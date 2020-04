Les Redraftables

Le personnel de Ringer revient sur les meilleurs, les pires et les coups les plus difficiles des 14 dernières années du repêchage de la NBA

La saison de repêchage est là, même si la saison de la NBA ne l’est pas. Sur le fil du Book of Basketball 2.0, Bill Simmons et une distribution tournante repensent chaque sélection 1-13 / 14, à partir de 1996. Ici, nous examinons chaque loterie et approfondissons ce qui s’est réellement passé en choisissant le meilleur, le pire, et le mouvement le plus délicat de chaque classe avec le don du recul, et aussi de voir comment les numéros re-classeraient le tableau de loterie aujourd’hui.

Merci à Graeme Abernethy pour la suggestion de nom.