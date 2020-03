“Les selfies” devraient être interdits “

Grand, aux oreilles. Sérieux, sorte de demi-sourire. Un de ces sourires qui indique qu’il voit et parle avec beaucoup de gens chaque jour, peut-être parfois trop. Et je commente ceci par pure empathie et non par connaissance. Carlos Sainz, pilote McLaren de Formule 1, était il y a quelques semaines sur le Circuit de Montmeló (Barcelone) – on ne parlait toujours pas de son effondrement financier ou du coronavirus – tester sa voiture –MCL35–, celui qui ne monte que dans les tests et dans les courses car, comme ils l’expliquent à ce inexpérimenté en matière de moteur, le reste du temps ils ne s’entraînent pas dans de vraies voitures comme celles qu’ils utilisent en compétition.

Sainz est compétitif, évidemment, mais l’est-il toujours? “Si toujours. En fait, dimanche j’ai perdu à pagayer contre mon père et ça fait toujours mal», Dit le jeune pilote en riant à OKDIARIO sans réfléchir une seconde. Cependant, explique-t-il, “je les échoue gravement et ils ne durent pas longtemps, et je veux que les victoires durent le moins possible.” Sainz, qui n’est pas considéré comme superstitieux, mais routinier, a été consacré à sa formation et à sa formation depuis qu’il était enfant, pour être le meilleur, pour être transcendant et pour faire son nom international.

Le temps lui a donné raison et maintenant son nom passe comme une poudre à canon dans la presse sportive car il y a toujours une équipe qui le veut dans son équipe. Bien qu’en dehors du «runrun», avec ou sans fondement, la vérité est que Sainz dirigera sa saison 2020 avec McLaren, sa deuxième année en tant que pilote de l’équipe anglaise, bien qu’en Formule 1, il a fait ses débuts en 2015 et compte plus de 100 courses sous le casque.

Le pilote de Formule 1, en outre, depuis qu’il était dans les catégories inférieures – il y a environ six ans – a eu le patronage de Estrella Galicia, l’un des principaux sponsors de la Formule 1, bien que ce ne soit pas le seul sport auquel ils sont unis car ils soutiennent également le football, le motocross et même le surf. Une marque de bière, en l’occurrence la variété 0.0, avec laquelle Sainz a curieusement une union particulière, non seulement parce qu’il est l’un de ses sponsors pour son talent et sa prestation au sport puisqu’il est pratiquement un enfant, mais parce que, en plus, son grand-père était la personne qui a conçu le bâtiment du Sons of Rivera Corporation en Galice. Si cela ne s’unit pas dans la vie, je ne sais plus.

“Quand je suis dans la voiture, je ne pense à rien, va de plus en plus vite”

“Quand je monte dans la voiture, je ne pense qu’à aller plus vite car, au final“Dit le jeune pilote”il s’agit d’aller plus vite, même si tout est très automatisé” En effet, c’est lui qui monte dans la voiture sans réfléchir, comme il le dit en ne prenant que de plus en plus de vitesse, mais il a tout derrière une équipe d’ingénieurs et de mécaniciens du plus haut niveau dans le garage de McLaren qui s’assurent que rien ne manque et être un cheval gagnant. Dans ce garage, en plus, il y a un silence presque monacal.

En cas d’entrée – sur invitation, bien sûr, que ce n’est pas du cyberespace – on ne peut être infecté que par cette immobilité., seulement interrompu par le bruit de la vitesse de la voiture, mais surtout ce que vous essayez en tant que visiteur n’est de gêner personne. “Il y a une très bonne ambiance avec l’équipe, en plus, le fait que nous parlions en anglais facilite une plus grande relation avec tout le monde”, bien que Sainz reconnaisse que “j’ai dû m’adapter à la culture anglaise car il est vrai qu’il y a des différences entre les équipes.” Chez McLaren, nous avons demandé à être plus unis et à pouvoir se voir plus de fois dans l’usine“

“Nous sommes cinq amis d’une vie et cela ne changera pas”

Sainz passe la majeure partie de l’année à voyager à travers le monde, loin de chez lui, loin de sa famille et de ses amis, bien que ces derniers, dit-il, restent les mêmes que toujours. «Nous sommes cinq amis d’une vie, cela n’a pas changé et ne changera pas. Les relations sociales amicales sont très compliquées, mais elles sont possibles ». “Ma famille et mes amis me manquent beaucoup, c’est vrai, mais j’ai une bonne qualité de vie que j’aime”, dit-il.

FaceTime est l’un des outils numériques et sociaux disponibles pour rester en contact avec le vôtre. “C’est l’étoile, ce que j’utilise le plus», Bien qu’il utilise également des réseaux sociaux comme Instagram où il compte plus d’un million de followers. En ce qui concerne les relations, des choses comme, allez, explique que c’est aussi possible. “Mes parents sont ensemble depuis 30 ans et quelques petits amis de plus, donc, oui, bien sûr, il est également possible d’avoir un partenaire même si vous êtes toujours en voyage. L’important est de t’aimer, non?“, précise.

“Les selfies devraient être interdits”

Partagez des moments de sa carrière et, en plus, de sa vie un peu plus personnelle, mais pas trop. Il avoue qu’il est bon qu’il soit reconnu dans la rue et que les gens lui souhaitent bonne chance. “J’apprécie le soutien des fans, en cela je ne vois que quelque chose de positif. Cela m’excite, c’est une sensation d’énergie positive quand vous voyez 3 000 ou 4 000 personnes qui viennent vous remonter le moral. »

Bien sûr, s’assure que s’il y a quelque chose qu’il déteste, ce sont les selfies. “Je n’aime rien, ils devraient être interdits. Je ne les comprends vraiment pas. J’aime plus me serrer la main, me dire des choses, me soutenir. Mais, le fait que, soudain, ils prennent un selfie avec moi, je ne comprends pas, semble plus faux que quelqu’un qui vient vous remonter le moral », dit-il en riant entre les personnes présentes.