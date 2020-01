Les Saints de la Nouvelle-Orléans signent Dez Bryant?

Bryant, un ancien receveur des Dallas Cowboys, tente désespérément de retourner dans la NFL depuis plusieurs années maintenant.

Le joueur de 31 ans a été membre des Cowboys de 2010 à 2017, mais n’a joué nulle part depuis.

Bryant a été brièvement signé par les Saints en 2018, mais a fini par blesser son Achille avant de jouer un match pour eux. Depuis, il a quitté la ligue.

Cette semaine, Bryant a envoyé un tweet indiquant où il voulait jouer au football l’année prochaine. Il a décrit le désir de «s’habiller dans le bleu et l’argent… le noir et l’or ou le noir et le violet».

Mes objectifs de rêve… Je veux m’habiller dans le bleu et l’argent… le noir et l’or ou le noir et le violet…

– Dez Bryant (@DezBryant) 24 janvier 2020

Le bleu et l’argent sont évidemment les couleurs des Cowboys, le noir et le violet représentent les Corbeaux de Baltimore et le noir et l’or serait la Nouvelle-Orléans.

À ce jour, aucune de ces équipes n’a manifesté d’intérêt pour la signature de Bryant.

Cela dit, si les saints ont vu quelque chose en lui il y a deux ans, il y a de fortes chances que ce soit la meilleure option pour lui en ce qui concerne les perspectives d’avenir.

Bryant se retrouvera-t-il sur une liste de la NFL en 2020? Nous le saurons bien assez tôt.

