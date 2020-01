Les rumeurs s’intensifient selon lesquelles Paige pourrait sortir de sa retraite au Women’s Royal Rumble

Ce n’est que la nuit après WrestleMania 34 à la Nouvelle-Orléans que Paige a dû dire adieu aux performances sur le ring.

L’ancien champion du monde a été contraint de prendre sa retraite en raison d’une série de blessures au cou et dire qu’il était trop tôt serait un euphémisme de l’année.

Une blessure a forcé Paige à se retirer de la lutte professionnelle, mais il y a des rumeurs selon lesquelles les fans pourraient la revoir bientôt sur le ring

Paige n’a que 27 ans et même si le Britannique est resté avec la société dans divers rôles, il semblait qu’elle ne ferait pas revenir le conte de fées Daniel Bryan sur le ring.

Cependant, Mike Johnson de PW Insider spécule maintenant qu’elle pourrait en effet participer au Women’s Royal Rumble le 26 janvier.

“Paige est de retour dans les coulisses de la WWE cette semaine”, a-t-il déclaré. «Elle a taquiné quelque chose de grand pour sa carrière sur les réseaux sociaux. Après sa dernière procédure au cou, le plus gros serait une apparition surprise dans le Royal Rumble mais il n’y a pas de mot si cela se produit. “

Paige a récemment tweeté que sa carrière était loin d’être terminée et il a également été révélé sur WWE Backstage qu’elle avait signé un nouvel accord de cinq ans avec la société à la fin de 2019.

Un contrat de cinq ans pour une personnalité occasionnelle à l’écran – qui ne gère personne pour le moment – est auparavant inconnu.

Spectacle plus mince

La légende de la WWE Big Show est revenue à RAW avec une forme de corps considérablement différente

étourdissant

Kevin Owens révèle les bons conseils que Stone Cold Steve Austin lui a donnés en 2005

argent

Chris Jericho dit qu’il veut que All Elite Wrestling et NJPW travaillent ensemble

rassembler

Quatre matchs selon la rumeur pour WrestleMania 36, ​​AEW écraser NXT dans les notes de mercredi

L’ère de l’attitude

Bubba Ray Dudley, membre du Temple de la renommée de la WWE, a déclaré qu’il avait écrasé la gorge de The Rock

rêver

Dana White révèle que Brock Lesnar a super combattu celui qu’il regrette de ne pas avoir pu faire

s’il revenait

The Rock dit qu’il avait une liste de trois superstars à laquelle il voulait faire face

Électrisant

L’un des plus grands moments de The WWE The Rock oublie toujours

Paige a parlé de la nuit où sa carrière s’est terminée l’année dernière et a été très ouverte sur le moment où elle a réalisé que tout était fini.

«Ce mouvement où elle me donne un coup de pied dans le dos, je l’avais pris tellement de fois auparavant que j’étais si têtu et je pensais ‘je peux toujours faire ce genre de choses’ et je pensais que mon cou était aussi fort qu’avant , mais ce n’est malheureusement pas le cas », a-t-elle déclaré.

“Alors j’ai appelé ce mouvement et je lui ai dit de le faire et donc elle l’a fait, et malheureusement, mon cou n’était pas assez fort et il s’est cassé tout le chemin du retour et c’était essentiellement la même chose que d’avoir un très mauvais accident de voiture – le coup de fouet était.

. – Contributeur

L’athlète de 27 ans a fait ses débuts à la WWE en 2014 et a remporté le championnat des Divas lors de son premier match

“Mes bras commencent à perdre la sensation et puis je me dis” oh mon Dieu, je ne sens plus mes bras “et j’essaie de saisir [Sasha’s] les jambes et elle est comme “vous devez vous arrêter” et je me dis “non, non, non. Attendez, je peux me lever, laissez-moi faire ça ».

“Alors je me lève, mais ensuite je retombe et je me dis” oh mon Dieu, je ne sens pas mon corps en ce moment, c’est fou “et j’étais tellement pétrifié que je me disais:” Je pense que je ‘suis paralysé’.

“Les filles sur le côté du ring pleuraient, Bayley était vraiment bouleversée et Sasha est assise dans le coin juste dévastée et je ne pouvais pas pleurer au début; Je ne ressentais aucune douleur, j’étais tellement en état de choc et je regarde ces filles comme «oh mon Dieu». Et je le savais, je le ressentais – ma carrière était terminée. »

.