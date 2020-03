Les règles obsolètes de la franchise de la NFL coûtent 3 millions de dollars à Matthew Judon

Alors que le reste du monde du sport s’est arrêté, l’intersaison de la NFL est toujours en marche. Vendredi, les Ravens se sont occupés d’un peu d’affaires en plaçant l’étiquette de franchise sur le bordeur Matthew Judon.

Judon était considéré comme un candidat évident pour le tag. Alors que la plupart des joueurs méprisent le tag, on dirait qu’il le prend dans la foulée, déclarant à Josina Anderson d’ESPN: “Je préfère avoir un accord à long terme pour la stabilité. C’est ce que c’est… En fin de compte, je sais que je joue au football la saison prochaine. »

Si cet accord à long terme ne se concrétise pas, Judon pourrait toutefois contester le salaire qu’il gagnera en jouant sous l’étiquette en 2020.

Pour une raison quelconque, la NFL n’a pas mis à jour sa liste de postes pour le tag de franchise, donc un joueur comme Judon est payé comme un secondeur off-the-ball plutôt que comme un rusher de bord, qui est le rôle qu’il joue réellement.

En supposant qu’il joue sous l’étiquette, cette distinction apparemment petite coûtera à Judon environ 3 millions de dollars de salaire. C’est beaucoup d’argent!

La règle d’étiquette de franchise a été mise en œuvre pour aider les équipes à conclure des accords à long terme avec des joueurs vedettes; les équipes ont déjà profité de la règle, l’utilisant pour essentiellement garder les joueurs en otage. La liste archaïque des options de position leur permet de pousser cet abus de la règle un peu plus loin dans certains cas. C’est l’un de ces cas.

Il n’y a vraiment aucune explication à cela lorsque quiconque ayant une compréhension même décontractée du football peut vous faire la différence entre un rusher de bord et un secondeur off-the-ball.

Dans le passé, nous avons vu des joueurs et des équipes se disputer sur cette distinction. Dans ces arguments passés, il y avait beaucoup plus de zones grises. En 2014, Jimmy Graham a fait valoir qu’il devrait être payé comme un récepteur large en fonction de sa production et de son utilisation. Les Saints ont soutenu qu’il était serré malgré le fait qu’il s’alignait surtout dans des endroits généralement réservés à un récepteur. L’arbitre s’est rangé du côté des saints.

Le différend Graham-Saints était davantage un appel au jugement. Ce n’est pas le cas avec les Ravens et Judon, qui sont clairement des chasseurs de passes et devraient être payés comme tels.

Une façon possible de résoudre ce problème consiste à utiliser les données de suivi de la ligue. Avec ces informations, les joueurs et les équipes pourraient faire des arguments basés sur des preuves pour quelle position un joueur joue réellement plutôt que d’utiliser simplement des étiquettes archaïques.

Mais les joueurs se sont opposés à ce que les données de suivi soient utilisées dans les négociations contractuelles. Comme l’expliquait l’ancien QB de la NFL Derek Anderson sur Twitter, les équipes pourraient l’utiliser pour argumenter qu’un joueur est en déclin…

Je n’achète pas nécessairement cet argument, car les équipes feront de même ces arguments. Au moins de cette façon, ils auront en fait besoin de preuves pour le prouver. Le vrai problème est que les équipes de la NFL ont des départements d’analyse qui exploitent ces données tandis que les joueurs n’ont pas ces ressources. Cela crée un avantage injuste pour les équipes. Mais pour les différends qui nécessitent un arbitre – comme l’a fait le différend Graham-Saints – ces données pourraient être utiles et, en théorie, ne créeraient pas un avantage injuste pour l’une ou l’autre partie.

Revenons à Judon. Sous l’étiquette, son plafond pour la saison 2020 devrait être d’environ 16,2 millions de dollars, par cap. C’est un chiffre important pour un joueur qui est plus proche de la «moyenne» que de l’élite. Judon a fait le Pro Bowl l’année dernière après avoir accumulé 9,5 sacs, mais le schéma défensif des Ravens lui a donné beaucoup de positions avantageuses, ce qui a conduit à sa grande saison statistique.

Il est donc probablement dans l’intérêt de Baltimore de trouver un accord à long terme qui réduise ce nombre de plafonds pour la saison à venir, ce qui rendrait la désignation de poste de Judon vide de sens. Si cela ne se produit pas, cependant, les Ravens peuvent avoir un combat entre leurs mains pour ces 3 millions de dollars supplémentaires.

C’est un combat que l’équipe devrait perdre mais, selon toute vraisemblance, non.

.