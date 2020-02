Les six attaquants que Barcelone peut signer

Il Soccer Club Barcelona vous devez décider rapidement quel joueur remplacer officiellement Ousmane Dembélé et de manière informelle Luis Suarez. Le Français a éclaté lundi et, si sa libération est confirmée au moins cinq mois, le Barcelone peut vous remplacer malgré la fermeture de la fenêtre de transfert. En cas de blessure de longue durée, le règlement de la Fédération autorise le remplacement d’un joueur, mais chaque fois qu’un transfert international n’est pas nécessaire: un joueur gratuit ou qui joue déjà en Espagne.

La gamme d’options est réduit, encore plus dans le cas de Barcelone. L’exigence d’un club qui aspire à tout oblige à être garantie complète. Aucun des joueurs disponibles ne convainc au Can Barça, en plus d’être un patch, mais aucun club n’acceptera une mission sans pouvoir se renforcer. De plus, si une incorporation arrive, Je n’ai pas pu jouer cette saison en Ligue des champions. Il cherche également à éviter un fiasco comme l’année dernière avec Boateng.

Bien que la possibilité d’incorporation fasse partie de la nième blessure Dembélé, le Barça en profitera pour renforcer avec un «9». La chute de Suarez J’avais déjà créé un débat au sein du club, mais au final aucune option en janvier ne semblait satisfaisante. Les clubs connaissent la faiblesse actuelle du club catalan et feront pression pour obtenir plusieurs millions de dollars pour compenser dommages sportifs. Quique Setién peut à peine compter sur deux attaquants de la première équipe (Messi et Griezmann), trois si on ajoute le encore très jeune Ansu Fati. Dans un club habitué à jouer 4-3-3, les comptes ne sortent pas, avec pratiquement deux matchs par semaine jusqu’à fin mai. Les six candidats pour renforcer Barcelone sont les suivants:

Ange

Attaquant des Canaries de Getafe, court, rapide, habile et avec un nez pour but. Route de 33 ans. Vous n’avez jamais payé de transfert pour lui. Le club madrilène n’exclut pas de le perdre, mais ils précisent que personne ne les a contactés. Clause 10 millions d’euros.

Lucas Pérez

Attaquant galicien des Alavés, rapide, vertical et avec un bon tir. Il a 31 ans. Il a inscrit 8 buts en championnat en 21 matchs. Il a joué sa meilleure saison à La Corogne en 2015-16. Étape décevante d’Arsenal, équipe plus similaire au Barça dans le nombre de joueurs. Clause 20 millions d’euros.

Rodrigo Moreno

Deuxième pointe hispano-brésilienne de Valence, plus mobile et associée mieux que les précédentes. Il a 28 ans et a même passé un examen médical la semaine dernière. Objectif principal en janvier, il n’est pas venu car le Barça n’a pas eu les comptes. Valence a demandé 50 millions pour lui.

Willian José

L’attaquant brésilien de la Real Sociedad, grand, fort et avec un bon tir. Il a 28 ans. En janvier, il était sur le point de signer pour Tottenham, mais les Londoniens ont reculé devant les prétentions du Royal. Il n’a été convoqué qu’après avoir résolu son avenir. Les fans n’ont pas bien pris cet épisode mais n’ont pas encore pu montrer sa colère sur le terrain. Sa clause est de 70 millions, bien que Saint-Sébastien demande 50 «kilos» pour son transfert.

Kevin Gameiro

L’attaquant français de Valence, rapide et parfois coincé et parfois refusé le but. Il a 32 ans, le 33 mai. Peter Lim le considère amorti et aurait accepté 14 millions par lui en janvier.

Loren

Attaquant Marbellí del Betis, avec beaucoup de nez pour le but. Il a 26 ans et joue un rôle clé dans le programme de Rubi. Le club sévillan n’envisage pas son départ maintenant après avoir marqué 10 points cette saison. Sa clause est de 40 millions d’euros.

Le fond du placard s’est fissuré avec des ventes rapidement et allant de Carles Pérez, Abel Ruiz et Alejandro Marqués, trois canteranos qui auraient pu servir de complément à une urgence. Il voulait faire du box avec les jeunes pour entreprendre la signature d’un attaquant, l’attaquant n’est pas arrivé et le modèle a également été affaibli le présent et l’avenir.