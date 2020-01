Les Sarrasins acceptent la relégation imposée de la Premiership et «s’excusent sans réserve» pour les violations du plafond salarial

Les Sarrasins se sont excusés “sans réserve” pour leurs violations du plafond salarial tout en acceptant leur relégation imposée de la Premiership.

M. Sarries a été informé samedi qu’il serait relégué de l’élite à la fin de la saison pour les infractions au plafond salarial qui lui ont déjà coûté 35 points et une amende de 5,36 millions de livres sterling.

Champions en titre de la Premiership et vainqueurs de quatre titres de champion au cours des cinq dernières années, Sarries jouera le championnat au prochain mandat, ayant été confronté à l’impossible tâche de réduire sa masse salariale jusqu’à 2 millions de livres sterling pour se conformer aux règlements de la saison en cours.

Déclaration du club | Saracens accepte la relégation de Gallagher Premiership.

Le dernier chapitre de leur chute de grâce a été livré par Premiership Rugby samedi soir et, avant une rencontre européenne avec Racing 92 dimanche, le club a accepté son sort.

Dans un communiqué intitulé «Saracens accepte la relégation de la Gallagher Premiership», le club a déclaré: «Le conseil d’administration de Saracens souhaite s’excuser sans réserve pour les erreurs commises en ce qui concerne la réglementation du plafond salarial.

«Notre objectif est de restaurer la confiance et la confiance. La première étape a été de nommer un nouveau président indépendant pour diriger la réforme de la gouvernance en veillant à ce que les erreurs du passé ne soient pas reproduites à l’avenir. En outre, à la suite de discussions ouvertes et franches avec [Premiership Rugby], nous avons accepté la mesure sans précédent de relégation automatique de la Premiership à la fin de la saison 2019-2020.

«Nous comprenons que cette décision sera difficile à accepter pour la famille Sarrasine. Le conseil doit incarner les valeurs du club, apprendre de ses erreurs pour que le club puisse revenir plus fort. Il est dans l’intérêt plus large de la Premiership et du rugby anglais de faire ce pas décisif, pour que tout le monde puisse à nouveau se concentrer sur le rugby que nous aimons tous.

«Nous espérons que nous pourrons maintenant commencer à aller de l’avant, à restaurer la confiance et au fil du temps, à rétablir la confiance avec PRL, ses parties prenantes et la communauté plus large du rugby.»

L’acceptation des Sarrasins signifie que la perspective d’un processus d’appel prolongé est terminée, mais les questions se tourneront rapidement vers l’avenir de leurs grands noms.

En prononçant la sanction de relégation, le directeur général de Premiership Rugby, Darren Childs, a déclaré: «Premiership Rugby est prêt à prendre des mesures énergiques pour faire respecter les réglementations régissant une concurrence loyale entre nos clubs.

«À l’issue du dialogue avec les Sarrasins sur leur conformité avec la réglementation du plafond salarial, il a été décidé que les Sarrasins seraient relégués à la fin de cette saison.

«Parallèlement à l’application des réglementations existantes, nous voulons garantir des conditions de concurrence équitables pour tous les clubs à l’avenir, c’est pourquoi nous avons demandé à Lord Myners de procéder à un examen indépendant du plafond salarial.»

Les Sarrasins sont actuellement en bas du tableau avec moins sept points, soit 18 points de retard sur Leicester, 11e.

Le directeur général d’Exeter, Tony Rowe, quant à lui, cinglait ses critiques à l’égard des Sarrasins et a suggéré que c’était la propre décision du club de se retirer de l’élite.

“Ils ont pris la relégation”, a-t-il déclaré à la BBC Radio Devon. “Soyons très honnêtes à ce sujet avant que les gens aient de la sympathie pour les Sarrasins.

«Ils avaient deux choix: ils pouvaient soit ouvrir leurs livres afin que Premiership Rugby puisse faire un audit médico-légal de ce qui s’était passé, soit prendre la relégation. C’était donc leur choix de ne pas ouvrir leurs livres.

«Premiership Rugby – tous les présidents – nous voulons simplement passer à autre chose. C’était leur opportunité de tout ouvrir aux gens du plafond salarial, ou de prendre la relégation. Ils ont décidé de prendre la relégation. »

Il a ajouté: «Nous voulons simplement continuer. Ils ont triché. Et je suis juste un peu contrarié qu’il ait fallu si longtemps pour le faire.

«Pour le moment, ils choisissent toujours leur équipe chaque semaine en grande partie dans l’équipe qu’ils avaient l’année dernière, ce qui est toujours en violation du plafond salarial. Le reste des clubs de Premiership leur a demandé de réduire cela (l’équipe) également.

Sarries a remporté la Premiership et la Coupe des Champions la saison dernière

«Tout le monde a des soupçons depuis longtemps. Il y a cinq ans, ils ont été transportés au-dessus des charbons pour des infractions similaires. Nous voulons juste des règles du jeu équitables. Chaque club veut juste la même opportunité et les mêmes chances et espérons que nous y reviendrons. »

Premiership Rugby a introduit son plafond salarial en 1999 pour assurer la viabilité financière de tous les clubs et de la compétition.

L’important contingent des Sarrasins en Angleterre – qui comprend les goûts du capitaine national Owen Farrell, Maro Itoje et Billy Vunipola – serait toujours disponible pour la sélection internationale s’ils participaient au Championnat.

Mais ce ne serait pas une situation satisfaisante pour l’entraîneur-chef de l’Angleterre, Eddie Jones, qui doit annoncer son équipe des Six Nations lundi.

Et la disparition des Sarrasins pourrait également affecter les chances de sélection des Lions britanniques et irlandais de leurs meilleurs joueurs pour la tournée 2021 en Afrique du Sud s’ils restent à Allianz Park.

Les Sarrasins, quant à eux, ne seront pas en compétition européenne la saison prochaine et si, comme prévu, ils reviennent en Premiership en 2021, ils participeraient à la Challenge Cup de deuxième niveau, plutôt qu’à la Blue Riband Champions Cup.

Même s’ils conservent avec succès la couronne de la Coupe des Champions cette saison, ils ne seront pas en mesure de la défendre lors du prochain mandat car ils auraient besoin du statut de Premiership pour participer.

.