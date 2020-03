Les Seahawks et les Jaguars se rapprochent de la conclusion du commerce

Il semblerait que les Seattle Seahawks et Jacksonville Jaguars se rapprochent de la finalisation d’un échange.

Peu de temps après que les Chargers de Los Angeles et les Panthers de la Caroline se soient mis d’accord sur un échange qui permettrait essentiellement aux monteurs de lignes offensifs Trai Turner et Russell Okung d’échanger leurs places, Seattle et Jacksonville ont décidé de s’amuser.

Selon Tony Pauline du Pro Football Network, l’ailier défensif Yannick Ngakoue veut se débarrasser des Jaguars. Les Seahawks sont très intéressés à l’aider avec cela.

Ngakoue était une sélection de troisième ronde en 2016 et a été Pro Bowler un an plus tard.

Âgé de 24 ans, Ngakoue est suffisamment jeune pour devenir l’un des joueurs de ligne défensifs les plus intimidants de la ligue.

Les Jaguars savent que je n’ai plus intérêt à signer un contrat à long terme à Jacksonville. Duval, je t’aime et je t’ai donné tout ce que j’ai. Je suis reconnaissant pour le voyage et j’ai hâte de poursuivre ma carrière ailleurs. -91

– Yannick Ngakoue (@YannickNgakoue) 2 mars 2020

“Mes sources me disent qu’elles pensent que la compensation comprendrait quelque chose comme une sélection au deuxième tour et peut-être une situation où les Seahawks échangeraient leur choix au premier tour contre le choix des Jags au deuxième tour”, a-t-il déclaré.

Pour sa carrière jusqu’à présent, Ngakoue a enregistré 37,5 sacs.

Il n’y a pas longtemps, il a publié un message sur Twitter qui confirmait essentiellement que Jacksonville et lui allaient se séparer.

«Les Jaguars savent que je n’ai plus intérêt à signer un contrat à long terme à Jacksonville. Duval, je t’aime et je t’ai donné tout ce que j’ai. Je suis reconnaissant pour le voyage et j’ai hâte de poursuivre ma carrière ailleurs », a-t-il tweeté.

Alors que le prix demandé par Jacksonville pour Ngakoue est clairement élevé, Seattle veut conclure un accord. Inévitablement, tôt ou tard, ce commerce se poursuivra.

