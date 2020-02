Les records incroyables de Liverpool de Jurgen Klopp pourraient encore battre dans une superbe campagne de Premier League

Il s’agit de savoir quand, et non si, Liverpool sera couronné vainqueur de la Premier League 2019/20.

Les hommes de Jurgen Klopp ont une avance de 22 points presque inattaquable au sommet, avec leur attente de 30 ans pour un titre qui se termine bientôt.

Les Reds profitent déjà de la meilleure saison de l’histoire de n’importe quel club des cinq meilleures ligues européennes en termes de points gagnés – prenant 79 points sur 81 possibles – alors qu’ils sont toujours impliqués à la fois dans la FA Cup et la Ligue des Champions.

Le Liverpool de Jurgen Klopp semble imparable

Les seuls points que les Reds ont perdus toute la saison ont été lors d’un match nul 1-1 avec Manchester United à Old Trafford en octobre 2019.

Les Merseysiders devraient battre le record de la plus large marge de 19 points remportée par Manchester City en 2017/18.

L’équipe de Guardiola a été surnommée les «Centurions» pour son parcours de 100 points au cours de la saison 2017/18 – établissant le record du plus grand nombre de points gagnés.

Mais si Liverpool remporte sept de ses onze matchs restants cette saison, ils égaleront le record de City.

Avec seulement deux des six meilleures équipes actuelles à affronter, Chelsea et Manchester City, les Reds pourraient continuer à battre le record absurdement brillant de Guardiola hors de l’eau, le maximum de but que Liverpool peut atteindre étant le 112.

Ci-dessous, le reste des records que Liverpool a déjà atteint ce terme, ainsi que les 34 – oui, vous l’avez bien entendu – ils pourraient battre fin mai.

Records déjà atteints

Meilleur début de saison de championnat en Europe – 79/81 points

Plus grand nombre de victoires à domicile consécutives – 21

Plus de points sur 38 matchs de Premier League – 111/117

Record de club pour le plus grand nombre de victoires consécutives en championnat – 19

Première équipe anglaise à remporter des triples internationaux (Coupe d’Europe, Super Coupe, Coupe du Monde des Clubs)

La plupart des adversaires de Premier League battus – 19 (joint avec Man City)

Record égal pour la plupart des victoires consécutives en Premier League – 18

Plus de points sur 38 matchs consécutifs – 108

Plus grand nombre de victoires à domicile consécutives – 21

Points

Plus de points dans une saison

Record: 100

Présentement détenu par: Manchester City (2017/18)

Sur quoi Liverpool est-il: 79

Ce dont Liverpool a besoin: 22 points en 11 matchs, donc sept victoires, un nul et trois défaites ou cinq victoires et six nulles au pire.

Premier titre remporté par date

Record: 14 avril

Présentement détenu par: Manchester United (2000/01)

Première victoire possible de Liverpool pour le titre: le 21 mars, selon d’autres résultats. Liverpool remportera le titre avec quatre autres victoires en championnat, avec Crystal Palace à domicile dès que possible à condition que Manchester City remporte ses trois matches de championnat avant cette date.

Victoire au titre la plus ancienne par les matchs restants

Record: Il reste cinq matchs.

Actuellement détenu par: Manchester United (2000/01) et Manchester City (2017/18)

Première victoire possible de Liverpool pour le titre: avec huit matchs à jouer.

Plus grande marge gagnante

Record: 19 points

Présentement détenu par: Manchester City (2017/18)

Sur quoi Liverpool est: 22 points

Ce dont Liverpool a besoin: pour continuer ce qu’ils font

Le plus grand écart du premier au bas

Record: 82 points

Actuellement détenu par: Manchester City (2018/19, au-dessus de Huddersfield)

Sur quoi Liverpool est: 61 points de plus que Norwich

Ce dont Liverpool a besoin: Encore une fois, pour continuer. Ils sont en bonne voie pour terminer avec 110 points, avec Norwich en route vers 27. Cela battrait le record actuel d’un seul point.

Man City a terminé 82 points devant Huddersfield la saison dernière

Buts

Le moins de buts à l’extérieur encaissés en une saison

Record: Neuf

Présentement détenu par: Chelsea (2004/05)

À propos de Liverpool: Six

Ce dont Liverpool a besoin: Ne pas concéder plus de trois buts lors de ses six derniers matchs à l’extérieur.

Meilleure différence de buts en une saison

Record: +79

Présentement détenu par: Manchester City (2017/18)

Sur quoi Liverpool est-il: +47

Ce dont Liverpool a besoin: Un swing assez important d’ici la fin de la saison.

Plus de matchs marqués en une saison

Record: 38

Présentement détenu par: Arsenal (2001/02)

Sur quoi Liverpool est-il: 27

Ce dont Liverpool a besoin: au moins un but dans chacun des 11 matchs restants.

Plus grand nombre de matchs consécutifs marqués



Record: 55

Actuellement détenu par: Arsenal (mai 2001-novembre 2002)

Sur quoi Liverpool se trouve: 36

Ce dont Liverpool a besoin: Au moins un but dans chacun de leurs 11 derniers matchs de cette compétition ET les huit premiers matchs de la saison prochaine.

La plupart des buts exclusivement à l’extérieur pour la séquence la plus longue

Record: 8

Actuellement détenu par Roberto Firmino (19 août – en cours)

Ce dont il a besoin: continuer d’être timide à Anfield d’ici le reste de la saison

Ryan Giggs détient le record précédent de sept buts à l’extérieur sans marquer à domicile en 2001/2002

Roberto Firmino a marqué ses huit buts en Premier League sur la route

Victoires

Plus de victoires consécutives

Record: 18

Présentement détenu par: Manchester City (août-décembre 2017)

Sur quoi Liverpool est-il: 18

Ce dont Liverpool a besoin: Victoire contre Watford (29e)

Plus grand nombre de victoires consécutives pour un joueur

Record: 33

Actuellement détenu par: Mohamed Salah (mars 2019-février 2020)

Pourcentage de victoires le plus élevé en tant que joueur (au moins 50 matchs)

Record: 84,2%

Présentement détenu par: Alisson (août 2018-février 2020)

Plus de victoires en une saison

Record: 32

Présentement détenu par: Manchester City (2017/18 et 2018/19)

Sur quoi Liverpool se trouve: 26

Ce dont Liverpool a besoin: Sept victoires lors de leurs 11 derniers matchs.

Mohamed Salah est sorti vainqueur lors de ses 32 derniers matchs consécutifs pour Liverpool

Plus grand nombre de victoires à domicile en une saison

Record: 18

Actuellement détenu par: Chelsea (2005/06), Manchester United (2010/11), Manchester City (2011/12 et 2018/19)

Sur quoi Liverpool est-il: 14

Ce dont Liverpool a besoin: Victoires contre Bournemouth (7 mars), Crystal Palace (21 mars), Aston Villa (11 avril), Burnley (25 avril) et Chelsea (9 mai) à Anfield.

Plus grand nombre de victoires à l’extérieur en une saison

Record: 16

Présentement détenu par: Manchester City (2017/18)

Sur quoi Liverpool est-il: 12

Ce dont Liverpool a besoin: Au moins cinq victoires en six matchs contre les suivants: Watford (29e), Everton (16 mars), Manchester City (4 avril), Brighton (18 avril), Arsenal (2 mai) et Newcastle (17 mai) .

La plupart des doubles de ligue complétés au cours d’une saison PL (battant une équipe à domicile et à l’extérieur)



Record: 13

Présentement détenu par: Manchester City (2017/18 et 2018/19)

Sur quoi Liverpool est-il: 7

Ce dont Liverpool a besoin: Pour gagner au moins sept de ses 11 derniers matchs.

Battre chaque équipe au moins une fois par saison et gagner la ligue



Record actuellement détenu par: Chelsea (2005/06), Manchester United (2011/12), Manchester City (2017/18 et 2018/19)

Ce dont Liverpool a besoin: Pour gagner la ligue.

Plus jeune vainqueur de la Premier League

Record: 17 ans, 350 jours

Présentement détenu par: Phil Foden (2017/18)

Joueur le plus proche de Liverpool: Harvey Elliott (16 ans, 328 jours)

Ce dont il a besoin: Quatre autres apparitions dans les 11 derniers matchs de Liverpool.

Harvey Elliott pourrait devenir le plus jeune vainqueur de la Premier League

Défaites

Moins de défaites en une saison

Record: zéro

Présentement détenu par: Arsenal (2003/04)

À propos de Liverpool: Zero

Ce dont Liverpool a besoin: Pas de défaites lors des 11 matchs restants.

Moins de défaites à domicile en une saison

Record: zéro

Actuellement détenu par: 16 équipes

À propos de Liverpool: Zero

Ce dont Liverpool a besoin: Aucune défaite lors de ses cinq prochains matchs à domicile.

Moins de défaites à l’extérieur en une saison

Record: zéro

Présentement détenu par: Arsenal (2001/02 et 2003/04)

À propos de Liverpool: Zero

Ce dont Liverpool a besoin: Aucune défaite lors de ses six prochains matchs à l’extérieur.

Course la plus longue invaincue

Record: 49 matchs

Actuellement détenu par: Arsenal (mai 2003-octobre 2004)

De quoi est fait Liverpool: 44 matchs

Ce dont Liverpool a besoin: Pour éviter la défaite contre Watford (29e), Bournemouth (7 mars), Everton (16 mars), Crystal Palace (21 mars), Manchester City (4 avril) et Aston Villa (11 avril).

Les «Invincibles» d’Arsenal sont restés invaincus tout au long de la campagne 2003/04

La plus longue manche invaincue en tant que joueur

Record: 56

Présentement détenu par: Sol Campbell (novembre 2002-octobre 2004)

Joueurs les plus proches de Liverpool: Joe Gomez (38)

Ce dont ils ont besoin: rester invaincus pendant les 11 derniers matchs de cette saison et les huit premiers de la saison prochaine.

Le plus long début sans défaite d’une carrière en Premier League

Record: 47 matchs

Actuellement détenu par: Jens Lehmann (août 2003-octobre 2004)

Joueur de Liverpool le plus proche: Naby Keita (34 matchs)

Ce dont il a besoin: Rester invaincu pour les 11 derniers matchs de cette saison et les deux premiers de la saison prochaine.

La plupart des matchs à l’extérieur consécutifs invaincus

Record: 27

Actuellement détenu par: Arsenal (avril 2003-septembre 2004)

Sur quoi Liverpool est-il: 21

Ce dont Liverpool a besoin: Pour éviter la défaite lors de leurs six derniers matchs à l’extérieur, puis de leur premier match à l’extérieur de la saison prochaine.

Dessine

Moins de tirages en une saison

Record: Deux

Actuellement détenu par: Manchester City et Tottenham (tous deux 2018/19)

Sur quoi Liverpool est: One

Ce dont Liverpool a besoin: Aucun tirage au sort lors de leurs 12 prochains matchs.

SI LIVERPOOL FINISH TOP …

Jurgen Klopp serait le premier manager allemand à remporter le premier vol anglais.

Dejan Lovren serait le premier Croate à remporter la Premier League.

Naby Keita serait la première Guinéenne à remporter la Premier League.

Sadio Mane serait le premier Sénégalais à remporter la Premier League.

Mo Salah serait le premier Egyptien à remporter la Premier League.

