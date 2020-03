Les six équipes de la NFL qui se sont chargées au cours de la première semaine de libre agence

Il faut du temps pour évaluer comment une classe d’agent libre s’est déroulée. Les accords qui ont été célébrés en ce moment peuvent se hâter. Les signatures négligées se terminent parfois par des saisons entières. Il faudra des mois avant que nous sachions vraiment qui a fait les bons choix, mais après une semaine de tourbillon, certaines conclusions sont prêtes à être tirées – et une poignée d’équipes ont déjà montré qu’elles se préparent pour 2020.

1. Les Bills poussent leurs jetons au milieu de la table

Tous les signes indiquaient que les projets de loi étaient agressifs en libre agence ce printemps. Buffalo a signé plusieurs contrats à mi-parcours en 2019 (y compris Cole Beasley, John Brown et une poignée de monteurs de lignes offensifs peu coûteux), mais le plus grand coup de l’équipe a consisté à remettre le centre Mitch Morse à 26,2 millions de dollars garantis. Cela pourrait exciter les nerds de la ligne offensive comme moi, mais cela ne bougera pas l’aiguille pour la plupart. Cependant, cette année a semblé être différente. Après avoir fait les séries éliminatoires un an avant la date prévue, les Bills étaient censés être acheteurs à l’ouverture du marché. Armé de plus de 80 millions de dollars d’espace de plafond encore une fois, le directeur général Brandon Beane a eu la flexibilité financière pour effectuer de grandes fluctuations qui pourraient potentiellement faire passer Buffalo au niveau supérieur de l’AFC.

Beane a pris l’une de ces balançoires lundi dernier avec un accord de fin de soirée qui a amené le récepteur des Vikings Stefon Diggs en ville en échange d’un forfait comprenant un choix de première ronde. Si quelqu’un était confus quant aux ambitions des Bills en 2020, l’accord Diggs devrait clarifier cela. Beane et l’entraîneur-chef Sean McDermott sont prêts à gagner dès maintenant. Et avec un peu plus de bricolage ce printemps, Buffalo pourrait être prêt à faire exactement cela.

Les Bills ont peut-être grimpé dans les séries éliminatoires la saison dernière, mais toute évaluation honnête de cette équipe avant le printemps conclurait que Beane ne pouvait pas supporter. Buffalo s’est fortement appuyé sur sa défense en 2019, et même avec tous les talents de retour de ce côté du ballon, les performances défensives ont tendance à être plus volatiles d’une saison à l’autre. Pour lutter contre la régression et aider l’offensive dirigée par Josh Allen à franchir une nouvelle étape, Beane devait encore combler quelques trous restants.

La plupart des premiers mouvements de Beane ressemblaient à sa stratégie de 2019. Les Bills ont étalé leur cache d’argent d’agence gratuite sur des signatures à court terme et à faible risque, dont plusieurs avaient des liens avec le temps de Beane et McDermott en Caroline. Trois des quatre ajouts majeurs de Buffalo à la défense étaient d’anciens Panthers: le passeur Mario Addison, le secondeur A.J. Klein et le plaqueur défensif Vernon Butler. Comme pour la plupart des premiers accords d’agence libre, les factures ont payé le prix de la vignette pour chacune. Addison a obtenu une garantie de 15,3 millions de dollars sur un contrat de 30,5 millions de dollars sur trois ans; Klein a empoché 9,7 millions de dollars garantis à la signature; et Butler a immédiatement obtenu 7,8 millions de dollars. Ce ne sont pas des offres bon marché pour les joueurs qui ont été des sauvegardes de carrière et des pièces complémentaires. Le contrat Butler, en particulier, semble principalement motivé par son pedigree et les restes des anciens rapports de dépistage de Beane. Carolina a repêché le produit Louisiana Tech 30e au total au cours de la dernière saison de Beane en tant que directeur général adjoint de l’équipe, mais il n’a pas réussi à comptabiliser plus de 16 pressions au cours de l’une de ses quatre premières saisons. Même les cadres intelligents peuvent être la proie du confort de la familiarité ou de leurs propres préjugés. Heureusement pour les Bills, Beane a également ajouté l’ancien plaqueur défensif des Seahawks Quinton Jefferson pour un contrat comparable à celui de Butler. Jefferson a accumulé une pression de moins la saison dernière (44) que Butler a marqué au cours de ses trois saisons précédentes combinées (45).

Tout au long du mandat de Beane, les Bills ont préféré lancer les dés avec plusieurs mouvements à faible risque en libre arbitre et espèrent que deux d’entre eux ont frappé. Mais ce printemps, il y avait un domaine où Buffalo avait besoin de faire plus d’effet. Beasley et Brown ont tous les deux des compétences spécifiques qui en font des éléments précieux du système du coordinateur Brian Daboll, mais Buffalo n’avait toujours pas d’élargissement complet qui pourrait être la pièce maîtresse de son attaque. Il y a un an, Beane a tenté d’orchestrer un échange pour Antonio Brown, mais ces discussions ont rapidement échoué. Douze mois plus tard, les Bills ont conclu un accord pour un autre récepteur étoile construit à partir du même moule.

La production de Diggs au Minnesota peut ne pas se comparer au pic d’Antonio Brown, mais les deux ont des forces similaires. Les deux sont des coureurs de route fantastiques – des techniciens polis qui peuvent brûler les arrières défensifs dans l’espace et passer rapidement à des menaces verticales à l’extérieur. Comme le Brown de 5 pieds 10 pouces, Diggs est sous-dimensionné à seulement 6 pieds et 191 livres, mais il joue beaucoup plus gros. Selon les données de Pro Football Focus, Diggs a le deuxième meilleur taux de capture contesté de la ligue au cours des trois dernières saisons (58,7%). Un trio de wideouts d’une moyenne de 5 pieds 10 pouces peut ne pas sembler être un ajustement idéal pour un quart-arrière avec une précision tremblante, mais malgré son cadre, Diggs a le large rayon de capture que Buffalo a manqué.

Stefon Diggs





Photo par Ezra Shaw / .

Le développement continu d’Allen est toujours le facteur le plus important pour savoir si les Bills passeront à l’étape suivante en attaque, mais Beane a pris les bonnes mesures pour déclencher ce progrès. En prolongeant la garde gauche Quinton Espagne, les Bills ont conservé intacte toute leur ligne offensive de départ à partir de 2019. Avec l’ajout de Diggs, le corps récepteur d’Allen est désormais multiforme et prêt à attaquer les défenses à tous les niveaux. L’ajout d’une profondeur de ligne et d’un autre meneur de jeu dans le projet ne ferait pas de mal, mais le système et le casting de soutien à Buffalo sont prêts. Bientôt, nous verrons si Allen l’est aussi.

2. Le mépris total des saints pour le plafond salarial devient impressionnant

Depuis des années, la Nouvelle-Orléans fonctionne comme si ses factures n’arrivaient jamais à échéance. Le front office des Saints traite les futurs choix de brouillons et l’argent mort comme s’ils n’existaient pas. Négocier le premier tour de l’année prochaine pour prendre Marcus Davenport? Pourquoi pas! Tack quelques années fictives sur l’accord de Drew Brees pour économiser quelques millions de dollars sur le plafond? C’est un problème pour le futur Sean Payton! Les Saints vivent à la limite depuis un moment alors que la franchise essaie de tirer tout ce qu’elle peut des dernières saisons de Brees, et en quelque sorte, cela fonctionne réellement.

La Nouvelle-Orléans a été sur une incroyable course à l’esprit d’équipe au cours des quatre dernières années. Voici tous les joueurs que la franchise a repêchés dans les tours 1 à 3 depuis 2016: Sheldon Rankins, Michael Thomas, Vonn Bell, Marshon Lattimore, Ryan Ramczyk, Marcus Williams, Alvin Kamara, Alex Anzalone, Trey Hendrickson, Davenport, Tre’Quan Smith et Erik McCoy. C’est ridicule. La moitié de ces gars-là sont des joueurs de calibre All-Pro. L’autre moitié s’est largement développée en pièces de qualité qui ont répondu ou dépassé les attentes en fonction de leur statut de projet. C’est l’une des séquences de repêchage les plus chaudes de l’histoire récente de la NFL.

En stockant des joueurs clés sur des offres de recrues bon marché, les Saints ont libéré de l’argent à dépenser ailleurs, et ils ont poussé ces dollars aussi loin que possible. Les structures contractuelles de certaines des étoiles les plus chères de l’équipe sont hilarantes. L’ailier défensif Cameron Jordan a signé une prolongation de 52,5 millions de dollars sur trois ans en juin dernier. En décembre, les Saints avaient converti 9,5 millions de dollars de son salaire en bonus d’option et cloué une année vide à la fin de l’accord pour répartir l’argent au prorata. L’utilisation de tous les mécanismes comptables disponibles pour chausse-pied tous les talents possibles dans cette liste est maintenant typique à la Nouvelle-Orléans – et ce printemps n’a pas fait exception.

Les Saints sont entrés dans l’intersaison avec un espace limité, mais cela ne les a pas empêchés de dépenser pour les branchies. La Nouvelle-Orléans a signé avec Brees un contrat de 50 millions de dollars sur deux ans (qui comprend deux années nulles); a reconduit le garde Andrus Peat pour un contrat de 58 millions de dollars sur cinq ans (avec 33 millions de dollars garantis); ramené l’ancien Saint Malcolm Jenkins pour un contrat de 32 millions de dollars sur quatre ans; et il a couronné le tout en attirant Emmanuel Sanders, un receveur très apprécié, avec un contrat de 16 millions de dollars sur deux ans. Si vous vous demandez comment cela est possible, eh bien moi aussi. Selon Katherine Terrell de The Athletic, les Saints disposaient d’environ 4 millions de dollars d’espace disponible avant de signer ces accords. Il y a des mouvements évidents qui libéreraient beaucoup de place au plafond (comme la libération de Janoris Jenkins et son salaire non garanti de 11,3 millions de dollars), mais comme d’habitude, la Nouvelle-Orléans devra retirer un acte de haut vol pour s’adapter à tout le monde dans le budget. C’est une façon risquée de fonctionner, mais encore une fois, les Saints aligneront très probablement l’une des formations les plus complètes du football. Et avec le plafond qui devrait exploser au cours des deux prochaines années après la signature des nouveaux accords télévisés de la ligue, il est possible que toutes les manœuvres financières ne brûlent même pas la franchise à long terme.

3. Les Chargers se positionnent tranquillement comme l’équipe surprise de l’AFC

Je sais je sais. Ma croyance annuelle (souvent erronée) dans les chargeurs ne mène souvent qu’à la déception, mais cette fois, c’est différent – je le jure. L’ère Philip Rivers est peut-être terminée, mais le directeur général Tom Telesco a cette équipe prête pour une transition en douceur. Telesco a complètement reconstruit le côté droit de la ligne offensive des Chargers au cours des dernières semaines, d’abord en échangeant contre le gardien Trai Turner, puis en signant que les anciens Packers s’attaquent à Bryan Bulaga pour un contrat de 30 millions de dollars sur trois ans. Landing Turner a coûté le tacle gauche des Chargers Russell Okung (qui résout un problème en en créant un autre), mais l’ancien Panther est un joueur de ligne intérieur de premier plan depuis des années. Il apporte un physique que le milieu de la ligne des Chargers a longtemps manqué. Bulaga vient d’avoir 31 ans et vient avec une histoire de blessures inquiétante, mais l’attraper à 10 millions de dollars par an est un vol étant donné l’état du marché du tacle droit. Lorsqu’il est en bonne santé, Bulaga est l’un des cinq meilleurs joueurs à son poste, et son accord est étonnamment similaire à celui que les Jets ont donné à George Fant – qui n’a pas pu commencer pour les Seahawks la saison dernière. C’est stupéfiant.

Bryan Bulaga





Photo de Cody Glenn / Icon Sportswire via .

Telesco s’est rendu plusieurs fois auprès du «vétéran vieillissant mais efficace» la semaine dernière. Avec Bulaga, les Chargers ont signé la perte de la casquette des Vikings, Linval Joseph et l’ancien demi de coin des Broncos Chris Harris, pour des contrats de 17 millions de dollars presque identiques sur deux ans (avec 9,5 millions de dollars garantis). Le contrat Harris, en particulier, pourrait se conclure comme une bonne affaire. Avant même de signer Harris, les Chargers avaient un groupe de coin talentueux qui comptait Casey Hayward et Desmond King. Laisser tomber Harris dans le mélange place cette équipe dans la conversation pour le meilleur secondaire de la ligue. Harris, Hayward, King, Derwin James, spécialiste de la sécurité All-Pro, et Nasir Adderley, le choix de deuxième ronde de 2019, pourraient donner beaucoup de mal aux infractions de passage la saison prochaine. Ajoutez Joey Bosa et Melvin Ingram déchirant le bord alors que Joseph s’effondre dans la poche, et les choses commencent à devenir excitantes à la hâte.

Au lieu d’attendre de voir comment les futurs plans de QB de l’équipe se dérouleraient (alors que les Chargers roulaient avec Tyrod Taylor entre-temps), Telesco a passé la première partie de l’intersaison à fortifier le reste de sa liste pour être prêt lorsque ledit QB arrivera. En prolongeant le porteur de ballon Austin Ekeler et en utilisant l’étiquette de franchise sur l’ailier rapproché Hunter Henry, les Chargers ont gardé ensemble l’un des meilleurs groupes de passes de la NFL. Ils ont ajouté des contributeurs de haut niveau sur la ligne offensive. Et, si la défense reste en bonne santé, elle a l’étoffe d’un top cinq. Si les Chargers frappaient leur quart-arrière de franchise avec le non. 6 choix (que ce soit Justin Herbert, Jordan Love ou quelqu’un d’autre), cette équipe a le potentiel de choquer certaines personnes la saison prochaine.

4. Les Bengals et les dauphins ne plaisantent pas

Il y a eu de nombreux développements à couper le souffle dans la NFL au cours de la semaine dernière, mais l’incursion des Bengals dans le libre arbitre pourrait être en tête de ma liste. C’est moins choquant de voir Tom Brady dans un maillot Bucs que de regarder Cincinnati jeter des liasses de billets. Selon Ben Baby d’ESPN, les Bengals se sont classés au 30e rang des dépenses totales et de l’argent garanti donné au cours des cinq dernières années de libre agence. Vous pouvez donc comprendre pourquoi j’ai fait une brèche en voyant certains des accords qu’ils ont distribués la semaine dernière. En moins de 24 heures, Cincinnati a signé l’ancien attaquant défensif des Texans D.J. Lecteur à un contrat de 53 millions de dollars sur quatre ans et encré l’ancien demi de coin des Vikings Trae Waynes à un contrat de 42 millions de dollars sur trois ans (avec 15 millions de dollars garantis à la signature). Ce ne serait pas une frénésie de dépenses pour la plupart des équipes, mais pour les Bengals, c’est carrément gourmand.

Les deux mouvements succombent aux pièges standard de l’agence libre. Ce sont des surpaiements inévitables pour les joueurs solides (ou, dans le cas de Waynes, pédigrés mais décevants) qui arrivent sur le marché. Mais dans ce cas, la motivation derrière les mouvements est plus notable que leur valeur. Avec autant de trous dans leur alignement, les Bengals auraient pu facilement choisir de poursuivre leur reconstruction pour la saison prochaine, même après avoir pris l’ancien quart-arrière du LSU Joe Burrow avec le no. 1 choix global. Au lieu de cela, ils ont utilisé l’étiquette de franchise sur le récepteur large A.J. Vert et a continué de dépenser de l’argent pour des ajouts à la défense. La première année de Zac Taylor en tant qu’entraîneur-chef de Cincinnati était moche, mais la franchise a attrapé sa part de mauvaises pauses avant même le début de la saison. Green et le premier choix de 2019 Jonah Williams ont subi des blessures de fin de saison dès le premier jour du camp d’entraînement, et ces pertes sont devenues impossibles à surmonter pour une équipe qui manquait déjà de talent. Cincinnati espère clairement que les contributions de Burrow, une meilleure chance de blessure et quelques mouvements de grande envergure permettront à cette équipe de devenir plus tôt que tard.

Les Dolphins ont également accéléré leur chronologie la semaine dernière avec une poignée d’offres de monstres. Miami a émergé d’un terrain bondé pour remporter le concours Byron Jones, empochant l’ancien coin des Cowboys avec un contrat de 82,5 millions de dollars sur cinq ans, dont 54,4 millions garantis. Les autres signatures des Dolphins s’alignent toutes sur les tropes d’agence libre familières: payer le fret pour un buste rajeuni venant d’une seule bonne saison (trois ans, 30 millions de dollars avec près de 20 millions de dollars garantis pour Ereck Flowers), ruiner la banque d’un joueur le Les Patriots sont sortis du tas de ferraille quelques années plus tôt (quatre ans, 51 millions de dollars avec 30 millions de dollars garantis pour Kyle Van Noy), et ont signé un pass rusher relativement productif pour un accord à huit chiffres qui semble… bien (trois ans, 30 millions 20,8 millions de dollars garantis pour Shaq Lawson). Mais le contrat Jones n’est pas votre surpaiement typique d’un agent libre – pour plusieurs raisons.

Byron Jones





Photo de Patrick Smith / .

Jones n’est devenu disponible qu’en raison de la mauvaise allocation de ses ressources par Dallas. Les joueurs avec son statut de draft, ses capacités physiques et ses récents succès ne deviennent pas souvent des agents libres. Tous ces facteurs ont concouru à positionner Jones pour le contrat de coin le plus riche de la ligue, mais je ne pense pas que beaucoup de gens aient prédit que Miami serait l’équipe pour le payer. Les Dolphins ont déjà réinitialisé le marché des cornerbacks en mai dernier lorsqu’ils ont remis à Xavien Howard un contrat de 75 millions de dollars sur cinq ans, ce qui en fait le corner le mieux payé de la ligue en valeur annuelle moyenne. Maintenant, Miami a les deux coins les plus chers du football sur sa liste. Les dauphins prennent l’argument selon lequel la couverture des passes est plus importante que la précipitation des passes jusqu’à sa conclusion logique. Aucune équipe de la ligue n’a approché ce type d’investissement dans deux joueurs de couverture sur la même défense. L’entraîneur-chef Brian Flores mène une expérience fascinante et il semble que les journées de tanking de cette équipe appartiennent au passé. Les dauphins se préparent à se diriger dans une nouvelle direction lorsqu’ils débarquent leur quart-arrière, et avec Tua Tagovailoa éventuellement disponible au no. 5 dans l’ensemble, cela pourrait très bien être cette saison.

5. L’entraîneur-chef des New Browns Kevin Stefanski met déjà son empreinte sur l’alignement de Cleveland

Sur la base des ajouts très médiatisés de Cleveland la semaine dernière, il n’y a pas de mystère quant au type d’offense que l’équipe de Stefanski dirigera l’automne prochain. Au cours de sa première saison complète en tant que coordinateur offensif des Vikings, Stefanski a implémenté sa version du système de zone extérieure Shanahan-Kubiak au Minnesota – avec l’assistant offensif Gary Kubiak offrant sa contribution sur le schéma qu’il a aidé à créer. Stefanski ne vient pas d’un milieu offensif singulier, mais il semble bien qu’il apportera avec lui les fondations de l’offensive du Minnesota en 2019 aux Browns. Cleveland a signé l’attaquant droit Jack Conklin et l’ailier rapproché Austin Hooper pour des accords haut de gamme au début de l’agence libre, et les deux joueurs ont une vaste expérience en jouant pour les membres de l’arbre de coaching Shanahan-Kubiak. Les Browns ont peut-être payé le prix de l’autocollant pour ces gars-là, mais ils devraient donner un coup de fouet à l’offensive de Cleveland.

Baker Mayfield





Photo par: Nick Cammett 2019 / Diamond Images via .

Dans des démarches plus discrètes, les Browns ont signé l’ancien quart-arrière des Vikings Case Keenum pour un contrat de 18 millions de dollars sur trois ans pour soutenir Baker Mayfield, et ils ont échangé pour le latéral des Broncos Andy Janovich. L’expérience de Keenum avec le système de Kubiak, son histoire avec Stefanski et un style de jeu similaire à Mayfield en font un remplaçant idéal pour cette liste. Et Janovich permettra aux Browns d’utiliser avec succès les sets plus lourds que Stefanski a déployés au Minnesota. Cette infraction sera différente de celle de Mayfield, mais avec ce schéma et ce talent, il aura toutes les chances de rebondir dans sa troisième saison.