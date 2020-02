Les rumeurs s’intensifient selon lesquelles Sting fera un choc au retour de la WWE et affrontera Undertaker à WrestleMania 36

Sting a été contraint de prendre sa retraite en 2016 lors de la cérémonie du WWE Hall of Fame – dont il a été intronisé – en raison d’une grave blessure au cou.

Maintenant âgé de 60 ans, les rumeurs courent que l’icône WCW a été médicalement autorisée à avoir un autre match de la WWE.

WWE

Piqûre avec sa peinture de visage emblématique

Et on pense que ce match sera avec The Undertaker.

Sting n’a pas caché son désir d’avoir ce match de rêve et c’est vraiment pourquoi il a signé avec la WWE il y a de nombreuses années.

Dans une interview avec Sports Illustrated, Sting a déclaré: «S’il y avait une situation de« Taker à WrestleMania, j’écouterais cet appel téléphonique. Je pourrais me remettre en forme et je pourrais le retirer. »

Mike Johnson, qui a correctement rapporté le retour d’Edge au Royal Rumble, a également pesé sur le retour de Sting et a noté qu’il en avait été question.

“Comme indiqué il y a plusieurs semaines dans la section Élite de PWInsider.com, il y avait eu une pression pour que Sting soit utilisé lors de l’événement du 2/27, mais la nuit dernière, on nous a dit que ces pourparlers étaient terminés.”

Que ce soit activé ou désactivé, Sting semble déterminé à obtenir son match et Undertaker aimerait probablement travailler avec lui aussi.

WWE

Sting lors de son intronisation au Temple de la renommée

L’Arabie saoudite serait une option pour les deux hommes et certainement une option lucrative, mais Sting a insisté sur le fait qu’il aimerait que ce soit à WrestleMania.

Le légendaire grappler a joué à WrestleMania 31 contre Triple H et il a combattu Seth Rollins à Clash of Champions, mais ce sont ses seules performances dans un ring de la WWE.

Son match avec Rollins ne s’est pas terminé comme il l’aurait souhaité car la légende était visiblement en détresse après avoir pris une mauvaise bosse au cou.

Cependant, s’il a été autorisé médicalement, alors comme Edge, il peut mettre fin à sa carrière à ses propres conditions.

