Les six joueurs britanniques que vous devriez rechercher, y compris Johanna Konta et Dan Evans, mais pas Andy Murray

Andy Murray ne participe pas à l’Open d’Australie de cette année, mais il y a encore beaucoup de joueurs britanniques qui ont obtenu une entrée directe dans les principaux tirages en simple.

Bien que cela puisse être une bénédiction déguisée pour Murray, les championnats de cette année devraient être une lutte pour tous les participants.

Murray ne participera pas au tournoi de cette année car il soigne une tension à l’aine

En raison des incendies de forêt en cours, la qualité de l’air n’est clairement pas aussi bonne qu’elle devrait l’être, et cela a gravement affecté les joueurs lors des qualifications cette semaine, avec une – Dalila Jakupovic – qui s’est même retirée de sa qualification car elle avait du mal à respirer correctement.

Cependant, le spectacle doit continuer et ci-dessous sont six Britanniques que vous devriez rechercher Down Under.

Dan Evans

Il a dû se qualifier à Melbourne l’année dernière et montre à quel point il a eu 12 mois impressionnants qu’il participe au tournoi de cette année avec un classement en carrière de 33.

Avec son interdiction de drogues d’un an maintenant fermement derrière lui, Evans a ajouté de la fiabilité à son talent évident et à son courage compétitif et reste à la fois un joueur convaincant à surveiller et capable de remporter des victoires.

Evans a brillamment mené la Grande-Bretagne à l’ATP Cup et profite des conditions à Melbourne, atteignant le quatrième tour en 2017, où il a remporté la meilleure victoire de sa carrière contre Marin Cilic.

Evans arrive enfin près de réaliser son potentiel

Cameron Norrie

Oublié l’équipe britannique pour les finales de la Coupe Davis, Norrie a joué le numéro deux derrière Evans à la Coupe ATP et est reparti avec deux victoires, bien que contre des joueurs de bas rang.

Le gaucher de 24 ans a bien progressé la saison dernière alors qu’il atteignait sa première finale du circuit ATP dans sa ville natale d’Auckland et a fait son entrée dans le top 50 mondial pour la première fois, terminant l’année à 53 ans.

Ce sera la deuxième participation de Norrie au tableau principal à Melbourne Park. Il a perdu contre l’Américain Taylor Fritz à ses débuts l’an dernier.

Norrie est classée n ° 2 britannique, derrière Dan Evans

Kyle Edmund

Après avoir tracé la ligne dans un 2019 extrêmement décevant, Edmund peut, espérons-le, envisager l’avenir avec optimisme.

Edmund a un nouvel entraîneur dans l’Argentin expérimenté Franco Davin et aucun point de classement à défendre jusqu’à fin février, ce qui devrait l’aider à reculer au moins vers le top 50.

Ses performances ont aidé la Grande-Bretagne à se rendre aux demi-finales de la Coupe Davis en novembre, montrant un aperçu d’un joueur peut-être potentiellement encore meilleur que celui qui a terminé dernier à Melbourne en 2018 et atteint le top 15 mondial.

Edmund tentera de rebondir après une année 2019 décevante

Johanna Konta

Elle espère continuer sa brillante course du Grand Chelem après avoir atteint au moins les quarts de finale lors des trois derniers tournois.

Cependant, Konta n’a pas gagné de match depuis qu’elle a battu Karolina Pliskova au quatrième tour de l’US Open début septembre, après avoir par la suite appelé le temps sur sa saison pour remédier à une blessure persistante au genou.

Cela reste un problème, et le seul match d’échauffement de Konta a été une défaite de Barbora Strycova à Brisbane, mais le natif de Sydney, âgé de 28 ans, aime les conditions australiennes et un classement élevé aidera au tirage au sort.

La meilleure performance de Konta à Melbourne est survenue en 2016

Heather Watson

Ayant initialement été juste en dehors du classement, les retraits ont permis à Watson de se hisser dans le tableau principal pour une neuvième année consécutive.

La saison dernière a été largement décevante pour elle, avec une défaite au premier tour face à Petra Martic à Melbourne dans le cadre d’une séquence de huit défaites consécutives.

Mais Watson a terminé l’année en atteignant une quatrième finale du WTA Tour à Tianjin et reste un joueur capable de bons résultats.

La meilleure performance de Watson à Melbourne est survenue en 2013, où elle a atteint le troisième tour.

Watson n’a jamais dépassé le troisième tour dans aucun Slam

Katie Boulter

La joueuse de 23 ans du Leicestershire est actuellement classée à 317, mais a inscrit ce qui sera son premier Grand Chelem pendant un an en utilisant une marque protégée de 85.

Boulter a réalisé l’une des meilleures victoires de sa carrière contre Ekaterina Makarova au premier tour à Melbourne l’année dernière, mais une blessure au dos – subie en aidant la Grande-Bretagne à sa victoire historique de la Fed Cup contre le Kazakhstan en avril – a fini par l’éliminer pour plus de six mois.

C’est un long chemin à parcourir, mais Boulter a un gros match et une forte mentalité.

Boulter est devenu pro en 2014

