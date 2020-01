Les Red Devils augmentent l’offre pour le meneur de jeu sportif au milieu de l’intérêt de Barcelone

Manchester United a augmenté son offre pour Bruno Fernandes à 55 millions d’euros (46,6 millions de livres sterling), plus une série d’add-ons, selon les rapports.

Les Red Devils ont peut-être finalement rencontré l’évaluation du milieu de terrain de 25 ans par le Sporting après une journée dramatique dans la saga des transferts.

. – Contributeur

Bruno Fernandes semble enfin en route pour Man United

Plus tôt mardi, il a été signalé que Barcelone était intéressé par l’international portugais, mais uniquement en vue de l’envoyer en prêt à Valence – en échange de son attaquant Rodrigo.

Cependant, selon Sky Sports, Ed Woodward a finalement conclu un accord avec le directeur du sport, Hugo Viana, après des semaines de négociations qui pourraient voir United payer un montant initial de 55 millions d’euros, plus des compléments pour le meneur de jeu.

La tenue de Primeira Liga recevrait 10 millions d’euros supplémentaires de United si Fernandes atteignait des objectifs considérés comme facilement accessibles et 15 millions d’euros supplémentaires si des objectifs plus difficiles étaient atteints – y compris si le Portugais remporte le Ballon d’Or.

Le Times rapporte que le joueur se rendra le plus à Londres jeudi pour subir son examen médical à Old Trafford.

Scènes honteuses

Déclaration de Man United après que des fans ont attaqué la maison d’Ed Woodward

LA REVUE

Un retour remarquable de Leeds, West Brom s’incline à Cardiff et Luton remporte une victoire décisive

drame

Le super-sous Trezeguet frappe tard pour faire tomber Leicester et envoyer Aston Villa à Wembley

nouvelles

Man United soulève une offre de Fernandes au milieu des intérêts du Barça

J’adore ce jeu

La légende de Man United Evra montre une transformation corporelle remarquable de trois semaines

passer à l’action

Cardiff exhorte les autorités françaises à ouvrir une enquête sur la mort de Sala

choc de crise

Aston Villa vs Leicester City: les formations confirmées pour la demi-finale de la Coupe Carabao

wijn-pas?

Gini Wijnaldum laisse la porte ouverte au transfert estival loin de Liverpool

j’adore le voir

Andre Gomes franchit une étape importante dans la récupération rapide d’une blessure à la cheville d’horreur

même chose

Durham explique pourquoi la sensation d’Arsenal Martinelli lui rappelle le flop de Man United

Fernandes a connu une autre superbe campagne en Primeira Liga, marquant 15 buts et 14 passes décisives en 28 matches cette saison.

Et lundi, le patron du Sporting, Jorge Silas, a admis qu’il ne savait pas si Fernandes avait joué son dernier match pour le club.

“Je ne peux pas le confirmer [if Fernandes made his last appearance against Maritimo], Je voudrais qu’il reste », a déclaré Silas aux journalistes après le match.

«Pour l’instant, je ne sais pas s’il restera ou non, mais je voudrais compter sur lui au moins jusqu’à la fin de la saison.

«Bruno Fernandes est un joueur différent, il voit des choses que personne ne voit. Étant plus en arrière et voyant ces mouvements, la défense commence à décliner.

«Toute équipe qui avait Bruno Fernandes au Portugal souffrirait si elle le perdait. Si c’est le cas, nous devrons chercher des solutions. »

.