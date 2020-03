Les Risers et Sliders à la NFL 2020 Combine

Avec la moissonneuse-batteuse NFL 2020 maintenant dans le rétroviseur, c’est le bon moment pour faire le bilan de la semaine mouvementée et chaotique et de déterminer quelles perspectives se sont fait de l’argent ― et lesquelles ne l’ont pas fait. En tenant compte des tests sur le terrain, des entretiens avec les médias et des examens médicaux signalés, voici une poignée des plus grands élévateurs et abatteurs de la moissonneuse-batteuse à Indianapolis.

Risers

QB Tua Tagovailoa, Alabama

Tagovailoa n’a pas eu d’autre choix que de renoncer aux tests et aux exercices sur le terrain la semaine dernière alors qu’il continue de se remettre de la blessure dévastatrice à la hanche qu’il a subie en novembre. Mais selon toutes les indications, l’ancienne star de Crimson Tide est sortie d’Indianapolis avec sa flèche pointée vers le haut. Tua a déclaré aux journalistes à Indy qu’il s’attend à ce que ses médecins le blanchissent pour les activités de football le 9 mars ― et les rapports corroborent ses progrès apparents. Selon Ian Rapoport du NFL Network, Tagovailoa “a reçu des rapports extrêmement positifs sur sa hanche luxée” des équipes qui l’ont examiné, avec des scans indiquant que la fracture est guérie et qu’il n’y a pas de perte de circulation sanguine. C’est un grand signe et un premier pas en arrière vers le terrain pour Tua, qui craignait que certains ne soient forcés de prendre leur retraite après la blessure.

Le buzz croissant de Tagovailoa devrait atteindre un crescendo à l’approche de son Pro Day ce printemps. Si sa récupération se poursuit, il est presque impossible de voir Tua abandonner parmi les cinq premiers choix. En fait, les équipes qui espèrent atterrir à Tua devront très probablement échanger avec Washington (n ° 2) ou Détroit (n ° 3).

QB Jordan Love, État d’Utah

L’amour a été l’un des premiers gagnants de la pesée du quart-arrière, mesurant un peu moins de 6 pieds 4 pouces et 224 livres avec de grosses mitaines de 10 ½ pouces. Il a encore augmenté son stock avec une marque solide de 4,74 secondes dans le tableau de bord de 40 verges et un vert de 35,5 pouces, montrant le type d’athlétisme qui fait des comparaisons avec Josh Allen (4,75 secondes 40, 33,5 pouces vert) et Daniel Jones (4,81 secondes 40, 33,5 pouces vert). Comme Allen et Jones avant lui, les statistiques de Love pour la dernière saison laissent beaucoup à désirer (il a lancé 20 choix pour 17 interceptions en 2019), mais il a les outils bruts ― la taille, le gros bras et la mobilité pour garder les jeux en vie― pour en faire un choix potentiel dans le top 10.

L’ancien joueur hors concours de l’Utah State a possédé sa saison rocheuse de 2019 dans des entretiens avec les médias, répondant à une question sur le fait qu’il en avait marre d’en parler avec une réponse aussi honnête que vous pourriez demander: «Si je ne voulais pas parler de 17 interceptions “, at-il dit,” je n’aurais pas dû les jeter. ” Selon tous les comptes, le battage médiatique autour de Love a semblé croître au cours de l’événement d’une semaine et après être entré dans la moissonneuse-batteuse comme un potentiel de milieu à tard le premier tour, il devient de plus en plus réaliste qu’il puisse sortir de la planche à l’intérieur du Top 10.

«L’histoire d’amour [between Love and potential suitors] n’était pas quelque chose que j’attendais “, a déclaré Rapoport vendredi, avec Louis Riddick d’ESPN, notant que l’amour” pourrait aller beaucoup plus haut que prévu en fonction de ce que j’entends et vois. ” Todd McShay d’ESPN croit fermement que Love sera choisi devant Justin Herbert (qui avait également une moissonneuse-batteuse très forte), et il a mis son argent là où se trouve sa bouche, en faisant un pari de 5000 $ avec son collègue Mel Kiper.

RB Jonathan Taylor, Wisconsin

En entrant dans la moissonneuse-batteuse, la course au titre de meilleur porteur de ballon de la classe de cette année était une bataille au coude à coude entre le D’Andre Swift de Géorgie, le J.K. de l’Ohio. Dobbins et Taylor du Wisconsin. À la sortie de la semaine, Taylor s’est retiré du peloton.

La grande vache à cloche du Wisconsin a fait sauter les portes du Lucas Oil Stadium, affichant un meilleur chrono de 4,39 secondes sur 40 verges à 226 livres, rejoignant Saquon Barkley comme les deux seuls porteurs de ballon depuis 2014 à courir 4,40 ou plus vite à 225 plus livres sterling. Taylor a cloué sur un impressionnant saut vertical de 36 pouces (qui était à égalité au 11e rang parmi les coureurs) et un saut large de 10 pieds 3 pouces (neuvième) tout en marquant un foret à trois cônes de 7,01 secondes (quatrième) et un 4,24- deuxième navette courte (sixième). Associé à sa carrière prolifique au Wisconsin (au cours de laquelle il s’est précipité pour 6 174 verges et a marqué 55 touchés au total), Taylor est le favori pour être le premier retraité du tableau. Il montera certainement sur mon top 50 personnel.

RB Cam Akers, État de Floride

Cam Akers de Florida State est un autre arrière avec la chance de tirer des planches de repêchage après une solide performance à Indianapolis. L’ancienne recrue cinq étoiles a fait preuve d’athlétisme haut de gamme lors des tests sur le terrain, exécutant une course de 4,47 secondes sur 40 verges tout en sautant de 35,5 pouces dans la verticale à 217 livres. Il a également montré une rapidité scintillante, une agilité sur une courte zone et des côtelettes qui attrapent les passes dans les exercices. Akers a volé sous le radar à l’université tout en jouant derrière une mauvaise ligne offensive, mais était un créateur cohérent qui a réussi le tacle avec la ténacité, la physique et la vitesse. Il a un profil similaire à Marshawn Lynch en tant qu’athlète et me rappelle un peu Aaron Jones dans son style de course tranchant et insaisissable. Akers sera un grand riser post-moissonneuse-batteuse sur ma grosse planche et s’est probablement imposé comme un choix de début à milieu de journée-2 dans le repêchage.

WR Denzel Mims, Baylor

Alors que Henry Ruggs III de l’Alabama a volé la vedette en exécutant un tableau de bord de 4,27 secondes sur 40 mètres et en sautant de 42 pouces dans la verticale, il n’était pas surprenant de voir l’ancien fabricant de touchdown Crimson Tide publier ces chiffres; Nous savions déjà qu’il était un speedster avec un athlétisme à ressorts. Une poignée d’autres récepteurs ont enregistré des chiffres surprenants et, dans certains cas, révélateurs la semaine dernière, et ont probablement augmenté leur stock. Commençons par Mims, qui a suivi un Senior Bowl stellaire avec une performance incroyablement impressionnante à Indy.

Mims a affiché un 4,38 secondes 40 (à égalité au troisième rang parmi les WR), un 6,66 secondes à trois cônes (d’abord par un mile de pays), une verticale de 38,5 pouces (à égalité au huitième) et une largeur de 10 pieds 11 pouces sauter (quatrième). Il s’est lancé dans un échelon athlétique d’élite à la position ― et en combinant ces chiffres avec sa production et sa taille au collège, Player Profiler offre une comparaison intrigante de joueurs professionnels: la star de l’évasion 2019, Chris Godwin. Mims a clairement déclaré à Indianapolis que le Senior Bowl n’était pas un coup de chance. Il s’est non seulement donné un coup de feu dans le top 50, mais pourrait désormais se faufiler potentiellement au premier tour.

WR Justin Jefferson, LSU

Un autre receveur avec un tir au premier tour, Jefferson a consolidé sa place parmi les meilleurs passeurs de cette classe avec un impressionnant tableau de bord de 4,43 secondes sur 40 mètres, un vert de 37,5 pouces et un saut large de 10 pieds 6 pouces. Le temps de 40 en particulier donne à l’ancienne star du LSU la chance de se retirer du tableau le jour 1; alors que la production universitaire de Jefferson était incontestée (il a capté 111 passes et 18 touchés en 2019), les scouts avaient des inquiétudes quant à sa vitesse globale. Un 4,6 secondes 40 ou pire aurait probablement suffi à faire chuter un peu Jefferson, mais l’attrape-passe de 6 pieds 1 pouce et 202 livres a dissipé ces inquiétudes.

WR Chase Claypool, Notre Dame

Donc, je vais simplement déposer ceci ici:

Notre Dame WR Chase Claypool a couru un 4,42 40 à 6’4 1/4 ” et 238 livres.

Depuis le début de 2006, le seul WR pesant plus de 230 livres à courir les 40 qui jeûnent au NFL Combine est Calvin Johnson (4,35 en 2007). pic.twitter.com/CgeASUrqdQ

– ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 28 février 2020

Claypool, qui a également décroché un saut vert de 40,5 pouces et un saut en largeur de 10 pieds 6 pouces, offre un avantage créant des disparités pour un joueur créatif, à la fois à l’extérieur ou à l’extérieur de la fente. L’ancien Golden Domer m’a impressionné par son parcours et son physique au Senior Bowl, et l’a soutenu avec de l’athlétisme d’élite à Indy. Il sortira probablement du tableau tard le jour 2 en se basant uniquement sur son potentiel physique.

WR Donovan Peoples-Jones, Michigan

Un autre joueur qui est sûr de monter est Donovan Peoples-Jones du Michigan. L’ancienne recrue cinq étoiles a affiché un tiret de 4,48 secondes sur 40 verges, un saut large de 11 pieds 7 pouces (meilleur parmi tous les WR) et une verticale absurde de 44,5 pouces – également la meilleure du groupe et la deuxième parmi toutes combiner les récepteurs depuis 2006. Peoples-Jones n’a pas le profil de production d’un choix haut de gamme – il n’a capté que 34 passes pour 438 verges et six touchés en 11 matchs la saison dernière – mais il semble probable maintenant qu’une équipe prendra un chance sur lui le jour 2.

OT Mekhi Becton, Louisville

Même un coup d’œil rapide sur la bande de Becton révélerait qu’il est grand et athlétique, mais je ne suis pas sûr que quiconque s’attende à ce que le produit massif de Louisville se déplace aussi vite qu’il l’a fait vendredi. Après avoir mesuré 6 pieds 7 pouces et 364 livres (avec seulement 17 pour cent de graisse corporelle), Becton a décroché un tableau de bord obscène de 5,1 secondes de 40 mètres, le plus rapide de tous les joueurs de plus de 350 livres. Et oui, ce temps était encore plus rapide que ce que Tom Brady a géré en 2000.

Becton devra affiner certaines de ses techniques de protection contre les passes, mais il a la taille et les capacités de mouvement pour être un démarreur d’impact dès le premier jour.

OT Tristan Wirfs, Iowa

Pour ne pas être en reste, Wirfs a affiché un athlétisme d’apparence impossible: l’ancien pilier de l’Iowa a établi un nouveau record de moissonneuse-batteuse avec un vert de 36,5 pouces, a égalé un autre avec un saut en largeur de 10 pieds 1 pouce et a affiché un 4,85 -deuxième course de 40 verges à 6 pieds 5 pouces, 320 livres, le plus rapide jamais réalisé par un joueur de plus de 320 livres. Wirfs est un excellent représentant du vieux cliché du scoutisme «ours dansant», avec des pieds légers pour aller avec son cadre large et costaud. Je serais surpris s’il dépasse les Browns non. dix.

LB Isaiah Simmons, Clemson

Nous avons dû attendre jusqu’à samedi pour voir si Simmons pouvait être à la hauteur du battage médiatique pré-combiné, mais le secondeur ultra-athlétique n’a pas déçu. L’ancien meneur de jeu de Clemson a publié un tableau de bord électrique de 4,39 secondes sur 40 verges, un saut vertical de 39 pouces et un saut large de 11 pieds à 6 pieds 4 pouces et 238 livres, une performance superlative qui a produit une comparaison athlétique intrigante à Seattle. Bobby Wagner:

Simmons a certainement la taille et l’instinct pour jouer au milieu du terrain comme Wagner, mais ce qui le rend le plus intriguant, c’est qu’il peut également s’aligner à la sécurité, au coin du nickel, et même parfois comme secondeur. S’il y avait le moindre doute qu’il ferait partie du top 10 avant la moissonneuse-batteuse, c’est parti maintenant.

LB Willie Gay Jr., État du Mississippi

Samedi, got et pour une bonne raison, Simmons a retenu l’attention du groupe des secondeurs, mais Gay a également réalisé une performance athlétique incroyable. L’ancien ressortissant du Mississippi a marqué un tiret de 4,46 de 40 verges (deuxième seulement après Simmons), un vert de 39,5 pouces (deuxième) et un saut large de 11 pieds 4 pouces (premier) tout en ajoutant un 7,08 secondes trois – temps de cône (à égalité pour le 11e) et une courte navette de 4,3 secondes (neuvième).

CB CJ Henderson, Floride:

Il n’est pas facile de voler la vedette lorsque vous affrontez un futur top cinq et une future superstar potentielle comme Jeffrey Okudah de l’Ohio State (dont la backpedale douce et incroyablement rapide a explosé sur Twitter). Mais c’est exactement ce que Henderson a fait samedi, marquant un tiret de 4,39 secondes de 40 verges (à égalité pour la deuxième), un vert de 37,5 pouces (à égalité pour la cinquième) et un saut en largeur de 10 pieds 7 pouces (à égalité pour la neuvième ). Parmi certains des meilleurs athlètes du pays, Henderson se démarque par ses pieds électriques et sa vitesse facile.

CJ Henderson bouge mieux que tout le monde ici.

– Daniel Jeremiah (@MoveTheSticks) 1 mars 2020

Les performances du produit de la Floride ont largement contribué à faire de lui le meilleur pari en tant que second cornerback à prendre en avril.

S Jeremy Chinn, sud de l’Illinois

Chinn s’est démarqué dans la pesée en mesurant 6 pieds 3 pouces, 221 livres avec de longs bras de 32 1/8 pouces et une envergure de 77 pouces, puis a dominé parmi les sécurités lors du segment des tests sur le terrain dimanche. . La vedette de la petite école a décroché un tiret de 4,45 secondes de 40 verges (troisième à la position), un saut vertical de 41 pouces (à égalité pour la deuxième), un saut large de 11 pieds 6 pouces (premier), et a éclaté 20 représentants au développé couché (à égalité au quatrième rang). Après avoir attiré l’attention des éclaireurs au Senior Bowl, Chinn a encore augmenté son stock à Indy.

Sliders

WR Jauan Jennings, Tennessee

Jennings a bien joué au cours de la semaine des entraînements menant au Senior Bowl le mois dernier, dépassant parfois les petits coins dans des exercices en tête-à-tête avec son cadre de 6 pieds 3 pouces et 215 livres. C’est un bagarreur physique à la position de récepteur qui excelle après la capture. Mais après avoir reçu un peu de buzz de la deuxième journée dans la moissonneuse-batteuse, Jennings a eu du mal dans la partie des tests athlétiques de l’événement, exécutant un 4,72 secondes 40 (deuxième pire au récepteur) tout en marquant un vert de 29 pouces (deuxième pire) et un saut large de 9 pieds 11 pouces (huitième pire). Ces chiffres soulignent le manque de traits explosifs de Jennings et peuvent indiquer ses problèmes de séparation en tant que coureur de route. Il y a encore beaucoup de choses à aimer sur la bande de Jennings ― et il aura une chance d’améliorer ses chiffres lors de sa journée professionnelle ― mais dans une classe de récepteur absolument empilée, ses tests de qualité inférieure pourraient le forcer à descendre les planches des équipes.

TE Jared Pinkney, Vanderbilt

Pinkney est entré dans la moissonneuse-batteuse comme l’un de mes espoirs de fin de match serré à mi-parcours, mais il laisse beaucoup de points d’interrogation. La vedette de Vanderbilt a connu une forte saison 2018, captant 50 passes pour 770 verges et sept touchés, et a même été compté parmi les meilleures perspectives de repêchage potentiel pour la classe 2019 avant de décider de retourner à l’école pour sa saison senior. Mais après avoir vu sa production chuter précipitamment la saison dernière (20 attrapés, 233 verges, deux touchés), Pinkney a bombardé dans le tableau de bord de 40 verges à Indy, le faisant tourner en 4,96 secondes, dernier mort à la position … et plus lent qu’un trio des monteurs de lignes offensifs.

Bien que je ne m’attendais pas à ce que Pinkney affiche un temps élite dans les 40, il n’a jamais regardé les parcours lents pour Vandy. Cela devrait obliger les éclaireurs à revenir sur la bande pour déterminer s’il a la vitesse fonctionnelle pour jouer chez les pros. Les équipes recherchent des créateurs et des gars qui ne correspondent pas au jeu des passes à bout serré, et il est rare de trouver des exemples de joueurs à impact réel à ce poste qui fonctionnent si mal. Le 6 pieds 4 257 livres espère pouvoir améliorer son temps et entrer dans les 4,80 ou 4,70 lors de sa journée professionnelle.

OL Trey Adams, Washington

Adams est venu à la moissonneuse-batteuse comme dormeur potentiel à la position de tacle, mais après avoir affiché un 40 de 5,6 secondes (le plus lent parmi tous les joueurs), un vert de 24,5 pouces (également le pire) et un saut large de 7 pieds 8 pouces (encore une fois, le pire), de nombreuses équipes se demanderont s’il a l’athlétisme pour jouer chez les pros.

Bien sûr, cela s’est produit lorsque Ravens Pro Bowl a attaqué Orlando Brown a bombardé ses exercices de moissonneuse-batteuse ― se révèle, les tests de moissonneuse-batteuse ne sont pas les meilleurs et les plus importants à la position ― il est donc beaucoup trop tôt pour radier Adams. Oh, et pour ce qu’il vaut, le produit de Washington s’est peut-être aidé un peu aussi en donnant une réponse incroyablement honnête dans une interview d’équipe.

Il y a une discussion à avoir sur la chose la plus impressionnante que nous ayons vue au #NFLCombine. L’honnêteté de Trey Adams est là-haut avec le 40 d’Isaiah Simmons. Https://t.co/08bghx3brG

– Gabe Ikard (@GabeIkard) 1 mars 2020

Edge A.J. Epenesa, Iowa

Le jeu d’Epenesa est basé sur la puissance, la physicalité et l’utilisation experte des mains, il n’a donc jamais été prévu de publier des chiffres époustouflants dans les tests de combinaison axés sur la vitesse. Mais ses pires moments de position dans le tableau de bord de 40 verges (5,04 secondes) et le forage à navette courte (4,46 secondes) pourraient inciter les éclaireurs à deviner s’il a les traits explosifs de base ou le virage et l’agilité pour avoir un impact sur le bord chez les pros.

Le meilleur rôle d’Epenesa peut être en tant que défenseur hybride qui met le bord contre la course lors des premiers downs et se précipite de l’intérieur dans des situations de nickel. Ses résultats de combinaison rappellent des joueurs comme Michael Bennett: Bennett n’a pas été repêché après avoir exécuté un tiret de 5,13 secondes sur 40 mètres en 2009, mais la vitesse pure n’a jamais été la façon dont il a remporté ses batailles dans les tranchées – il s’appuie plutôt sur des mains fortes, un première étape décisive, et la force de se battre à travers les blocs. Epenesa devra faire de même.

CB Cameron Dantzler, État du Mississippi

Parfois, comme nous l’avons vu avec Michael Bennett, Orlando Brown et une multitude d’autres au fil des ans, les tests de combinaison peuvent finir par être trompeurs en ce qui concerne la capacité d’un joueur potentiel à jouer au football. Mais, en ce qui concerne la position de cornerback, il y a une chose qui est généralement considérée comme non négociable – il faut avoir de la vitesse.

Dantzler est un demi de coin de la presse physique qui cherche à perturber les itinéraires dès le début et à affronter les adversaires au point de capture. Et il était sacrément bon à l’université, n’accordant que 41 réceptions sur 96 cibles et 697 clichés de couverture de carrière, par PFF. Mais après avoir exécuté un tiret de 4,64 secondes sur 40 verges dimanche, Dantzler pourrait voir son stock chuter avec certaines équipes ― et d’autres pourraient le retirer complètement de leurs planches.

Un seul cornerback dans l’historique de Combine enregistré (https://t.co/7upObwAeU3) a couru 4.64 ou plus lentement et a été un bon (par vraiment n’importe quelle définition) CB dans la NFL.

Josh Norman (4,66)

Ce deuxième 40 va être gros pour Cameron Dantzler

– Jon Ledyard (@LedyardNFLDraft) 1 mars 2020

L’ancienne star de l’État du Mississippi aura une chance d’améliorer son temps lors de sa journée professionnelle, mais s’il ne le peut pas, l’équipe qui le rédigera devra espérer qu’il sera une valeur aberrante à ce poste.