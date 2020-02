Les Reds et Diamondbacks se sont-ils suffisamment améliorés pour faire les séries éliminatoires?

Plutôt que de se concentrer pour le moment sur un géant financier d’une équipe qui pourrait éventuellement échanger son meilleur joueur parce que cette équipe riche prétend qu’elle ne pourrait pas se le permettre au-delà de cette année, j’ai pensé regarder une paire d’équipes de baseball essayant activement de s’améliorer en 2020.

Les Reds et les Diamondbacks ont tous deux raté les séries éliminatoires l’an dernier – les Reds n’ont pas joué en séries éliminatoires depuis 2013, en fait -, mais les deux ont fait des éclaboussures cette intersaison pour tenter de revenir en octobre. Quelle équipe est meilleure cette année? Lequel des deux a le plus de chances d’atteindre les séries éliminatoires? Discutons.

Hunt for Reds octobre

Les Reds ont signé Nick Castellanos pour un contrat de 64 millions de dollars sur quatre ans qui a lié le plus grand contrat d’agent libre de l’histoire de la franchise … le même contrat donné à Mike Moustakas plus tôt cette intersaison. Cincinnati a été occupé cet hiver, ajoutant une infraction à un personnel de tangage dirigé par Luis Castillo, Sonny Gray et Trevor Bauer.

“En tant que membre de Détroit dans les premières étapes de ma carrière, je sais à quel point le tangage de puissance est important, et c’est ce que vous avez ici”, a déclaré Castellanos lors de sa conférence de presse d’introduction à Cincinnati. “Il a une chance de vous plonger profondément, non seulement pendant la saison mais aussi en séries éliminatoires.”

Le taux de retrait de 25,6% des Reds s’est classé quatrième dans les majors en 2019, ce qui a contribué à les placer dans le tiers supérieur de la MLB en matière de prévention des courses. Ils ont renforcé la rotation de départ en signant Wade Miley pour un contrat de 2 ans, mais c’est l’offensive où les Reds se sont le plus améliorés.

Cincinnati s’est classée au 25e rang des points marqués en 2019, avec les cinq équipes en dessous d’eux en moyenne 100 défaites et les cinq équipes directement devant elles en moyenne 96 défaites. Les Reds ont perdu 87 matchs, mais n’ont été surclassés que par 10 points, ce qui suggère que leur record aurait dû être plus proche de .500. Par BaseRuns (les courses qu’une équipe devrait marquer en fonction de leurs performances sous-jacentes), les Reds ont joué comme une équipe de 84 victoires.

Depuis lors, ils ont ajouté:

Moustakas – qui a frappé .259 / .319 / .498 avec un 113 OPS +, et une moyenne de 34 circuits à domicile au cours des trois dernières années – pour jouer la deuxième base.

Castellanos – un frappeur de .287 / .337 / .505 (120 OPS +) en moyenne 47 doubles et 25 circuits au cours des trois dernières années – pour jouer un coin de champ extérieur.

Le joueur de champ extérieur Shogo Akiyama, un vétéran de neuf ans des Lions Seibu au Japon dont le pire pourcentage de base au cours des cinq dernières années était de 0,385 (l’OBP des Reds .315 l’an dernier s’est classé 22e en MLB).

Facteur de l’amélioration attendue du voltigeur de deuxième année Nick Senzel, le deuxième choix global du repêchage de 2016, et il y a beaucoup de raisons d’enthousiasmer et d’optimisme en attaque à Cincinnati pour que les Reds s’améliorent.

Mettre le «dos» dans Diamondback

L’Arizona est dans une position bizarre d’être en lice pendant leur reconstruction. Les Diamondbacks sont en quelque sorte en meilleure position qu’ils ne l’étaient il y a un an, malgré l’échange de leurs deux meilleurs joueurs, Zack Greinke et l’icône de la franchise Paul Goldschmidt.

Le plus grand événement à Phoenix cette intersaison a été de signer l’as de longue date des Giants, Madison Bumgarner, pour un contrat de 85 millions de dollars sur cinq ans. Il est l’as nominal de l’équipe, même s’il n’a pas exactement ressemblé à celui des deux dernières années. Bumgarner rejoint une équipe de lanceurs étonnamment profonde, dont les sept premiers partants du tableau de profondeur ont tous affiché des ERA supérieures à la moyenne en 2019.

Le gros ajout offensif a été un échange pour Starling Marte, un solide voltigeur polyvalent qui a l’air encore mieux étant donné qu’il remplace essentiellement Adam Jones, qui a signé au Japon.

D-backs fielders droit

Joueur



Pennsylvanie



2B



HEURE



SB



BA / OBP / SLG



OPS +



wRC +



Sorties au-dessus de la moyenne.



GUERRE













Joueur



Pennsylvanie



2B



HEURE



SB



BA / OBP / SLG



OPS +



wRC +



Sorties au-dessus de la moyenne.



GUERRE















Starling Marte



586



31



23



25



.295 / .342 / .503



120



119



+2



2.9











Adam Jones



528



25



16



2



.260 / .313 / .414



87



87



-6



-0,4

















Statistiques 2019





Source: FanGraphs, Baseball Reference et Baseball Savant

Il y a quelque chose à dire pour une gamme sans trous évidents, et les Diamondbacks ont exactement cela. Chaque position sauf une est alignée par un frappeur qui est au moins moyen de la ligue ou mieux. Et son pire habitué offensif, Nick Ahmed, est sans doute le meilleur arrêt-court défensif du baseball. Ses 45 retraits au-dessus de la moyenne en 2018-19 sont les meilleurs de tous les joueurs de champ intérieur.

Le chemin vers octobre

L’Arizona a remporté 85 matchs l’an dernier et compte tenu de leur différentiel de points, il a joué comme une équipe de 88 victoires. BaseRuns a arrimé les D-backs pour 84 victoires, les mêmes que les Reds. Les deux équipes sont confiantes et en hausse vers 2020. Voici un exemple de prédiction (ou plutôt, six écrivains USA Today au total) pour la saison à venir, mais cela illustre à quel point une grande partie de la Ligue nationale est serrée.

Cela signifie que huit équipes de la NL devraient gagner entre 82 et 88 matchs, et je suis totalement en faveur de cette finition exacte, car cela impliquerait une égalité à quatre pour la deuxième place du joker NL, les Mets et les Phillies rejoignant les Reds et D -les dos dans un désordre chaotique qui prendraient des jours littéraux à se régler. BetOnline.ag voit la ligue de la même manière que USA Today, avec sept équipes NL non-division gagnant avec un over / under entre 83½ et 86½ victoires.

La clé ici est la division. Les Dodgers sont clairement la meilleure équipe de la Ligue nationale Ouest (et peut-être l’ensemble de la NL) même s’ils n’échangent pas contre Mookie Betts. L’Arizona, le meilleur, et peut-être le seul, qui a tiré en séries éliminatoires, gagne l’un des deux jokers. Cette voie peut être assez fructueuse, avec des vainqueurs de joker sous le format des séries éliminatoires battant l’équipe avec le meilleur record de la ligue dans la série de division 7 fois sur 16. C’est ainsi que les Nationals sont entrés en séries éliminatoires l’année dernière en route vers une victoire aux World Series.

Mais avoir deux voies pour les séries éliminatoires augmente les chances d’une équipe. En raison de leur présence dans le NL Central, les Reds ont une chance légitime de remporter un joker ou un titre de division. Alors que Cincinnati était occupé à ajouter des pièces cet hiver, d’autres équipes de la division ont stagné ou ont empiré. Les Cardinals ont perdu le voltigeur Marcell Ozuna, mais ont signé le lanceur Kwang-Hyun Kim. La plus grosse dépense de joueur autonome des Cubs a été un contrat d’un an d’un million de dollars pour le voltigeur Steven Souza Jr.

Compte tenu de la solidité des projections, il ne faudra peut-être pas 90 victoires pour capturer le NL Central en 2020. Il n’a fallu que 91 victoires l’année dernière. Cela signifie que si les Reds ressemblent à une équipe gagnante du milieu à élevé des années 80, ils sont à une pause (ou peut-être une acquisition de mi-saison) de gagner la division.

C’est une chose de se demander si les Reds ou les Diamondbacks sont la meilleure équipe en 2020. Mais étant donné leur compétition divisionnaire, le chemin de Cincinnati vers les séries éliminatoires est beaucoup plus clair.