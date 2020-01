Les sécurités du Super Bowl 54 des 49ers étaient également un duo dynamique au lycée

En 2019, la défense du champion NFC San Francisco 49ers a permis aux adversaires de gagner plus de 20 mètres sur seulement 43 matchs. C’est environ 20 matchs de moins que l’équipe moyenne et trois de moins que n’importe quelle équipe:

Les deux sécurités en grande partie responsables du fait que les 49ers sont la défense la plus radicale de la ligue contre les gros matches sont la sécurité libre Jimmie Ward et la sécurité solide Jaquiski Tartt.

Ward a pris un chemin de rond-point. Il a été le premier choix des 49ers au repêchage de la NFL 2014 et a passé ses premières années à rebondir partout dans le secondaire.

Ses deux premières années ont été marquées par des problèmes de pieds au milieu d’une transition vers nickelback et couvrant les récepteurs à fente. Sous Chip Kelly dans la troisième saison de Ward, il est devenu un demi de coin partant, mais a finalement subi une clavicule cassée. Et enfin, une fois que Kyle Shanahan et John Lynch ont repris l’équipe en 2017, Ward a été déplacé vers sa position naturelle de sécurité libre, seulement pour subir un avant-bras gauche cassé de fin de saison dans chacune des deux premières saisons de Shanahan.

Ses perspectives pour 2019 ne semblaient pas beaucoup plus ensoleillées au début lorsque, pendant l’intersaison, il a subi une autre clavicule cassée. Il s’est ensuite cassé un doigt qui l’a mis à l’écart pour les trois premiers matchs de la saison régulière. Mais quand il est revenu dans l’alignement après le bye de la semaine 4 des Niners, il a frappé le sol en courant. Ce n’est pas un hasard si son retour s’alignait sur le mois d’octobre historique de la défense anti-col.

Combiné à son solide camarade de course de sécurité Tartt – un choix de deuxième ronde l’année après Ward – l’arrière du secondaire était complètement synchronisé toute la saison. La chimie et la communication que les deux ont montrées comme dernière ligne de défense étaient palpables. Et il y a une bonne raison à cela. Cette cohésion entre les deux avait été affinée bien avant leur arrivée dans la Bay Area.

Vous voyez, il y a une école à Mobile, en Alabama, qui s’appelle Davidson High. Le duo de sécurité pour leur équipe de football de retour à la fin? Eh bien, ce n’était autre que Ward et Tartt.

C’est vrai, Ward et Tartt sont passés d’un duo de sécurité ensemble au lycée, puis des années plus tard, ils se sont à nouveau associés pour devenir le duo de sécurité pour ce qu’ils ont contribué à transformer en défense du Super Bowl. Il va sans dire que les chances qu’un tel phénomène se produise sont minuscules.

Pour un seul lycée, avoir ses deux sécurités jouer au ballon collégial est assez peu probable. Ensuite, pour que les deux prospèrent suffisamment pour devenir des choix à fort tirant d’eau dans la NFL, une autre couche incroyable est ajoutée.

Mais pour la même équipe de les avoir repêchés tous les deux et de s’épanouir tous les deux dans l’échelon supérieur, commencer des sécurités dans un Super Bowl est tout simplement insondable.

Fait intéressant, ce n’est pas le seul groupe de position sur la défense des 49ers qui compte deux piliers qui se sont associés alors qu’ils étaient étudiants-athlètes. Les joueurs de ligne défensive de l’intérieur DeForest Buckner et Arik Armstead ont également joué ensemble à l’Université de l’Oregon, bien que des collègues collégiaux se reconnectant finalement dans la NFL soient beaucoup plus susceptibles qu’une version de lycée.

Maintenant, il y avait des coéquipiers de la NFL qui se rendaient au même lycée auparavant. Eli Manning et Odell Beckham Jr.ont formé une connexion dynamique pendant cinq ans à New York et se sont rendus au même lycée, bien qu’à des moments différents. Les quarts Browns Baker Mayfield et Garrett Gilbert sont allés au même lycée, mais à des moments différents, et un seul d’entre eux serait de toute façon sur le terrain de football à la fois.

Mais deux hommes ayant joué ensemble une position étroitement liée au lycée et au Super Bowl est quelque chose que nous n’avons peut-être jamais vu et ne reverrons jamais.

Si les 49ers sont capables de garder Patrick Mahomes et l’infraction de gros jeu des Chiefs dans le Super Bowl LIV, vous le saurez en grande partie grâce à quelques sécurités qui font leur truc ensemble depuis l’adolescence.