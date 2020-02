Les Sixers de Joel Embiid s’effondrent, mais ils ne sont pas brisés

Pour chaque nuage gris, une doublure argentée. Pour chaque nouveau moment de panique palpitante dans la Cité de l’Amour Fraternel, un rappel que le ciel n’est pas vraiment tombé. Les 76ers ont joué à un match de basket-ball jeudi, et ils l’ont gagné, et personne n’a perdu un membre, ni brûlé spontanément, ni commis de fraude en valeurs mobilières, ou prononcé une incantation par inadvertance qui a ouvert une porte à Hellmouth sous le logo de la cour centrale à Wells Fargo Centre.

Parfois, vous devez célébrer les petites choses.

L’équipe de Brett Brown a eu une semaine tremblante et vivifiante; cela ressemble à la normale dans le thriller psychologique de quatre mois qui a été cette saison des Sixers, une campagne Cape Fear-ass qui a commencé avec les attentes du championnat, mais qui s’est maintenant frayé un chemin dans plus de chaos que tous les autres prétendants combinés. Au cours des 10 derniers jours, Philly a construit de grandes pistes sur Brooklyn et Atlanta, puis les a complètement détruites, obligeant le super-héroïsme de Joel Embiid à remporter des victoires sur les mauvaises équipes. Il a été soufflé par l’équipe des Bucks qui a établi le rythme qu’il a été construit de manière décourageante pour renverser, et a été battu à fond par une équipe de Cavaliers avec le quatrième record de la NBA.

Il a perdu All-Star Ben Simmons à une blessure au bas du dos qui, conformément à la coutume civique séculaire, soulève des questions sur la façon dont il a été géré en premier lieu et est imprégné d’incertitude à l’avenir. Et, dans une cruelle ligne de punch cosmique à la mise en place posée par le collègue de Ringer Paolo Uggetti lundi – “Combien peut Joel Embiid Carry?” – Philly a également perdu son centre All-Star à une entorse de l’épaule gauche, l’envoyant à la ligne de touche pendant au moins une semaine.

Cela laisse les Sixers dans un territoire presque inconnu: selon Derek Bodner de The Athletic, Philly n’avait disputé qu’un seul match au cours des trois dernières saisons sans Simmons et Embiid avant la victoire de jeudi contre les Knicks. Cela les laisse également dans un très mauvais endroit, étant donné que toutes les itérations des Sixers que nous avons vues au cours des trois dernières saisons – et l’homme, on dirait qu’il y en a eu 3000 – ont été surclassées lorsque les deux All-Stars sont hors du sol, selon Nettoyage de la vitre.

Les 76ers en ont eu assez pour battre les lamentables Knicks, Tobias Harris réalisant sans doute son meilleur match de la saison et Al Horford (15 points, neuf passes décisives, sept rebonds) semble encore une fois plutôt bien quand il est autorisé à être un centre. Qu’ils aient de quoi rester à flot lors d’un road trip de quatre matchs sur la côte ouest, qui comprendra des rencontres avec les Clippers et les Lakers, c’est une tout autre affaire; Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Philly a eu quelques problèmes sur la route cette saison, avec un pourcentage de victoires à .300 qui est de loin le pire de toutes les équipes liées aux séries éliminatoires.

Et donc les Sixers continuent d’exister dans une grimace. Le fait qu’Embiid soit sorti est effrayant, mais une IRM n’aurait révélé aucun dommage structurel à son épaule gauche, ce qui est bien mieux que l’alternative. Les problèmes de dos de Simmons sont encore plus effrayants, étant donné qu’il est le meilleur manieur de balle de Philly et son meilleur défenseur de périmètre. Mais alors que la formation intérimaire des Sixers ne sera pas aussi talentueuse que leurs cinq meilleures, elle pourrait s’intégrer plus proprement, ce qui n’est pas rien; une redistribution théorique des touches à Harris et Horford à une utilisation plus élevée dans leurs positions optimales, plus de temps libre pour Josh Richardson et plus de temps pour la deuxième élève Shake Milton (en moyenne 13,6 points et 3,4 passes décisives par match tout en tirant 15 pour- 22 de la plage de 3 points depuis la pause des étoiles), avec Glenn Robinson III comblant les lacunes sur l’aile (hé, nous avons trouvé le rôle de Glenn!) Pourrait aider Philly à au moins marcher sur l’eau pour un sort.

Ce n’est pas extrêmement probable – ces numéros de non-Simmons-Embiid sont réels et confirmés par le test de la vue – mais cela pourrait être suffisant pour faire de la limonade. Le Heat, dirigé par l’ancien copain Jimmy Butler, a perdu sept de ses neuf derniers matchs, avec une note nette négative depuis la date limite des échanges. Miami est maintenant 13-18 loin de chez lui (pas aussi mauvais que Philly, mais quand même), et se situe à quelques millièmes de point d’avance sur les Sixers à la quatrième place dans l’Est. Le Heat possède le bris d’égalité en tête-à-tête, donc les Sixers devront terminer avec un meilleur dossier pour prendre cette dernière place à domicile au premier tour des éliminatoires. Être sans Simmons et Embiid rendra évidemment cela beaucoup plus difficile. Avoir une liste de fin de saison considérablement plus facile, cependant – Philly a le quatrième calendrier restant le plus doux, selon Tankathon, tandis que Miami se trouve au milieu du peloton – pourrait rendre les choses un peu plus faciles.

Bien sûr, cela supposerait que tout est toujours «facile» pour les Sixers; il est difficile de se souvenir de la dernière fois que cela s’est senti vrai. (Même la séquence de victoires de 16 matchs au cours de laquelle Philly a mis fin à la saison régulière 2017-2018 s’est produite alors qu’Embiid en a raté la majeure partie parce qu’il s’est cassé le visage sur l’épaule de Markelle Fultz.) Chaque enchevêtrement de position, chaque alignement de meulage, chaque trace de problème lié à l’ajustement retour à un antécédent grinçant, un péché originel de dysfonctionnement organisationnel qui semble impossible à échapper.

Lorsque Harris disparaît, il est impossible de ne pas penser au prix que Philly a payé pour lui – pas seulement l’accord de 180 millions de dollars sur cinq ans qu’il a obtenu en agence libre, mais le paquet que Philly a envoyé aux Clippers la saison dernière pour le récupérer, y compris le tireur d’élite Landry Shamet et les droits de quatre choix de repêchage. Les difficultés d’Horford sont particulièrement exaspérantes depuis que Philly lui a payé 109 millions de dollars lors d’un signe et échange estival qui a expédié Butler, pour qui Elton Brand a échangé Robert Covington et Dario Saric, les chéris de Process, parce que les Sixers avaient besoin d’un garde de manutention des balles pick-and-roll qui pourrait tirer.

Ils en avaient besoin parce que Fultz – le gars qu’ils pensaient devenir une star à côté de Simmons – a perdu sa capacité à tirer quelque part entre la ligue d’été et le camp d’entraînement, et n’a vraiment que commencé à redécouvrir son jeu. Brand était en mesure de faire le commerce de majordome parce que son prédécesseur, Bryan Colangelo, s’était brûlé. Colangelo était en charge avant lui parce qu’il avait été placé là après que son prédécesseur, l’architecte de processus Sam Hinkie, ait démissionné avant que son expérience la plus longue vue dans la pièce ne se concrétise.

Chaque reproche remonte à un autre, comme un couple qui est ensemble depuis 25 ans. Vous ne vous opposez pas à l’idée de vous souvenir d’utiliser un sous-verre; vous reprenez simplement le combat que vous n’avez jamais résolu ce week-end, vous avez vu Apollo 13 dans le théâtre, déjà et perpétuellement en cours. Il devient difficile d’exorciser certains fantômes après un certain temps. En l’absence de véritables options au présent, à part «essayer de devenir en bonne santé et peut-être de signer, comme, Tyler Johnson hors du marché du rachat», les Sixers doivent trouver un moyen de survivre pour le moment et se contenter de vivre avec ce qu’ils ont.

Et voici la chose folle: ils pourraient le faire. Je ne crois plus que ces Sixers sont de calibre de titre, mais s’ils mettent en bonne santé le bon Asshole Embiid et la machette de l’armée suisse Simmons à la mi-avril (et que la chaleur continue de se débattre), cela ne me surprendrait pas du tout si Philly à pleine puissance s’est avéré extrêmement difficile en séries éliminatoires, et peut-être mettre la douleur de l’attente sur les épaules de quelqu’un d’autre pour un changement. Il est difficile de trouver l’avantage de vivre dans une panique perpétuelle. S’il y en a un, cependant, c’est peut-être qu’un jour vous commencez à penser moins à la façon dont le ciel tombe toujours, et plus à la façon dont cela signifie qu’il n’est jamais réellement tombé.