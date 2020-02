Les règles de coup d’envoi plus sûres de la NFL, expliquées

Avant le début de la saison NFL 2019, la ligue a définitivement adopté de nouvelles règles de coup d’envoi qui avaient été testées tout au long de l’année précédente. Les nouvelles règles rendent les coups d’envoi plus sûrs pour les joueurs et réduisent le nombre de collisions violentes qui peuvent se produire, car les joueurs ne sont plus autorisés à prendre le départ avant le coup de pied. Voici un aperçu de la façon dont les coups d’envoi fonctionneront dans le Super Bowl 2020.

Via le livre de règles de la NFL:

L’équipe de coup d’envoi doit avoir cinq joueurs de chaque côté du ballon et ne peut pas s’aligner à plus d’un mètre de la ligne de retenue. Par exemple, l’équipe de botté s’alignera à la ligne des 34 yards pour un coup d’envoi de la ligne des 35 yards.

Au moins deux joueurs doivent être alignés en dehors du numéro de la ligne de triage et deux joueurs entre les lignes entrantes (marques de hachage) et le numéro de la ligne de triage.

Au moins huit joueurs de l’équipe qui reçoit doivent être alignés dans la «zone de préparation» de 15 verges avant le coup d’envoi; seuls trois joueurs de l’équipe de réception peuvent rester en dehors de la zone de configuration.

Aucun bloc de coin n’est autorisé. Un bloc de coin est défini comme «deux joueurs ou plus alignés intentionnellement épaule contre épaule à moins de deux mètres l’un de l’autre, et qui avancent ensemble pour tenter de bloquer pour le coureur».

Les blocs en double équipe ne peuvent être effectués que par des membres de l’équipe qui recevaient à l’origine l’alignement dans la zone des réglages au moment du coup de pied.

Jusqu’à ce que le ballon soit touché ou touche le sol, aucun joueur de l’équipe qui reçoit ou qui frappe ne peut bloquer dans la zone des 15 mètres de la ligne de retenue de l’équipe qui frappe. Sur coup de pied de côté, l’équipe qui frappe ne peut pas bloquer dans les 10 premiers mètres.

Le ballon est mort s’il n’est pas touché par l’équipe qui reçoit et touche le sol dans la zone des buts (touchback).

.