Les roquettes sont faites de demi-mesures

Mike D’Antoni a rarement été accablé par l’orthodoxie. Dans sa première saison complète en tant qu’entraîneur-chef de la NBA, les Suns ont tenté ce qui était alors un nombre révolutionnaire de 3, remportant 62 matchs. La saison suivante, D’Antoni a transformé Boris Diaw, initialement désigné par les Hawks en tant que gardien de tir, en un centre de départ à flexion de position. Au fil des ans, ses équipes ont été critiquées pour avoir trop couru, puis trop isolé, pour avoir compté sur 3 pointeurs et puis s’appuyer sur des lancers francs. Tout au long de tout cela, D’Antoni n’a exprimé qu’un réel regret concernant la manière dont il a entraîné ses équipes.

“Je pensais que mon erreur à Phoenix était de la remettre en question et de reculer sur ce que nous voulions faire”, m’a dit D’Antoni en septembre, alors que je rapportais une histoire pour Sports Illustrated. «Nous aurions pu être bien meilleurs si nous avions doublé. Nous sommes allés sur une autre voie. “Dans la perspective de la date limite des échanges lors de la dernière campagne de D’Antoni avec les Suns, Phoenix a échangé Shawn Marion et Marcus Banks contre Shaquille O’Neal – un compromis qui a coûté son âme à une équipe de petite balle. Cette équipe des Rockets, a-t-il insisté, ne céderait pas de la même manière. “C’était une erreur”, a déclaré D’Antoni. “Nous ne faisons pas cela ici. Nous allons doubler. “

Comme promis, Houston a pris la décision la plus audacieuse de la date limite commerciale, repoussant les limites de sa composition plus loin que toute autre équipe ne semble prête à aller. Dans le cadre d’un gigadeal à 12 joueurs, les Rockets ont échangé Clint Capela, un beau centre dans la tradition de la jante, et un choix de premier tour pour atterrir Robert Covington, s’abstenant effectivement de la position centrale telle que nous la connaissons. Alors que Capela était assis avec une blessure au talon au cours des dernières semaines, son poste avait été largement occupé par le P.J. Tucker de 6 pieds 5 pouces. C’est un arrangement que Houston trouve depuis longtemps préférable; même lorsque Capela était en bonne santé et autrement productif, les Rockets déploieraient souvent Tucker au 5 pour clôturer les matchs les plus importants.

Cet accord concerne ostensiblement Covington, qui a commencé sa carrière professionnelle dans l’orbite de Houston et qui ne fait que mieux depuis. C’est aussi une incroyable approbation des capacités de Tucker. En seulement trois ans, Tucker est passé d’un 3 naturel à un étirement 4 à un 5 provisoire. “Je suis un caméléon, mec”, a déclaré Tucker plus tôt cette saison. “Vous devez être un bon acteur, un bon compagnon. Vous devez être un caméléon, être capable de passer à différents styles et différentes façons de jouer au basket. C’est du basket-ball. C’est tout votre personnel et atteindre le plein potentiel des gars que vous avez et les façons dont vous voulez jouer. “

Après un échange aussi brutal, il ne peut plus y avoir de réelle question sur la façon dont les Rockets veulent jouer. Il s’agit d’une équipe double-down en temps de double-down. Lorsque Houston a déménagé pour secouer sa zone arrière à deux étoiles au cours de l’été, le directeur général Daryl Morey a renvoyé Chris Paul pour un gardien encore plus utilisé à Russell Westbrook. Plutôt que de changer le style polarisant et iso-lourd qui a fait d’eux une infraction parmi les trois premiers à ce stade, les Rockets ont plutôt choisi de prioriser l’ajustement des joueurs impliqués. James Harden va travailler sur les défenseurs du haut du sol. Capela a bien joué au service de cela, mais Covington dégage encore plus d’espace pour un système déjà bien espacé. Au point où Harden n’a pas vraiment besoin d’un écran de balle de Capela (ou même de la menace implicite de ses jets sur la jante) pour marquer, il est possible qu’un tireur et défenseur comme Covington puisse offrir l’utilité la plus large. C’est juste difficile à dire, compte tenu de la distance que les Rockets ont déviée de la convention de basket-ball.

Même dans une ligue où 30 équipes libres d’esprit recherchent désespérément tous les avantages, la grande majorité travaille toujours dans un cadre de pensée assez étroit. Même s’ils choisissent leur propre crayon, ils colorent tous à l’intérieur des lignes. Les Rockets, pour le meilleur ou pour le pire, ont dessiné les leurs. Cela semble en partie un acte de désespoir; il s’agit d’une équipe travaillant dans les premières années d’une véritable superstar tout en opérant sous une propriété impulsive. En expliquant la raison d’être du commerce de Westbrook, le propriétaire des Rockets, Tilman Fertitta, a déclaré que lorsque sa propre équipe d’opérations de basket-ball a commencé à hésiter, il a insisté. “La seule chose que je crois que vous faites dans les affaires, et vous faites dans le basket-ball, c’est que vous ne restez jamais assis”, a-t-il déclaré. Il est difficile de ne pas voir ce peu de chaleur derrière tout ce que Houston fait. D’Antoni est dans la dernière année de son contrat après un échec de négociation. Morey est quelque chose d’une institution civique, ayant travaillé pour les Rockets depuis 2006, mais pourrait prendre la chute en raison de l’impatience dans la suite de la propriété. Compte tenu des efforts que les Rockets ont consentis pour économiser sur la taxe de luxe (cet accord inclus), cela n’aidera probablement pas que Morey était responsable du tweet le plus coûteux de l’histoire de la NBA.

Même si Morey et D’Antoni ne sont pas d’accord à 100% sur toutes les décisions possibles, ils semblent assez alignés dans leurs circonstances. Ils ont donc abandonné Capela, le meilleur finisseur et rebondeur individuel de l’équipe, dans le but de construire sur ce qu’ils font le mieux. (Et pour une meilleure chance d’être en bonne santé, compte tenu des problèmes avec le talon de Capela dans une saison à enjeux élevés.) Ils ont troqué un choix de premier tour, qui devrait actuellement tomber au début des années 20 – pas sans conséquence, mais pas exactement point pour une équipe bancaire difficile pour le titre. Morey a déclaré au Houston Chronicle que le fait d’échanger pour Covington – et de se pencher sur un style à quatre joueurs – donnait aux Rockets leurs meilleures chances de championnat. Ce qui rend cela si fascinant, c’est à quel point il est difficile de le savoir avec certitude; le problème de fonctionner d’une manière qui ne ressemble à aucune autre équipe est qu’il n’y a pas beaucoup d’études de cas pertinentes. Même les Warriors, champions du petit ballon, ont insisté pour commencer des goûts comme Zaza Pachulia et Damian Jones lorsque leur meilleur centre était Draymond Green. C’était la préférence de longue date de Steve Kerr, qui, à juste titre, était le président des opérations de basket-ball lorsque D’Antoni’s Suns a échangé pour Shaq.

Même si Houston ouvre un centre honorifique comme Isaiah Hartenstein, ils ont abandonné toute prétention à traiter le poste comme normal. Un joueur comme Capela n’attachera plus les Rockets à 33 minutes par nuit avec un classique 5. Tucker remplira ce rôle. Hartenstein et Bruno Caboclo nouvellement acquis pourraient combler des minutes ponctuelles. Covington lui-même pourrait casser la rotation contre le bon adversaire. Houston vient de se venger de l’attaque sans véritable centre au sol cette saison. La question est de savoir s’ils peuvent rebondir suffisamment pour battre les équipes qu’ils devraient, et si l’ampleur du jeu à temps plein avec ce petit groupe coûte trop cher. Cela permet à Tucker de ne pas avoir à survivre au centre pendant une saison complète – seuls les 32 matchs que les Rockets ont laissés sur leur calendrier, et cependant beaucoup plus qu’ils peuvent enchaîner en séries éliminatoires contre Anthony Davis et Nikola Jokic.

Espacer et jouer avec Covington pourrait aider les Rockets à affronter des adversaires qui doublent carrément Harden; il est maintenant beaucoup plus facile de positionner Westbrook comme un relâchement de pression autour de la ligne des lancers francs, avec trois autres tireurs étirant la défense. Dans le match d’échecs des séries éliminatoires, la valeur d’avoir un défenseur de l’aile comme Covington pourrait être payante d’une manière que la protection de la jante de Capela n’a jamais pu. Il faut juste un peu de créativité pour y arriver, et un acte de foi pour mettre ces types de files d’attente sur le sol en premier lieu. “Ce qui se passe, je pense, dans n’importe quel système, si vous allez à mi-chemin, vous vous faites battre la cervelle”, a déclaré D’Antoni en 2016. ” va perdre. »Parfois, la seule issue est de voir une vision tout au long.