Les Rangers disent qu’ils ne peuvent pas prendre au sérieux le vote de la SPFL pour terminer la saison dans une autre déclaration fortement formulée

Les Rangers examinent “toutes les options juridiques” après avoir de nouveau appelé à une enquête indépendante sur la manière dont la SPFL a géré le vote pour mettre fin à la saison en dehors de l’élite écossaise.

Gers, qui a voté contre la résolution réussie de la SPFL, souhaite que le PDG Neil Doncaster et le conseiller juridique Rod McKenzie soient suspendus alors qu’ils sont “soumis à un examen médico-légal”.

Les Rangers disent qu’ils ne peuvent pas prendre le vote SPFL au sérieux

Cela vient après que le manager Steven Gerrard ait appelé plus tôt le conseil d’administration un “gâchis absolu” tandis que Partick Thistle a choisi de ne pas poursuivre une affaire judiciaire.

Une déclaration du club Ibrox disait: «Aucune personne honnête ne peut prendre au sérieux le résultat de ce vote. La SPFL a mené un processus qui a été trompeur et profondément vicié.

«La colère de nos fans est comprise et partagée par notre conseil d’administration, qui continue d’examiner toutes les options juridiques disponibles.

«La SPFL semble avoir reconnu la nécessité d’une enquête interne – mais seule une enquête indépendante fournira des réponses satisfaisantes et crédibles.

“Nous réitérons notre appel à la suspension immédiate de Neil Doncaster et Rod McKenzie en attendant le résultat de l’enquête indépendante.”

Les Rangers ont été l’un des clubs à fournir une contre-proposition au plan de la SPFL d’annuler la saison, suggérant que les clubs ont reçu leur prix en avance.

Mais il a été exclu par le conseil d’administration, à la grande confusion des Light Blues.

“La SPFL a choisi d’entraver notre résolution qui aurait donné aux clubs le soutien financier nécessaire, sans la condition préalable à la fin de la saison”, a ajouté leur communiqué.

«Le fait que cette solution n’ait pas été suffisamment prise en compte défie toute croyance et souligne en outre l’opinion de nombreux clubs selon laquelle les processus et les comportements de certaines personnes doivent désormais faire l’objet d’un examen médico-légal.»

La SPFL n’a pas encore commenté la déclaration.

Gerrard est déçu par le manque de leadership de la SPFL.

Le patron du Gers a dirigé les critiques des Rangers sur le vote

“J’ai regardé attentivement de chez moi et cela semble un peu gâchis pour le moment”, a déclaré le patron des Rangers à Sky Sports.

«De loin, la SPFL a l’air d’un gâchis absolu, en toute honnêteté. Je regarde des ex-joueurs, des experts, je lis des médias et ça devient absolument battu du pilier au poteau, la façon dont il a géré les choses, certainement au cours des deux derniers jours. “

Dundee, qui a exprimé le vote décisif, a insisté sur le fait qu’il n’avait pas changé son intention après les suggestions qu’il avait initialement votées pour rejeter la résolution du SPFL.

Une déclaration du club disait: «Il n’y a pas eu de changement de vote à aucun moment de la journée comme cela a été rapporté dans certaines chaînes.

«Si ce que nous avions réalisé lors de notre pause avait été présenté par la SPFL dans un premier temps, nous aurions voté en faveur de la proposition le 10 avril 2020.

«Nous avons obtenu le meilleur accord possible dans une situation qui allait être mauvaise pour nous dans toute itération qui était proposée. Soyons clairs, quelle que soit la proposition, la majorité des clubs de la Premiership et du Championnat sont partisans de la promotion / relégation.

«En conclusion, d’une très mauvaise situation, nous avons obtenu le meilleur résultat pour le Dundee FC et pour le football écossais dans son ensemble.

«Sur 42 équipes, 35 ont voté oui lors d’un scrutin démocratique et pour la plupart, l’important est que l’argent puisse être distribué et qu’ils puissent travailler sur des plans de survie pour leurs clubs. Il est temps maintenant de nous concentrer sur la sécurité et de planifier l’avenir du Dundee FC. »

Alors que les Rangers envisagent leurs options juridiques, Partick a décidé de ne pas emprunter cette voie.

Le chardon est l’un des plus touchés par la décision de la SPFL, car il sera relégué en Ligue écossaise One, mais ne voulait pas exposer le club à des risques financiers supplémentaires.

«Après avoir pris des conseils juridiques supplémentaires, nous avons été informés que nous avons la possibilité de porter cela devant un tribunal. Instinctivement, l’injustice exige réparation », ont-ils déclaré dans un communiqué.

«Cependant, en tant que club, la décision de reléguer Thistle concerne d’abord et avant tout notre peuple et ce que cela pourrait signifier pour lui.

«Poursuivre une action en justice coûte de l’argent et du temps – nous avons donc dû examiner attentivement si les deux pouvaient être mieux dépensés pour assurer l’avenir du club et protéger les moyens de subsistance de ceux que nous employons.

«Pour décider quelles devraient être nos prochaines étapes, c’était notre première priorité.

«Compte tenu de tout cela, bien que nous maintenions l’avis juridique, le conseil d’administration a convenu que nous ne demanderions pas de« recours supplémentaires »contre le SPFL afin d’annuler la résolution.

«Bien que nous ne sachions toujours pas pourquoi une décision a été prise – à un moment où les gouvernements cherchent à soutenir les emplois dans tous les secteurs – qui causera des dommages importants à Thistle et à d’autres.

«Au lieu de cela, nous concentrerons nos efforts et notre argent sur Thistle et regarder vers l’avenir, pas en arrière. Cela comprend une contribution positive aux discussions sur d’éventuels changements aux structures de la ligue. »

