Les Sarrasins pourraient être relégués de la Premiership à moins qu’ils ne prouvent qu’ils ne briseront plus le plafond salarial

Les Sarrasins seront relégués de la Premiership à moins qu’ils ne puissent prouver qu’ils ne briseront pas à nouveau le plafond salarial cette saison, rapporte le rapport.

Le club du Hertfordshire a amarré 35 points et a infligé une amende de 5,36 millions de livres sterling en novembre pour avoir enfreint les règles du plafond salarial au cours des trois dernières saisons.

RugbyPass affirme que Sarries a reçu un ultimatum après un sommet des dirigeants de Premiership Rugby Limited mardi.

. – .

Les Sarrasins ont remporté six de leurs huit matches cette saison pour occuper le dernier rang de la Premiership, avec -7 points

Le club aurait du mal à respecter le plafond salarial cette saison.

Sky Sports rapporte que d’autres clubs de Premiership ont exigé que les Sarrasins prouvent que l’équipe actuelle se situe dans la limite de 7 millions de livres sterling.

Le club a confirmé qu’il essayait toujours de trouver une solution avec les officiels de la ligue.

Ed Griffiths, qui a été reconduit dans ses fonctions de directeur général pour superviser les changements nécessaires, a déclaré à la BBC: «Les discussions se poursuivent et rien n’a été finalisé, mais notre position reste la même.

“Il est clairement dans l’intérêt de la ligue et du rugby anglais que cette affaire soit traitée dès que possible, et nous sommes prêts à faire tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour tirer cette ligne.”

Griffiths a confirmé que les Sarrasins doivent réduire leur masse salariale et, aux côtés du directeur du rugby Mark McCall, identifie les joueurs à éliminer de l’équipe.

cricket en direct

Afrique du Sud vs Angleterre troisième test en direct: Écoutez l’action de Port Elizabeth

Carry Don Fighting

Cerrone vomit toujours avant les combats, mais a une dépendance au danger

événement principal

Conor McGregor vs Cowboy Cerrone date, heure de début au Royaume-Uni et carte de combat pour l’UFC 246

dernier

McGregor et Cerrone font le poids pour l’épreuve de force mais un combat sur la carte est annulé

LE FAMEUX

Regardez les combats de Conor McGregor contre Nate Diaz et Eddie Alvarez gratuitement

lutte

Charlotte Flair: la blessure de Kairi Sane en TLC a mis les artistes dans une “ situation difficile ”

Champs!

Nikki Cross: Comment l’équipe de tag Scot et Alexa Bliss a vraiment été créée par la WWE

cent

Ollie Pope atteint le premier siècle d’essai pour mettre l’Angleterre en position de force

Info

L’heure de départ de Conor McGregor confirmée: le ring marche pour l’affrontement de l’UFC 246 contre Cowboy Cerrone

équipe de rêve

Charlotte Flair et Andrade: Ils discutent si la WWE veut qu’ils soient ensemble à la télévision

Le départ de l’arrière-pays du Pays de Galles Liam Williams pour Scarlets, prévu pour la fin de la saison, devrait être annoncé, tandis que Richard Wigglesworth, George Kruis, Juan Figallo et Michael Rhodes font face à un avenir incertain.

Plus tôt ce mois-ci, Nigel Wray a démissionné de son poste de président de Sarries deux mois après que le club a été frappé par la déduction des amendes et des points.

Âgé de 71 ans, il a fourni un soutien financier aux Sarrasins tout au long de l’ère professionnelle de 25 ans du sport et il a confirmé que sa famille “continuerait à fournir le soutien financier requis au club”.

Les Sarrasins sont actuellement à 18 points de la sécurité au bas du tableau avec moins sept points, après avoir remporté six de leurs huit matches cette saison.

.