Les Redskins prendront Tua Tagovailoa au repêchage de la NFL en 2020

Les Washington Redskins prendront Tua Tagovailoa au repêchage de la NFL 2020, semble-t-il.

À l’approche de l’intersaison, la situation du quart-arrière de Washington semblait plus ou moins verrouillée.

La recrue Dwayne Haskins n’a pas mis le feu au monde en 2019, mais l’ancienne star de l’Ohio State était toujours prometteuse. On supposait que les Redskins continueraient de se construire autour de lui à l’avenir.

En conséquence, la plupart pensaient que Washington sélectionnerait l’ailier défensif Buckeyes Chase Young avec la deuxième sélection globale au repêchage de la NFL en 2020.

Tout a commencé avec la sortie du nouvel entraîneur-chef Ron Rivera et en admettant qu’il regardait Joe Burrow et Tagovailoa des LSU.

“Tout est une option”, a déclaré Rivera.

“Nous ne fermons la porte à rien. L’une des choses que Kyle [Smith] et j’ai dit que nous devons passer par ce processus parce que vous ne savez pas ce qui va se passer devant vous et nous ne savons pas ce qui va se passer avec vous.

“Nous allons donc passer à travers et Tua est l’un des gars qui amenait, juste pour que tout le monde le sache. Nous apportons [Joe] Burrow et amenaient Tua. Et nous verrons leurs deux séances d’entraînement. C’est comme ça », a-t-il poursuivi.

“Vous ne savez tout simplement pas, alors nous allons nous préparer et nous allons nous préparer.

“Nous allons évidemment regarder certains des autres joueurs, nous allons regarder Chase [Young]. Nous allons regarder les coins, nous allons regarder tout le monde. “

Certains ont suggéré que les commentaires de Rivera étaient simplement un écran de fumée. Qu’il prévoyait toujours de prendre Young, mais je voulais juste voir s’il pouvait entamer des pourparlers commerciaux avec l’une des équipes en dessous des Redskins qui avaient désespérément besoin d’un quart-arrière.

L’initié de la NFL, Mike Silver, a cependant jeté un peu d’eau sur cette rumeur.

La possibilité est très réelle.

Selon Silver, Rivera et le propriétaire Dan Snyder ont discuté de la possibilité de prendre un quart-arrière au n ° 2 avant son embauche. Il a été décrit comme une «possibilité très réelle», selon Tagovailoa.

De toute évidence, Washington a dépensé le choix n ° 15 lors du repêchage de l’année dernière sur Haskins, mais les sélections consécutives de quart-arrière de premier tour ne sont pas sans précédent. Surtout pas lorsqu’un nouvel entraîneur-chef est impliqué.

L’année dernière, les Cardinals de l’Arizona ont suivi la rédaction de Josh Rosen une saison avant avec la sélection de Kyler Murray. Cette décision s’est avérée bonne.

La même chose pourrait arriver avec les Redskins.

Haskins n’a eu l’occasion de commencer que juste après la mi-saison après Jay Gruden, et il a fini par aller 2-5 en sept sorties avec sept touchés et sept choix.

Cela étant dit, tout le monde n’est pas fan de cette proposition de décision. L’analyste de la NFL Louis Riddick dit que Snyder aime l’idée de prendre Young et que la rédaction de Tagovailoa n’a pas beaucoup de sens.

“S’ils rédigent Tua, et qu’ils transmettent Chase Young, que je sais pertinemment que l’homme le plus important de cette organisation, étant le propriétaire, aime … Je pense que ce serait juste ridicule. Je fais vraiment. Mais nous verrons. “

Selon Riddick, Young est le meilleur joueur du repêchage de cette année s’il exploite pleinement son potentiel.

“Cela pourrait éventuellement arriver avec Dwayne Haskins, Ron ne pouvait tout simplement pas prendre goût à lui et tenir l’an dernier contre lui”, a-t-il poursuivi.

«Peu importe, quelle que soit la terminologie que vous souhaitez utiliser pour recommencer. Je pense que ce serait ridicule. Je pense que ce serait jeter complètement le contexte par la fenêtre sur le dysfonctionnement de cet endroit l’année dernière.

«Dès le départ, dès la première annonce, Dwayne Haskins allait devenir leur quart-arrière. Il a commencé à fuir immédiatement qu’il n’était pas le choix du personnel d’entraîneurs et / ou de certaines personnes dans le département de dépistage et que c’était le choix de Dan.

«Vous faites ce genre de choses, que pensez-vous qu’il va arriver au gamin? Vous pensez qu’il va toujours, à ce jeune âge, montrer la bonne attitude, la bonne éthique de travail, le bon comportement?

“Bien sûr qu’il ne le fera pas. Mais les gens jettent juste ces trucs par la fenêtre. »

Il y a à peine une semaine, le projet de tableau semblait clair. Burrow irait au numéro un, puis Young au numéro deux et Tagovailoa à un moment donné entre trois et sept.

Maintenant? Tout est possible. April ne peut tout simplement pas arriver assez vite.

