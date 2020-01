Les Rangers inculpés pour avoir omis de contrôler les joueurs contre le Celtic et le Hibernian mais Alfredo Morelos et Ryan Kent évitent la sanction individuelle pour les gestes

Les Rangers seront punis pour les gestes faits par Alfredo Morelos et Ryan Kent lors de leur victoire au Celtic, cependant, les deux joueurs ont échappé à l’action individuelle.

La Scottish Football Association a accusé le Gers de ne pas avoir veillé à ce que les joueurs et les officiels se comportent de manière ordonnée contre Hibernian et Celtic en décembre.

Morelos a fait le geste après avoir été expulsé en fin de match

Cependant, Kent et Morelos ne font face à aucune suspension suite à des gestes faits envers les supporters des Celtic lors de la victoire 2-1 de leur équipe à Parkhead le 29 décembre. Au lieu de cela, les Rangers pourraient être condamnés à une amende pour ne pas avoir veillé à ce que les joueurs s’abstiennent de “conduite pouvant inciter au désordre”.

Kent a montré son temple et les supporters locaux dans un geste apparent après avoir tiré des Rangers devant lui tandis que Morelos a fait un signal tranchant alors qu’il s’éloignait après son carton rouge à l’arrêt.

Les Rangers ont ensuite déclaré que le Colombien avait fait un «geste couramment utilisé dans toute l’Amérique du Sud pour indiquer tout simplement que quelque chose – dans ce cas, le match – est terminé».

Kent a fait ce geste après avoir marqué le premier but au Celtic Park

Le club a été accusé par la responsable de la conformité de la SFA, Clare Whyte, d’avoir enfreint la règle disciplinaire 204, qui stipule: «Tous les clubs et les organismes de football reconnus doivent s’assurer que ses officiels, le personnel de l’équipe, les employés et les joueurs se conduisent de manière ordonnée à tout moment pendant et / ou après un match.

«En particulier, les clubs et les organismes de football reconnus sont chargés de veiller à ce que leurs officiels, le personnel de l’équipe, les employés et les joueurs s’abstiennent de tout ou partie des éléments suivants: (a) s’impliquer dans une confrontation (b) conduite susceptible de conduire à ou exacerber ou prolonger une situation hostile ou argumentative avec les joueurs et / ou le personnel d’équipe de l’équipe adverse et / ou des officiels de match (c) une conduite qui pourrait autrement inciter au désordre. »

Hibs a reçu la même accusation à la suite d’un différend sur la ligne de touche entre les deux pirogues lors de leur récente défaite contre les Rangers à Easter Road.

Le directeur adjoint des Hibs, John Potter et les entraîneurs des Rangers, Tom Culshaw et Michael Beale, ont tous reçu des avis de plainte personnels. Les deux premiers ont été envoyés sur le stand de Easter Road après une confrontation à la suite du défi de carton rouge de Ryan Porteous sur Borna Barisic.

Les célébrations de Steven Gerrard après la victoire des Rangers dans Old Firm contre Celtic ont été irrespectueuses, a déclaré John Hartson

Beale a reçu un carton rouge au Celtic Park après avoir contesté le carton rouge pour Morelos après que l’attaquant a reçu un deuxième carton jaune pour un plongeon au banc des pénalités.

Des audiences sur toutes les accusations ont été organisées le 6 février.

