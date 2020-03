Les représentants de Tom Brady rencontrent des chargeurs, des voleurs et des colts

Les représentants de Tom Brady ont rencontré les Los Angeles Chargers, les Las Vegas Raiders et les Indianapolis Colts au NFL Scouting Combine.

Avant le 18 mars, Brady est l’agent libre le plus en vogue sur le marché libre. En tant qu’agent libre sans restriction, les New England Patriots ne peuvent le retenir de force. Cela signifie que si l’homme de 42 ans veut partir, il le fera.

La semaine dernière, au NFL Scouting Combine, ses représentants auraient rencontré trois équipes pour discuter des plans futurs. Selon Rapoport, ces équipes étaient «les Chargers de Los Angeles, les Raiders de Las Vegas et les Colts d’Indianapolis».

De ce groupe, Los Angeles et Las Vegas ont probablement les meilleures chances de repartir avec Brady s’il quitte la Nouvelle-Angleterre.

Indianapolis veut évidemment passer de Jacoby Brissett, mais Brady ne voudra probablement pas signer avec eux. Il est plus probable qu’un accord soit conclu avec l’ancien quart-arrière des Chargers Philip Rivers.

Les Chargers et Raiders sont des candidats très réalistes pour les services de Brady.

Los Angeles peut clairement offrir des locaux et une équipe qui est à un an de ne plus être considérée comme un concurrent du Super Bowl de cheval noir.

Évidemment, 2019 ne s’est pas déroulé comme prévu pour l’organisation, mais cela ressemble plus à une aberration qu’à autre chose.

Las Vegas, quant à elle, offre une nouvelle ville intrigante qui a désespérément besoin d’une star, ainsi qu’une situation offensive assez forte. Cela couplé à la forte relation que Brady semble avoir avec Mark Davis et le respect que Jon Gruden a dans la ligue pourrait suffire à gagner Brady.

Est-ce un fait accompli que Brady se retrouvera avec l’une de ces trois équipes? Évidemment pas.

Il pourrait retourner chez les Patriotes ou aller complètement ailleurs. Mais s’il finit par partir – l’argent intelligent dit que ce sera probablement pour l’une des trois équipes susmentionnées.

