Les résultats de la 3e journée de l’e-Liga MX

Source: Twitter @atlasfc

Le troisième jour du E-League où il y a eu quelques surprises, tandis que d’autres ont confirmé leur bon rythme dans le tournoi virtuel. Les actions ont commencé avec le Braves vs Morelia, où l’équipe du Michoacán a remporté la victoire au minimum.

Plus tard, l’un des pires buts de la compétition est venu, puisque le Atlético San Luis commandé par Carlos Gutíerrez passé sur le Necaxa. Quelques heures plus tard, Amérique il est tombé à nouveau et cette fois il l’a fait avant la Xolos de Miguel Barbieri.

Lors du dernier match de vendredi, Puebla de Santiago Ormeño à égalité Coqs blancs de Querétaro. Pour samedi Renards de Atlas humilié 6-0 aux Tigres dirigé par Francisco Venegas.

Une heure plus tard, Croix Bleue Il a accumulé sa troisième défaite consécutive, car il a été vaincu par 4-3 avant Santos Laguna. Pour ce dimanche Pumas dépassé Monterrey 2-1, Chivas y Toluca ils ont donné le premier match nul et vierge Lion a obtenu trois points après avoir battu Pachuca.

