverture et de transparence totale, c’est maintenant. Des décisions cruciales sont prises sur les questions de promotion et de relégation à huis clos et sans temps approprié pour examen ou débat.

«La conduite farfelue de cette affaire me semble mettre au premier plan la gouvernance d’entreprise et les opérations commerciales de la SPFL. C’est un exemple de culture antidémocratique qui existe au sein de la SPFL depuis trop longtemps.

“Nous demandons la suspension du PDG de la SPFL, Neil Doncaster, et de son conseiller juridique, Rod McKenzie, pendant qu’une enquête indépendante est menée.”

.