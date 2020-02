Les Reds égalent un autre record dans la superbe saison de Jurgen Klopp, impressionné par des chiffres impressionnants

Jurgen Klopp a brisé le caractère au lendemain de la défaite 3-2 de Liverpool contre West Ham pour saluer la saison remarquable et record de son équipe.

L’Allemand, généralement si réticent à reconnaître les points de repère statistiques, n’a pas pu se contenir car les Reds ont progressé de 22 points en tête du classement avec leur victoire tardive.

Et on comprend pourquoi il a finalement accepté de s’extasier publiquement de son côté.

. ou concédants de licence

Ce fut une saison époustouflante pour Liverpool et Klopp a finalement admis un tel fait

La starlette de Liverpool Trent Alexander-Arnold est un futur vainqueur du Ballon d’Or, déclare Ray Parlour

C’était une soirée record pour Liverpool, car une 21e victoire consécutive en championnat à Anfield a égalé le record de haut vol des Reds, établi entre janvier et décembre 1972, tandis qu’une 18e victoire consécutive les a rapprochés du point de repère de Manchester City en Premier League. 2017.

Ils ont déjà remporté autant de points (79) que les triples vainqueurs de Manchester United en 1998/99 ont réussi cette saison, et ont également remporté autant de matchs (26) que les Invincibles d’Arsenal en 2003/04.

“C’est tellement spécial, les chiffres sont incroyables, si difficiles”, a déclaré Klopp après le match. «Nous l’avons dit plusieurs fois, nous avons parlé de jeux merveilleux, de jeux brillants, nous avons parlé de jeux difficiles, de jeux difficiles.

«Vous ne pouvez avoir le nombre de victoires que vous avez si vous gagnez tous ces jeux: les plus difficiles, les plus faciles – s’il y en a jamais eu – les plus brillants et les plus grossiers, les plus grincheux.

“Au final, c’est ce qui compte. Nous savons tous que c’est très spécial, mais pour le moment, nous sommes vraiment dans la situation et nous voulons récupérer et nous préparer pour la prochaine. »

Presque là

Liverpool: quatre matchs de gloire en Premier League et voici quand ils peuvent gagner

révélé

Les records que Liverpool pourrait encore battre lors de la magnifique saison de Premier League

presque

Liverpool se rapproche de la première couronne de Premier League, mais West Ham les a fait transpirer

dérangé

Les fans de Man United se plaignent de “traitement déplorable” dans une lettre ouverte au maire de Bruges

dernier

Lampard sur le fait d’être “ outsider ” pour le choc du Bayern, la performance de Giroud contre les Spurs et plus

Info

Liverpool vs West Ham en direct: comment regarder le match de Premier League

choquant

Les fans de West Ham ne voudront pas voir cette statistique de Moyes avant le voyage à Liverpool

nouvelles de l’équipe

Keita remplace Henderson blessé pour les Reds alors que Moyes fait une offre pour mettre fin au hoodoo d’Anfield

mots sages

Hakim Ziyech révèle ce que Frank Lampard lui a dit lors d’un appel téléphonique privé

POTINS

Inter chassant Martial et Aubameyang, Liverpool surveillant Leeds Loanee, et plus

Un autre record a été égalé dans la nuit alors que Trent Alexander-Arnold a égalé le record de 12 passes décisives de la Premier League la saison dernière d’un défenseur ayant fourni les centres pour l’ouvreur de Georginio Wijnaldum et le vainqueur de Sadio Mane, prenant en sandwich les buts de West Ham d’Issa Diop et Pablo Fornals et Mohamed Salah. égaliseur grâce à une erreur du gardien de but Lukasz Fabianski.

“Je pense que nous avons passé le moment où nous le traitons comme un jeune garçon, il est juste un membre à part entière de l’équipe”, a ajouté Klopp sur la superbe jeune de 21 ans.

«Tout le monde doit contribuer, tout le monde doit apporter sur le terrain ce qu’il est capable de faire – et les garçons font beaucoup pour [Andy Robertson] dans la position et les y sauver.

“Je ne veux pas faire la performance plus qu’elle ne l’est, j’en suis complètement satisfait mais c’est comme ça que le football fonctionne au plus haut niveau.”

.