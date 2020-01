Les Rangers et les légendes celtiques Ally McCoist et John Hartson soutiennent l’interdiction de la tête de la FA écossaise pour les moins de 12 ans – «Quelque chose doit être fait»

La légende des Rangers Ally McCoist et le héros celtique John Hartson ont tous deux apporté leur soutien à l’interdiction proposée par la Scottish Football Association d’interdire aux enfants de jouer au football.

La SFA est sur le point d’introduire de nouvelles mesures pour empêcher les joueurs de moins de 12 ans de se diriger vers l’entraînement en raison des liens entre le sport et la démence.

Il fait suite à la publication d’une étude menée à l’Université de Glasgow, qui a révélé que les footballeurs professionnels étaient trois fois et demie plus susceptibles de mourir d’une maladie neurodégénérative que les non-footballeurs du même âge.

Cristiano Ronaldo a défié les lois de la physique et de la gravité avec un en-tête sensationnel pour la Juventus en décembre, mais les jeunes joueurs écossais ne pourront pas essayer d’imiter l’icône portugaise

L’interdiction intervient également après un certain nombre de campagnes menées par les familles d’anciens joueurs qui ont reçu un diagnostic de démence plus tard.

Parmi eux, Dawn Astle, la fille de l’ancien attaquant de West Brom et de l’Angleterre, Jeff Astle, décédée à l’âge de 59 ans en 2002 des suites d’une encéphalopathie traumatique chronique (CTE), un type de démence causée par une lésion cérébrale. Le coroner a jugé que sa mort avait été causée par le traumatisme répété de la tête du ballon, le qualifiant de «maladie industrielle».

Une interdiction similaire pour les jeunes joueurs est en vigueur depuis 2015 aux États-Unis, mais l’Écosse deviendrait le premier pays européen à imposer une telle restriction.

Il pourrait être en place pour la saison de football de base, qui se déroule de mars à novembre, et la légende des Rangers McCoist lui a donné son soutien.

S’exprimant lors du petit déjeuner sportif Alan Brazil, l’ancien attaquant et manager du Gers a déclaré: «De toute évidence, c’est un sujet très, très important en termes de maladie causée par la tête du ballon, des études l’ont prouvé, et vous regardez certains des grands joueurs nous avons perdu…

«Mais en même temps, vous regardez du côté du football… si vous bannissez les enfants de moins de 12 ans, comment apprennent-ils jamais à diriger le ballon?

«Et comment appliquez-vous l’interdiction? De toute évidence, si le ballon vient à vous, la chose naturelle à faire serait de diriger le ballon.

“Mais je pense que nous devons le soutenir.”

Alan Brazil et Ally McCoist expliquent pourquoi ils soutiennent l’idée de la Scottish Football Association d’interdire aux moins de 12 ans de diriger des ballons de football à l’entraînement

Un attaquant réputé pour ses capacités dans les airs, l’ancienne star du Celtic Hartson, a également rejoint talkSPORT pour également donner son soutien à l’interdiction.

Le Gallois a salué la FA écossaise pour avoir pris la question au sérieux, affirmant que les conclusions du rapport sont trop choquantes pour être ignorées.

“Je soutiens une interdiction, absolument”, a déclaré l’ex-international gallois à White and Sawyer.

«Les familles d’anciens footballeurs âgés sont convaincus que le fait de diriger le ballon a joué un rôle important dans la mort de ces messieurs atteints de démence, et s’il existe des preuves concluantes que le fait de diriger le ballon cause des dommages à long terme, alors il doit y avoir quelque chose à faire il.

«Les gens perdent la vie.

«Prendre la tête du ballon faisait partie de mon jeu, c’était un facteur énorme de ma carrière et c’était quelque chose que j’aimais faire.

Hartson a marqué 109 buts en 201 matches avec le Celtic

«Je passais des heures dans le jardin avec mon père, lui lançant la balle en l’air et je la lui rendais.

«Je me souviens d’avoir été apprenti à Luton Town et je restais dehors pendant des heures après l’entraînement et les gens croisaient le ballon pour que je le dirige, et ce sont les balles les plus dures, elles étaient plus fermes qu’elles ne le sont maintenant.

«Les ballons de football sont maintenant beaucoup plus légers, le cuir autour du ballon est beaucoup plus doux, mais nous passions des heures à diriger le ballon.

«Comme nous le savons, les balles il y a 30 et 40 ans étaient faites de cuir approprié et dans des conditions humides, la balle serait plus lourde et il y aurait alors plus d’impact sur votre tête.

“Il y aura des gens qui diront que l’interdiction est excessive, disant que nous nous inquiétons trop.

“Mais s’ils relient la démence au traumatisme crânien et au nombre de fois où vous dirigez le ballon, vous devez le regarder. Les statistiques sont stupéfiantes.

«Je pense que la FA écossaise est le leader dans ce domaine, en termes de prise au sérieux et de faire quelque chose.

“Je ne pense pas que nous puissions ignorer cela et simplement nous asseoir.”

