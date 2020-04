Les Saints décrochent la meilleure police d’assurance de la NFL avec le contrat Jameis Winston bon marché

Les détails du contrat de Jameis Winston avec les New Orleans Saints ont finalement chuté et, honnêtement, c’est un peu triste. Il se trouve que le directeur général des Saints, Mickey Loomis, n’est pas revenu sur son livre de sorts de plafonnement salarial souvent utilisé pour placer Jameis sous le plafond, comme tout le monde le supposait. Il vient de le convaincre de jouer pour un salaire qui n’est qu’une touche sur le minimum vétéran.

Selon plusieurs rapports, un quart-arrière de 26 ans qui vient de lancer 5109 verges et 33 touchés (et une interception ou 30) tirera un salaire de seulement 1,1 million de dollars pour la saison 2020.

C’est… pas beaucoup d’argent.

Même Nathan Peterman, qui gagnera 2,1 millions de dollars avec les Raiders en 2020, se moque de ce nombre (et du taux d’interception de Winston). En fait, le troisième quart-arrière de Las Vegas, DeShone Kizer, fera plus que Jameis la saison prochaine.

Donc, essentiellement, les Saints viennent de décrocher un quart qui est probablement meilleur qu’un tiers des débutants de la ligue (et vient de surclasser Aaron Rodgers et Tom Brady du point de vue de l’efficacité) pour un accord qui le placerait quatrième sur les Raiders. Tableau de profondeur. Même si Jameis ne joue jamais à la Nouvelle-Orléans, c’est beaucoup pour les Saints.

Cette ligue est complètement folle.

Je pense que la première question qui a surgi à peu près dans l’esprit de tout le monde était la même: attendez, les Patriots, qui sont à court d’espace pour les casquettes et de talentueux quart-arrière, ne pouvaient pas lui donner ce salaire?

Les rapports indiquent que Jameis a refusé des offres plus lucratives pour signer avec les Saints, ce qui est logique avec l’attrait du coaching de Sean Payton rendant le salaire minime plus agréable après que Teddy Bridgewater a transformé le travail de sauvegarde des Saints en une affaire lucrative. Mais la Nouvelle-Angleterre abrite le plus grand entraîneur du monde et l’un des esprits offensifs les plus pointus de la NFL à Josh McDaniels.

Et, oh ouais, IL AURAIT PASSÉ À DROITE DANS LA GAMME DE DÉPART.

Je vais sortir sur un membre et dire que les Pats ne faisaient pas partie des équipes que Jameis a refusées pour la Nouvelle-Orléans. Peut-être que Bill Belichick ne pourrait pas réconcilier toutes ces interceptions, ou peut-être a-t-il en vue un autre quart-arrière agent libre. Quoi qu’il en soit, si la Nouvelle-Angleterre entame la saison avec Jarrett Stidham (ou Brian Hoyer) derrière le centre, le dépassement de Winston aurait été une erreur.

La perte des Patriots est le gain des Saints. Ils ont, une fois de plus, un quart-arrière capable de remplacer Drew Brees si / quand le quart-arrière de 40 ans doit manquer un match. L’année dernière, Teddy Bridgewater s’est trempé et a trempé son chemin vers un record invaincu en tant que starter pendant que Brees revenait d’une blessure. Eh bien, Winston est encore mieux que Bridgewater. Le chiffre d’affaires est un gros problème, mais sortir de l’offensive de Bruce Arians devrait naturellement réduire le chiffre d’affaires.

Si Brady tombe d’une falaise à l’âge de 43 ans – ce qui est possible, sinon probable – les Saints pourraient avoir deux des trois meilleurs quarts du NFC South sur leur liste.

Je ne sais pas comment les 31 autres équipes de la NFL ont laissé cela se produire, mais les fans de la Nouvelle-Orléans ne s’en plaindront pas.

.