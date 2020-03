Les Seahawks de Seattle se préparent à signer Jordan Reed?

Reed, un ancien Pro Bowler, a été libéré par les Washington Redskins il y a quelques semaines à peine.

Selon l’initié ESPN NFL Adam Schefter, il est maintenant en pourparlers avec les Seahawks et a rendu visite à l’équipe jeudi.

Jusqu’à présent, Reed avait passé la totalité de sa carrière de sept ans avec les Redskins. L’équipe l’a pris à l’origine au troisième tour du repêchage de la NFL 2013.

L’ancien Washington TE Jordan Reed visite les Seahawks aujourd’hui, par source.

– Adam Schefter (@AdamSchefter) 12 mars 2020

L’ancien produit de la Floride a toujours été extrêmement talentueux, mais les blessures le préoccupent beaucoup.

À ce jour, il n’a pas joué plus de 14 matchs en un an au cours de ses saisons dans la NFL. De plus, il avait manqué quatre sorties ou plus dans toutes les campagnes sauf une.

Pour couronner le tout, Reed a également raté toute la saison 2019 après avoir été victime d’une commotion cérébrale lors du troisième match préparatoire des Redskins.

Chose intéressante, Reed n’a pas encore été retiré du protocole de commotion cérébrale, même à sept mois de la blessure.

Depuis le début de sa carrière collégiale, Reed a connu sept commotions cérébrales. Il y a de très bonnes chances qu’il y ait aussi des sans-papiers que le grand public ne connaît pas.

Les Seahawks sont-ils prêts à lancer les dés sur quelqu’un avec ce genre d’histoire? Peut être.

En 2018, Reed a amassé 54 captures pour 558 yards et deux scores en 13 sorties. Son sommet de carrière à ce jour, cependant, est venu en 2015. Cette saison, il a enregistré 952 verges et 11 touchés sur 87 captures.

Une saison plus tard, en 2016, il a fait le Pro Bowl et a enregistré 66 réceptions pour 686 verges et six touchés.

Si les Seahawks finissent par signer Reed, quelle version de lui l’équipe finira-t-elle par obtenir? Telle est la question à un million de dollars.

