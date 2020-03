Les Sixers ont essayé de réduire les salaires du personnel, puis ont dû faire un 180

Même avec la saison NBA suspendue, Joel Embiid trouve des gens sur lesquels tremper. Ses employeurs souhaiteraient probablement ne pas être ceux qui ont été postérisés, mais en toute honnêteté, ils l’ont amené d’eux-mêmes.

Ce n’a pas été une bonne semaine pour les Philadelphia 76ers. Lundi, Marc Stein du New York Times a rapporté que les employés à volonté de Sixers qui gagnaient au nord de 50000 $ par an avaient été informés de réductions de salaire obligatoires allant jusqu’à 20%, commençant le 15 avril et se prolongeant jusqu’à la fin juin. Pendant ce temps, Adrian Wojnarowski d’ESPN a indiqué que les employés sous contrat – tels que les membres du personnel d’entraîneurs et le front office – avaient jusqu’à jeudi pour accepter la réduction de 20%, qui n’était pas obligatoire mais suggérée. Woj a poursuivi qu’en raison de «l’incertitude entourant les perspectives d’emploi», il y avait une «appréhension» parmi les employés sous contrat quant au remboursement de l’argent. Ouais, je parie.

Ce n’était qu’un mauvais coup d’oeil dans une période tumultueuse de 24 heures pour l’organisation. Mardi matin, le centre étoile Joel Embiid a promis 500 000 $ à COVID-19 pour les secours médicaux et a promis d’aider les employés de Sixers souffrant de problèmes financiers étant donné la volonté déclarée de la franchise de réduire la masse salariale. Embiid est un multimillionnaire. Mais les membres du principal groupe de propriétaires des Sixers, dont Josh Harris, David Blitzer et Michael Rubin, sont des multimilliardaires (selon Forbes). Ils sont évidemment beaucoup plus riches. Les gens ont tendance à remarquer ces choses. Peu de temps après, un Twitter Philly moussant était prêt à mâcher le groupe de propriétaires et à cracher ce qui restait. Cette réaction n’était guère surprenante. Le seul choc ici est que Harris, Blitzer, Rubin et les autres ne l’ont pas vu venir.

Le tout avait une impression de velociraptors testant la clôture, comme si la propriété de Sixers voyait à quel point cela pouvait pousser les choses et à quel point le retour de colère serait en colère et rapide. (En fin de compte, terriblement en colère et terriblement rapide.) Peu de temps après qu’Embiid soit intervenu, The Athletic’s Shams Charania a rapporté que Rubin était “bouleversé et outré par le fait que l’équipe ait décidé de réduire le paiement de certains employés jusqu’à 20%, temporairement. ” Vous serez pardonné si votre impulsion immédiate est (1) de souligner que Rubin est propriétaire et aurait pu empêcher la mise en œuvre de la proposition de réduction de salaire en premier lieu et (2) d’être sceptique quant à son choc – CHOC —Pour en savoir plus sur tous ces post-faits. Quoi qu’il en soit, les Sixers ont rapidement publié une déclaration largement inutile de Harris qui inversait le cours des mesures d’austérité proposées initialement et s’excusait d’avoir pris une «décision commerciale ordinaire» dans «une période extraordinaire». Comme tout le monde, Embiid était ravi de la, euh, retournement de situation et ne pouvait s’empêcher de marquer sur la propriété avec joie.

En ces temps difficiles, je suis fier de l’organisation Sixers pour avoir inversé le cap et «fait un 180». Concentrons-nous maintenant sur la lutte contre ce coronavirus. Soyons responsables et faisons confiance au processus !!

– Joel “Faites un Embiid 180” ??? (@JoelEmbiid) 24 mars 2020

Bénis son cœur.

Il y a aussi des ramifications plus importantes à l’échelle de la ligue ici. Comme Woj l’a rapporté, les organisations de la NBA regardaient tout cela avec un œil attentif et se demandaient quelles sortes de congés, de coupures et de réductions de salaire elles pourraient mettre en œuvre. Les Sixers ne sont probablement pas la seule équipe à envisager de tirer ce genre de leviers d’économie d’argent. Harris et Blitzer sont juste sortis en premier, et y sont entrés, ce faisant.

En essayant même de réaliser quelque chose comme ça, les Sixers ont signalé des problèmes potentiels de liquidité. La propriété aurait dû savoir que cela se ferait au détriment d’un contrecoup optique évident et significatif – sans mentionner, et plus important encore, que c’était simplement une chose grossière à faire à un moment où beaucoup de gens souffrent financièrement et craignent de tomber malade au milieu de l’augmentation des coûts des soins de santé, mais ils ne sont pas seuls sur ce front. Comme l’a rapporté le Houston Chronicle, le propriétaire des Rockets, Tilman Fertitta, a temporairement suspendu ses vacances et payé des congés dans un hôtel qu’il possède à Houston. Fertitta a finalement inversé le cap après que le cycle de nouvelles initial n’était pas si brillant pour lui.

Alors que tout cela se déroulait en temps réel mardi, certains membres du personnel de Sixers ne savaient toujours pas exactement ce qui se passait en ce qui concerne leur salaire et leurs heures. Peu de temps après que Woj a tweeté mardi que les Sixers avaient changé d’avis sur les réductions de salaire, un e-mail RH a été envoyé aux associés au sein de l’organisation. (Les Sixers utilisent le terme «associés» pour les employés débutants et débutants et les stagiaires.) Le Ringer a obtenu une section de ce courriel, qui se lit comme suit:

Certains membres du personnel de Sixers qui ont reçu l’e-mail étaient confus au sujet du message et s’inquiétaient par la suite des réductions potentielles de leurs heures, en particulier compte tenu de l’inversion de Harris et du mea culpa qui avaient été rendus publics quelques instants avant l’envoi de la note de service interne. J’ai contacté l’organisation et un responsable de l’équipe m’a dit que l’e-mail devrait être considéré comme les Sixers continuant à «payer aux gens ce qu’ils feraient comme s’ils étaient toujours au bureau» et qu’ils demandent à leurs associés de «Travaillent les heures qu’ils travaillent habituellement. Tout ce qui est au-dessus de cela, ils devraient vérifier auprès de leurs gestionnaires. “

Comme Zach Lowe d’ESPN a tweeté, le résultat final du drame de mardi a été une victoire pour les membres du personnel de Sixers, et peut-être doublé comme un récit édifiant pour les autres équipes qui pourraient vouloir réduire les coûts. Les Sixers ont été les premiers à plonger tête baissée dans un bourbier créé par un coronavirus profond et désordonné. La question qui se pose maintenant est de savoir si d’autres groupes de propriétaires de la NBA ont été dissuadés de faire des bonds similaires – ou s’ils essaieront des tentatives plus astucieuses et moins éclaboussantes pour mettre en œuvre des mesures d’économie d’argent.

Tyler Tynes a contribué au reportage sur cette histoire.