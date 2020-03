Les salaires de l’UFC 248 révèlent qu’Israël Adesanya a gagné 500 000 $ pour le combat contre Yoel Romero

Quiconque a parlé de la guerre en cinq rounds contre l’UFC 248 de Weili Zhang et Joanna Jedrzejczyk est tout ce dont tout le monde a parlé depuis samedi soir.

Les deux femmes ont fait une démonstration épique dans la lutte pour le titre de poids de paille et beaucoup l’ont qualifiée de plus grand combat de MMA féminin jamais.

Zhang est sorti vainqueur d’une bataille brutale avec Jedrzejczyk

Dans l’événement principal, Israel Adesanya a affronté Yoel Romero dans un concours qui avait l’air vraiment bien sur le papier, mais les deux hommes n’ont pas réussi à livrer à l’intérieur de l’octogone.

Pourtant, Adesanya, le champion des poids moyens, est reparti avec un morceau de changement que quiconque autre que Conor McGregor serait heureux.

La Commission Atheltic de l’État du Nevada, qui a présidé l’événement, a publié les salaires de l’UFC 248, où la masse salariale totale divulguée pour l’événement était de 2 086 000 $.

Adesanya l’a pris juste un quart de cela avec son sac à main garanti de 500 000 $. Il était le seul combattant à ne pas avoir gagné de bonus pendant la nuit.

. – .

Israel Adesanya, à droite, a remporté la plus grosse part du gâteau en défendant son titre de poids moyen de l’UFC contre Yoel Romero

Romero a remporté 350 000 $ et Zhang 200 000 $. Son sac à main garanti était de 100 000 $, mais le sac d’un combattant de l’UFC double s’il gagne.

Le paiement le plus bas de la soirée est allé à Jamall Emmers qui a empoché 10 000 $ pour sa perte de décision face à Giga Chikadze.

Il faut penser que Zhang et le MMA féminin en général devraient augmenter leurs salaires, d’autant plus que le président de l’UFC, Dana White, croit qu’elle va être une star dans le même domaine que Conor McGregor et Ronda Rousey.

“Mon téléphone explosait [with] tout le monde a dit que c’était le plus grand combat qu’ils aient jamais vu », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après-combat. «Ici, tout en haut de ma tête, je dois dire que c’était le meilleur combat de MMA féminin que j’aie jamais vu.

Weili Zhang pourrait devenir la superstar mondiale que Dana White réclame

“Quand vous essayez de faire de quelqu’un une star, il y a un schéma dans ce que vous faites.

«Nous l’avons fait avec Conor McGregor, nous l’avons fait avec Ronda [Rousey], nous l’avons fait avec tous les grands. Et nous allons le faire avec elle. “

Pendant ce temps, pour avoir éliminé Drakkar Klose et envoyé Daniel Cormier et Joe Rogan dans la cabine des commentaires, Beneil Dariush a collecté 70 000 $ et un bonus de victoire de 70 000 $.

Klose a été payé 40 000 $.

.