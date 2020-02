Les renforts de Cruz Azul continuent de susciter des doutes, mais la carrière fonctionne

Ce mardi, Cruz Azul a atteint l’objectif en scellant sa passe pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF en partant sur la route de Portmore United Après avoir gagné 4-0, le mondial 6-1 continue cependant de laisser planer des doutes face à ce qui sera le reste de la compétition.

La réalité est que la planche pourrait être beaucoup plus volumineuse sans le gardien de but Kemar Foster, qui a évité au moins sept entrées, cependant, bien qu’il soit donné son mérite pour ce qui a été réalisé, plusieurs des échecs étaient dus au mauvais choix des joueurs d’être devant l’arche, laissant beaucoup de doutes sur ce qui peut arriver plus tard, depuis l’Argentine Lucas Passerini et l’Uruguayen Pablo Cepellini Ils ont pardonné, ce qu’ils devraient très bien penser car leur prochain adversaire ne donnera pas les mêmes facilités que les Jamaïcains. D’autant plus que ce sera Léon, un club qui affiche du bon football et a presque égalé sa passe, ou Los Angeles FCensemble de MLS où milita Carlos Vela et qu’il a eu une excellente saison l’année dernière.

Plus tard, les deux Sud-Américains ont atteint leur score respectif, bien que Cepellini ait fait un tel risque en choisissant de marquer des onze marches à la «Panenka», ce qui a déplu Robert Dante Siboldi, pour s’être offert un luxe inutile, ce qu’il ne pourra pas faire si la situation est différente pour la suivante, même si au moins elle sert à élever son humeur.

De même, les autres renforts comme l’Équatorien n’ont pas encore fini Jonathan Borja et le colombien Alex Castro, bien que le premier ait été celui qui avait la meilleure performance de tous les embauches à l’étranger, avec de grandes performances au milieu de terrain fournissant des passes correctes dans de petits espaces montrant sa qualité, tandis que le second était quelque peu laissé, impatient, mais les choses ne se sont pas passées ils sont sortis comme il le voulait et a été encore plus exposé avec l’entrée de Misael Dominguez, qui a fait beaucoup plus en mettant une passe décisive et en mettant de la magie dans l’instant en affrontant directement les rivaux, en ayant des liens avec Borja et en criant à Siboldi qui veut avoir une opportunité en tant que starter.

Cependant, ce soir, The Machine a annoncé que a une carrière prometteuse, en particulier avec ce qui a été fait par Jorge Garcia, qui peut être considéré comme le meilleur joueur du match en raison de ses bonnes incorporations par l’aile droite, non seulement cela, il a fait plusieurs passes, il a fourni une assistance, il a été endurci en tout temps, il a fait des murs et maintenant il n’a plus qu’à voir ce qu’il peut faire dans la MX League, qui semble compliquée, du fait de sa jeunesse, à peine âgée de 18 ans, mais il a déjà montré que les cimentiers ont une promesse dans leurs rangs.

Peut-être qu’ils ne brillaient pas aussi brillants que Garcia, mais aussi Jaiber Jimenez rencontré les attentes et a même apporté une aide, sans entrer dans autant de problèmes, qui était quelque peu hésitant a été Joshua Reyes, avec quelques nerfs au début, mais à la fin l’abri de Luis Romo et William Allison ils l’ont beaucoup aidé, ajouté aux quelques actions dangereuses du rival.

En fin de compte, il n’y a qu’un doute sur la façon dont Siboldi affrontera le reste des Concachampions, s’il continue d’alterner ses éléments ou de jeter toute la viande sur le gril en utilisant des hommes qui n’étaient pas requis pour ce match ou le passé comme José de Jesús Corona, Adrián Aldrete, Julio Dominguez, Elías Hernández, Jonathan Rodriguez ou Roberto Alvarado, mais en raison de la grandeur que représente Cruz Azul, ils iront sûrement avec tout pour chercher un nouveau titre international.

