Les rois de Sacramento font d’énormes changements

Les rois de Sacramento font d’énormes changements

Les Kings de Sacramento font un énorme changement.

Vendredi, l’équipe a annoncé qu’elle modifierait sa formation de départ en réponse à une récente défaite.

En entrée, Buddy Hield. C’est Bogdan Bogdanovic.

Ce qui est drôle à propos de cette décision, c’est que c’est apparemment ce que l’ancien entraîneur-chef Dave Joerger voulait depuis le début.

Selon Jason Jones de The Athletic, Joerger a déclaré dès le début que Hield serait mieux dans un sixième rôle masculin. Malheureusement, il a été annulé par le front office.

Les Kings commenceront Bogdan Bogdanovic à la place des sources de la ligue Buddy Hield, à @ShamsCharania et à moi-même. Les Kings ont perdu six matchs de suite et 15 sur 18

– Jason Jones (@mr_jasonjones) 24 janvier 2020

Compte tenu de la récente séquence de défaites de l’équipe, il semble que le front-office soit devenu plus flexible en termes de changements de composition.

Hield mène actuellement les Kings avec 20 points par sortie. C’est ça le bien.

Le mauvais, c’est qu’il a été extrêmement inefficace pour obtenir ces 20 points – se connectant à moins de 42% de ses tirs.

Sacramento est actuellement 15-29 à travers 44 matchs et occupe le 14e rang dans la Conférence Ouest.

En relation: 76ers font une mise à jour surprenante sur les blessures de Joel Embiid