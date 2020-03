Les Redskins devraient-ils choisir Tua au n ° 2 ou Dwayne Haskins est-il la réponse?

Pour une deuxième saison morte consécutive, nous avons une équipe en tête du repêchage en mesure de saisir un meilleur espoir QB un an après en avoir repêché un. En 2019, ce sont les Cardinals qui possédaient le premier choix avec Kyler Murray au conseil d’administration un an après avoir pris Josh Rosen au premier tour. Cette année, ce sont les Redskins, qui détiennent le deuxième choix au classement général et semblent avoir les premiers points sur le Tua Tagovailoa de l’Alabama, ce qui commence à compliquer les choses pour le quart-arrière du futur de l’équipe, Dwayne Haskins.

L’Arizona, bien sûr, est allé de l’avant et a pris Murray avant de donner à Josh Rosen un choix de deuxième ronde, un coup de génie avec le recul, alors que Murray a remporté la recrue offensive de l’année tandis que Rosen a été battu (deux fois) par Ryan Fitzpatrick à Miami .

Naturellement, les gens des médias de la NFL, y compris Mel Kiper Jr., commencent à se demander si les Redskins devraient suivre l’exemple des Cardinals et le repêchage Tua malgré le fait qu’un jeune quart-arrière de premier tour figure déjà sur la liste.

Il n’y a pas de réponse facile ici, mais c’est un bon “problème” à avoir. Les Redskins ont des options et toutes sont assez bonnes. Classons-les…

1. Commerce à la baisse

Je pourrais honnêtement être influencé de toute façon, mais ce serait mon premier choix. Bien sûr, tout dépend de ce que vous pensez de Tua en tant que prospect. Il y a beaucoup de gens dont je respecte les opinions qui croient qu’il s’agit d’une perspective haut de gamme. Je n’ai regardé que quelques-uns de ses jeux 2019 sur bande et je n’y suis pas. Il n’y a pas beaucoup de jeux spéciaux qui me convainquent qu’il vaut un changement de 180 degrés en direction d’une franchise. Bien que je pense que Tua deviendra un quart-arrière de départ solide (s’il est en bonne santé, ce qui est un gros «si»), son plafond n’est pas beaucoup plus élevé que cela. Cela peut être dû au fait que je venais de terminer de regarder tous les dropbacks de Teddy Bridgewater 2019 avant d’étudier le jeu de Tua, mais il me rappelle beaucoup la sauvegarde des Saints, en ce qu’il est un processeur rapide qui refusera trop opportunités en aval. Les deux sont assez précis, mais Drew Brees ne l’est pas non plus à cet égard. Avec un bon casting de soutien, Tua pourrait produire comme un quart-arrière parmi les 10 premiers. Sans lui, il ne serait qu’un autre gars.

J’ai également eu le temps de regarder quelques matchs des Haskins de la saison dernière. Ses débuts contre les Giants et les Eagles en décembre m’ont enthousiasmé pour son avenir. Son talent de bras est clairement supérieur à celui de Tua et, même s’il ne peut pas passer à travers ses progressions aussi rapidement que l’ancienne star de l’Alabama, il n’a aucun problème à lire une défense. Son placement dans le ballon m’a vraiment marqué lors de ces deux matchs. Maintenant, Haskins n’est pas le quart-arrière le plus précis, mais il est capable de lancer dans des fenêtres étroites et fait généralement un bon travail pour placer la balle là où elle doit être. Voici quelques exemples de son dernier début de saison…

Je ne suis pas complètement vendu sur Haskins en tant que future star, mais je pense qu’il a autant de chance de devenir ce genre de joueur que Tua. Voici donc pourquoi je pense qu’il est le plus intelligent de négocier à la baisse: Washington ramasserait plus de capital provisoire tout en étant en mesure de saisir une perspective de premier plan au premier tour. Et si Haskins ne montre aucun signe de progrès au cours de l’année 2, cela signifie probablement que les Redskins seront de retour au sommet du repêchage l’année prochaine et auront une autre chance de rédiger un prospect QB de premier plan – et peut-être que celui-ci ne viendra pas une blessure grave à la hanche. Qui sait? Peut-être qu’avec le capital supplémentaire qu’ils ont récupéré lors de la transaction, ils peuvent mettre en place un package qui leur permet d’échanger contre Trevor Lawrence si nécessaire.

2. Draft Tua et laissez-le rivaliser avec Dwayne Haskins

C’est peut-être l’option la plus risquée des Redskins, mais c’est une façon créative de trouver un quart-arrière de franchise – et une méthode que plus d’équipes devraient essayer. Je n’ai pas besoin de vous dire à quel point il est important de trouver un quart-arrière de haut de gamme dans la NFL d’aujourd’hui. Pour les équipes qui cherchent à reconstruire, le moyen le plus rapide de le faire est de trouver un bon quart-arrière.

De toute évidence, le problème est d’en trouver un. C’est dur. Les quarts-arrière de la NFL que nous connaissons déjà ne sont pas bons, ce qui laisse le projet comme la seule avenue viable pour trouver un quart-arrière de franchise légitime. Malheureusement, aucun de nous – pas même les gens qui sont payés pour les évaluer – ne sait vraiment quels quarts de collège seront des stars. Si nous considérons le succès du repêchage comme une chance aveugle – et nous devrions probablement – la meilleure approche pour trouver un QB étoile dans le repêchage est probablement de continuer à rédiger des quarts jusqu’à ce que vous sachiez que vous en avez trouvé un.

Voici donc un organigramme pratique pour les équipes de la NFL à la recherche d’un QB…

Il y a évidemment un risque. Que se passe-t-il si Tua et Haskins sentent mauvais et réservent leur valeur commerciale? Ou que se passe-t-il si Tua finit par perdre son emploi au profit de Haskins, ce qui lui coûterait sa valeur commerciale? Washington aurait alors laissé passer des perspectives «à ne pas manquer» comme Chase Young ou Jeffery Okudah ou l’un des milliards de récepteurs de large bande disponibles dans ce projet sans aucune raison.

L’équipe serait ridiculisée et ridiculisée, alors… eh bien, peu de choses changeraient. Peut-être que ce plan n’est pas risqué après tout.

3. Gardez le choix et le repêchage d’un des joueurs de l’Ohio State

Regardez, Chase Young est génial. Vous pouvez le regarder jouer pendant environ 30 secondes et réaliser qu’il va être un rusher de passes d’étoiles. Mais (1) les Redskins ont déjà une ruée vers la passe décente, donc ils ne feraient que renforcer une force, et (2) il ne résoudra pas tous les problèmes de l’autre équipe … et ils en ont beaucoup. Si Washington a à cœur de garder le choix et de construire autour de Haskins, Okudah serait un choix plus intelligent car il aiderait à consolider le terrible secondaire de l’équipe, qui, à son tour, tirerait davantage parti d’un talentueux front défensif.

Qu’il s’agisse de négocier ou de rédiger un quart-arrière pour la deuxième année consécutive – ce qui n’est arrivé que trois fois depuis la fusion – les Redskins doivent faire preuve de créativité d’ici le repêchage de la NFL 2020. Soit rédiger Tua ou échanger hors du deuxième choix global. Toute autre décision serait une erreur.

